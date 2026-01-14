«Ну кто-то же должен»: зачем ветеринар оставляет себе животных после операций

По мнению ветеринара, все люди должны оказывать посильную помощь животным Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В этой ветеринарной клинике в Волгограде дикие животные встречают посетителей раньше, чем сотрудники. Корреспонденты V1.RU побывали там, пообщались с главным врачом и узнали, зачем и почему в его клинике сова играет с кошкой, пока все суетятся вокруг енотовидной собаки.

«А где ваша сова?»

Гостей в клинике первой встречает сова по кличке Фроля. Сами же ветеринары обзывают сову по-разному. Будь то шуточное «суп» или ласковое «совулька» и «курочка». О том, как сова оказалась в клинике, рассказал ее основатель, ветеринарный врач-хирург Егор Дубовченко.

Такая красавица встречает всех посетителей госпиталя Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Недалеко от завода «Каустик» есть сосновая лесопосадка, где на деревьях живут совы. Так получается, что в период, когда они вылупляются, вороны выкидывают маленьких совят из гнезда и подкидывают своих птенцов, а их уже собирают то грибники, то просто прогуливающиеся люди. Кого-то оставляют, а некоторых приносят сюда, где мы их откармливаем специально разведенными мышками, — рассказывает доктор.

Фроля, по заверениям главного ветеринара, стала главным символом клиники. Из шести птенцов, ушедших в добрые руки, именно эта сова более всего приглянулась ветеринару.

— Ее изначально хотели назвать Фролом, потому что мы думали, что это мальчик. Оказалось, девочка. Вместе с ней у нас тут на веточке сидели еще 5 птенцов, но их забрали посетители в добрые руки. Оставили именно ее, потому что она была самая добрая и никого не кусала. Все остальные были, прямо скажем, «нахохленные», слишком горделивые. А Фроля сразу пошла на руки, оказалась очень социальной птицей и живет у нас уже два года. За это время сова стала неким талисманом, и клиенты, приходящие в клинику, время от времени спрашивают: «А где ваша сова?»

«Ее я никому не отдам»

Уход за птицей — удовольствие весьма дорогое. Содержание одного домашнего совенка обходится в 15 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, пернатому необходимо регулярно стричь когти и подпиливать клюв, иначе тот не будет закрываться.

По повадкам совы очень просто понять, что птица хочет кушать. Как рассказывает ветеринар, в случае если горделивая птица голодна, она начнет щебетать и без умолку кричать, пока ее не накормят. На вопрос, как другие сотрудники госпиталя относятся к сове, ответ был прост и лаконичен: «Пусть только попробуют не полюбить!»

Сова искренне любит своего спасителя, и это взаимно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Из-за того, что птица по коридору летает в свободном полете, когда наступает ночь, а в помещении темнеет, она начинает играть со всем, что есть на стеллажах, — пояснил Егор Дубовченко. — На полу оказываются в основном игрушки, которые мы по утрам заботливо собираем. Бывает и такое, что она купается в чашках с водой. Ее также приходится регулярно менять. Некоторые миски в коридоре принадлежат кошке Ветрянке, которую, к слову, вообще нашли на кладбище.

На лапке у совушки красуется небольшой металлический ободок. Его предназначение оставалось неизвестным до определенного момента, пока Егор Дубовченко не пояснил: с совой можно гулять и по улице. Однако, в отличие от собаки, такой питомец может запросто летать.

— Я заказал ей из Санкт-Петербурга кожаные путы, чтобы она привыкала к ним. Вскоре можно будет гулять с Фролей прямо по улице. Для этого нужно будет специальная длинная веревка, благодаря которой птица сможет полноценно летать. Как-то раз, помню, приходил мужчина и просил арендовать сову для фотосессии в стиле Гарри Поттера. На это я ответил категорическим отказом. Она же не вещь какая-то, как ее можно просто взять? Ее я никому и никогда не отдам.

«Ветрянку едва не убили вороны»

В коридоре, совсем по соседству с пернатой красавицей, живет и кошка по кличке Ветрянка. Как поделился главврач, она была найдена прохожими в состоянии, близком к смерти, в не менее жутком месте.

Ветрянка — очень пушистая, мягкая и ласковая кошка Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Ее принесли еще месячным маленьким котенком. В один из дней люди убирались на кладбище и отбили ее от ворон. Вороны в принципе очень злые птицы, которые не гнушаются нападать на малышей. В общем, пушистого принесли сюда совсем без живого места и с кучей дырок в теле. Она поначалу была очень дикая и злая. Кусалась и вообще не подпускала к себе. Из-за этого я не мог работать два дня, настолько она исцарапала мне руки. Но уже потом я ее перевоспитал. Сейчас, спустя два с половиной года в госпитале, она прекрасно чувствует себя как среди людей, так и по соседству с совой.

Егор Дубовченко исключает вероятность попадания Ветрянки в добрые руки. Будучи таким же символом госпиталя, как и Фроля, кошка покидала госпиталь максимум на неделю.

— У кошки нет породы. Был случай, когда пациенты пришли и им нужно было пройти так называемый «тест-драйв». То есть проверить, если ли у кого-то аллергия на кошачью шерсть. Они брали кошку на неделю домой. Ветрянка пожила в гостях, а потом ее вернули обратно.

«Так Дементий — это собака или енот?»

Самым молодым пациентом в госпитале оказалась енотовидная собака по кличке Дементий. Зверек с милой мордочкой уютно расположился на руках у хирурга. Однако вид шерсти Дементия недвусмысленно намекает: животное тоже было на грани смерти.

Дементия принесли совсем недавно, а сейчас он уже идет на поправку Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— По анализам этот малыш совершенно чистый. Его нашли неравнодушные люди у какой-то заправки на севере Волгограда. Он угодил в капкан или смолу, а самостоятельно выбраться не мог. В общем, когда его принесли, он был в удручающем состоянии. Мы уже мы его и откормили, и выходили, и оказали должное лечение. А сейчас пушистый уже идет на поправку. Когда Дементий окончательно поправится, его вернут на волю: он всё же дикий зверь.

— Енотовидные собаки — это дикие животные, и их содержание дома требует особых условий и разрешений. Поэтому после лечения мы его выпустим обратно в дикую природу. Разумеется, его нужно будет привить и чипировать. Зачастую бездомных животных и собак без хозяев, которых нам приносят, мы отвозим одному меценату на базу металлообработки. Там содержится большинство наших собак. Их мы регулярно также стараемся поддерживать, ухаживаем за животными…

«У душевной доброты есть и своя цена…»

Врач с горечью в голосе признается, что не всех получается спасти. Иногда приходят такие пациенты, которым уже не поможет ничего, даже экстренная и сложная операция.

Именно эти лакомства приходится собирать по утрам Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Несомненно, мы стараемся помогать по мере возможностей, и, когда нам волонтеры или просто неравнодушные люди привозят очередного раненого зверя, мы стараемся его вылечить. Получается не всегда. Из-за этого бывают и стычки, и конфликты с посетителями. К примеру, однажды привезли старую собаку, сбитую машиной. Шансы на ее спасение были буквально меньше процента, но мы всё равно взялись за этот случай. К большому сожалению, она скончалась буквально в конце операции. Несмотря на то что мы рискнули, попробовали дать животному шанс, на нас обрушилась волна негатива…

Но есть и приятные моменты. Например, когда животное берут на попечение благотворительные организации. К слову, совсем недавно удалось подарить дом собаке, которая долго жила в клинике. Ее спасли благодаря средствам неравнодушных людей:

— Бывает и наоборот: волонтеры, фонды или компании полностью оплачивают счета за животных без хозяина. Так, у нас однажды на содержании была собака, счет за которую полностью оплатил благотворительный фонд компании по разработке мобильных приложений, проникшийся ее историей. Они вышли со мной на связь и полностью покрыли ее лечение. А совсем недавно я отвез на ту же базу собаку, которая пробыла у нас год. Она также была сбитая машиной, ползала только на передних лапах: задние были просто раздроблены. Мы ее прооперировали и содержали за свой счет долгое время.

Сова свободно может перемещаться по госпиталю Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ветеринар откровенно рассказал, что большая часть денег, которые клиенты отдают ветеринарам, уходит на содержание животного. А содержание животного «от большого сердца» в целом может оставить ветеринара без зарплаты.

— Зачастую думают, что если ветеринар, условно, выставляет счет на 100 тысяч рублей за месяц лечения, то вот Егор получил столько денег, обогатился. Нет, так не работает. Содержание в стационаре за день стоит в среднем от 3 до 7 тысяч рублей при интенсивной терапии. Не считая каких-либо дополнительных операций. И та же скидка 20% может быть зарплатой одного из врачей, спасающих животных. У зверей ведь нет медицинских полисов, как у людей. Поэтому я мечтаю, чтобы в ветеринарии случился тот момент, что все животные будут поголовно учтены у населения, чипированы, привиты и застрахованы. В общем, это всё к тому, что мы всегда в ответе за тех, кого приручили, и ответственность за жизнь и здоровье питомца ложится на хозяина.

«Я же ветеринар, я должен!»

Егор Дубовченко спасает животных уже 20 лет. Тяга к животным у него появилась, по его словам, еще с детства, а отвечая на вопрос, почему он спасает братьев наших меньших, опытный хирург поначалу даже слегка замялся.

Как поделился ветеринар, Фролю приходилось кормить специальными мышками Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ну потому что их надо спасать кому-то. А кто их будет еще спасать, кроме ветеринарных врачей? Егор Дубовченко главный врач и основатель ветеринарной клиники

— Потому что я имею возможность спасать их, поэтому и спасаю, — улыбнулся Егор. — У меня есть и желание, и возможность, и они совпали. Как-то таким образом… У меня с детства было много животных. Я их всех спасал. Откуда-то вытаскивал, выхаживал по мере сил. Знаете как… Детская любовь и хобби переросли в профессию. Уже с пятого класса я знал, что буду ветеринарным врачом. Вот, собственно, так и получилось.

На вопрос, появятся ли еще экзотические или раненые животные, ответ был строго положительный: «Конечно». В планах у ветеринара расширить клинику и даже организовать вольеры для зверей без хозяев.