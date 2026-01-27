НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Боец, остальные жеребцы ему соперники»: история орловского рысака, который стал символом конного клуба

«Боец, остальные жеребцы ему соперники»: история орловского рысака, который стал символом конного клуба

Видео о непростой судьбе Парфенона

46
Источник:

NGS55.RU

На конной ферме в поселке Конезаводский Омской области живет необычный конь-пенсионер, который стал символом огромного конного клуба.

О судьбе коня смотрите в видео выше.

Парфенон — орловский рысак, родом из Воронежской области. Долгое время спортсмен выступал в Москве. В Сибирь он попал в 2014 году после травмы, когда сильно поранил левое копыто. В клубе за ним трепетно ухаживали — через три месяца ему стало легче, и он вернулся и смог выиграть первые же соревнования после травмы.

«Летом мы поехали — и дочь сразу выиграла на нем первые же соревнования. Причем они пришлись на мой день рождения. Такой у меня получился подарочек. А дочь моя хоть и непрофессиональная наездница, но именно с ней у Парфенона появились успехи», — говорит директор конного клуба Наталья.

Пик формы Парфенона пришелся на 13 лет, а в 14 конь ушел на пенсию: лошади в этом возрасте обычно уже не считают подходящими для спорта. Сейчас ему 22 года, и он живет спокойно, за ним тщательно ухаживают и любят в конном клубе Натальи Внуковой «Парфенон».

Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Евгений СофийчукЕвгений Софийчук
Евгений Софийчук
Фотокорреспондент NGS55.RU
