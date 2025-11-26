НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 758мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Новые корпуса для школ и детсадов
«Умные решения»
Крысы в жилом доме
Приговор после гибели младенца
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Новые авиарейсы
Животные Стала известна причина смерти любимца ярославцев — тигра Тамерлана

Стала известна причина смерти любимца ярославцев — тигра Тамерлана

Полосатого кота когда-то нашли в ящике

410
У тигра Тамерлана нашли рак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ тигра Тамерлана нашли рак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У тигра Тамерлана нашли рак

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

26 ноября в Ярославском зоопарке сообщили о смерти тигра Тамерлана. Большому полосатому коту было около 15 лет.

«Он был одной из ярких звёзд зоопарка и ушёл после тяжёлой борьбы с онкологическим заболеванием, которое не щадит ни людей, ни животных», — прокомментировали в зоопарке.

Тамерлана нашли в 2011-м в ящике в Подмосковье. Хищника сперва поместили в реабилитационный центр для диких животных, а после перевезли в зоопарк Ярославля.

Сотрудники направили биоматериалы на экспертизу. Как мы рассказывали ранее, все обитатели зоопарка — государственная собственность, за которой идет контроль. Умерших животных утилизируют как «биологические отходы», а именно — кремируют. Эту задачу выполняет организация «БИО Утилизация».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ярославская компания «БИО Утилизация» образована в 2016 году, ее учредитель — Андрей Серов. Фирма находится в санитарно-защитной зоне в отдаленном районе Заволжского района. На предприятии занимаются утилизацией мертвых животных, в том числе переносчиков опасных заражений. Например, лис с бешенством.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Биологические отходы Ярославский зоопарк Тигр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
26 минут
Что-то там часто стали помирать кошачьи, странно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление