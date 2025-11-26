Стала известна причина смерти любимца ярославцев — тигра Тамерлана

26 ноября в Ярославском зоопарке сообщили о смерти тигра Тамерлана. Большому полосатому коту было около 15 лет.
«Он был одной из ярких звёзд зоопарка и ушёл после тяжёлой борьбы с онкологическим заболеванием, которое не щадит ни людей, ни животных», — прокомментировали в зоопарке.
Тамерлана нашли в 2011-м в ящике в Подмосковье. Хищника сперва поместили в реабилитационный центр для диких животных, а после перевезли в зоопарк Ярославля.
Сотрудники направили биоматериалы на экспертизу. Как мы рассказывали ранее, все обитатели зоопарка — государственная собственность, за которой идет контроль. Умерших животных утилизируют как «биологические отходы», а именно — кремируют. Эту задачу выполняет организация «БИО Утилизация».
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ярославская компания «БИО Утилизация» образована в 2016 году, ее учредитель — Андрей Серов. Фирма находится в санитарно-защитной зоне в отдаленном районе Заволжского района. На предприятии занимаются утилизацией мертвых животных, в том числе переносчиков опасных заражений. Например, лис с бешенством.