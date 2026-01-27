«Боец, остальные жеребцы ему соперники»: история орловского рысака, который стал символом конного клуба

Источник: NGS55.RU

На конной ферме в поселке Конезаводский Омской области живет необычный конь-пенсионер, который стал символом огромного конного клуба.

О судьбе коня смотрите в видео выше.

Парфенон — орловский рысак, родом из Воронежской области. Долгое время спортсмен выступал в Москве. В Сибирь он попал в 2014 году после травмы, когда сильно поранил левое копыто. В клубе за ним трепетно ухаживали — через три месяца ему стало легче, и он вернулся и смог выиграть первые же соревнования после травмы.

«Летом мы поехали — и дочь сразу выиграла на нем первые же соревнования. Причем они пришлись на мой день рождения. Такой у меня получился подарочек. А дочь моя хоть и непрофессиональная наездница, но именно с ней у Парфенона появились успехи», — говорит директор конного клуба Наталья.