Животные Эксперт «Успевают накопить всякой гадости»: ученые объяснили, можно ли есть рыбу из Волги

«Успевают накопить всякой гадости»: ученые объяснили, можно ли есть рыбу из Волги

В Ярославской области обитают несколько популярных видов

838
Гидрологи рассказали, можно ли есть рыбу, выловленную в Волге в Ярославле

Гидрологи рассказали, можно ли есть рыбу, выловленную в Волге в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие крупные города Ярославской области стоят на Волге. Главная река России исторически была богата рыбой. Но можно ли есть улов, полученный в городской черте? Разбираемся вместе с гидрологами.

Как рассказали 76.RU в Волге Ярославской области встречают даже стерлядь, однако ловить этот вид запрещено. Чаще всего на удочку ярославским рыбакам попадаются лещ, плотва, окунь, ёрш, судак с бершом, щука, налим, уклейка и тюлька.

К мирным видам рыб относят леща, уклейку, тюльку. К хищникам — окуня, ерша, судака, берша, щуку, налима. Плотва считается мирной рыбой, однако в зависимости от места обитания можно употреблять в пищу мальков других рыб.

По данным экспертов не каждый улов можно подавать на стол.

«Выловленную из Волги рыбу можно употреблять в пищу, однако лучше избегать крупных хищников. Именно они успевают накопить много всякой гадости. И большая часть той же ртути накапливается в печени, селезёнке и прочих внутренних органах», — рассказал нашему порталу младший научный сотрудник лаборатории экологии рыб Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН Игорь Шляпкин.

Какую рыбу чаще всего ловят в Волге

Какую рыбу чаще всего ловят в Волге

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Какую рыбу употребляют в пищу из Волги

Какую рыбу употребляют в пищу из Волги

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В Институте РАН ранее исследовали содержание ртути в рыбе из водоемов Ярославской области, в том числе из Рыбинского водохранилища, озер Неро и Плещеево, малых озер Дарвинского заповедника.

По результатам исследований, в Рыбинском водохранилище у основной массы (>80%) проанализированных мирных и хищных видов рыб содержание ртути в мышцах соответствует национальным требованиям: 0,3 мг/кг — для мирных видов, 0,6 мг/кг сырой массы — для хищных.

«Вероятность негативного воздействия ртути на здоровье жителей области, не часто употребляющих в пищу рыбную продукцию из местных водоемов, не велика. Еще меньшую опасность представляют не крупные представители мирных видов рыб (лещ, плотва и пр.)», — объяснила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории физиологии и токсикологии животных Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН Вера Гремячих.

Отметим, в водоемах Ярославской области также обитают и редкие виды рыб, в том числе стерлядь, подкаменщик, хариус, ряпушка и ручьевая минога. Это те виды, которые изначально обитали в местных водоемах, но их численность по той или иной причине сократилась.

Ранее мы публиковали историю ярославны, которая ловит эффектные трофеи на морских вылазках.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
