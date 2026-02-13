Бесконечный кутеж и пушистые красотки: как живет спасенный кот-рокер Оззи. Видео

В иркутской рок-школе «Акцент» живет кот по имени Оззи. Днем он отдыхает среди гитар и барабанов, а вечером уходит на прогулки по городу. Жизнь Оззи — одна сплошная вечеринка с безудержным весельем и очаровательными пушистыми спутницами.

«Оззи у нас настоящий рокер. Его главная фишка — не ночевать дома и соблазнять женщин», — смеется директор школы Денис Моисеев.

Летом 2024 года маленького серого котенка нашла жена Дениса Майя. Он выбежал из заброшенного дома и, кажется, сразу понял, что нужно делать, чтобы его заметили.

«Он у нас имеет такое свойство: заваливается на спину, крутится, подставляет пузо и изо всех сил показывает, какой он классный. Ну и всё, Майя растаяла и подобрала его», — вспоминает Денис.

Оставить кота дома семья не могла: у Майи сильная аллергия на животных. И поселили его в рок-школе.

Назвали найденыша Оззи в честь фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна. И кажется, имя оказалось пророческим: кот сразу стал вести себя как настоящая звезда.

Он легко может уйти гулять на всю ночь. Кота приходилось забирать из кофеен, кальянных и даже музеев. Особенно часто Оззи заглядывает в музей по соседству — не только из любопытства. Там живет черная кошка Ася, которую в школе называют его дамой сердца.