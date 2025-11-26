Стала известна причина смерти любимца ярославцев — тигра Тамерлана

26 ноября в Ярославском зоопарке сообщили о смерти тигра Тамерлана. Большому полосатому коту было около 15 лет.

«Он был одной из ярких звёзд зоопарка и ушёл после тяжёлой борьбы с онкологическим заболеванием, которое не щадит ни людей, ни животных», — прокомментировали в зоопарке.

Тамерлана нашли в 2011-м в ящике в Подмосковье. Хищника сперва поместили в реабилитационный центр для диких животных, а после перевезли в зоопарк Ярославля.

Сотрудники направили биоматериалы на экспертизу. Как мы рассказывали ранее, все обитатели зоопарка — государственная собственность, за которой идет контроль. Умерших животных утилизируют как «биологические отходы», а именно — кремируют. Эту задачу выполняет организация «БИО Утилизация».