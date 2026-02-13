НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

ю-в.

 758мм 60%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
«Ак Барс» vs «Локомотив». Онлайн
Ярославец на «Поле чудес»
Самое время купить квартиру
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что будет с ЯрГЭТ
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Животные Бесконечный кутеж и пушистые красотки: как живет спасенный кот-рокер Оззи. Видео

Бесконечный кутеж и пушистые красотки: как живет спасенный кот-рокер Оззи. Видео

Котенка подобрали на улице полтора года назад, а теперь он звезда рок-школы

786
Источник:

Городские медиа

В иркутской рок-школе «Акцент» живет кот по имени Оззи. Днем он отдыхает среди гитар и барабанов, а вечером уходит на прогулки по городу. Жизнь Оззи — одна сплошная вечеринка с безудержным весельем и очаровательными пушистыми спутницами.

История кота-рокера — в видео выше.

«Оззи у нас настоящий рокер. Его главная фишка — не ночевать дома и соблазнять женщин», — смеется директор школы Денис Моисеев.

Летом 2024 года маленького серого котенка нашла жена Дениса Майя. Он выбежал из заброшенного дома и, кажется, сразу понял, что нужно делать, чтобы его заметили.

«Он у нас имеет такое свойство: заваливается на спину, крутится, подставляет пузо и изо всех сил показывает, какой он классный. Ну и всё, Майя растаяла и подобрала его», — вспоминает Денис.

Оставить кота дома семья не могла: у Майи сильная аллергия на животных. И поселили его в рок-школе.

Назвали найденыша Оззи в честь фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна. И кажется, имя оказалось пророческим: кот сразу стал вести себя как настоящая звезда.

Он легко может уйти гулять на всю ночь. Кота приходилось забирать из кофеен, кальянных и даже музеев. Особенно часто Оззи заглядывает в музей по соседству — не только из любопытства. Там живет черная кошка Ася, которую в школе называют его дамой сердца.

Сейчас Оззи ждет весны, чтобы побольше гулять и проводить время со своей пушистой дамой.

ПО ТЕМЕ
Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Кот Рокер Спасение животного
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 февраля, 21:31
Класс 😻
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем