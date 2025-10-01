Ярославна завела необычного питомца. Как они уживаются вместе — видео

История ярославны, живущей с минипигом Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Завести домашнее животное — это ответственный шаг, к которому нужна долгая подготовка. Оксана Кошкина из Ярославля решалась на приобретение питомца около десяти лет, а всё потому, что это необычный четвероногий друг.

Уже пять месяцев вместе с ярославной живет минипиг Кексик. Поросенка девушка купила в Санкт-Петербурге за 15 тысяч рублей. По словам Оксаны, ухаживать за свинкой не так сложно, как кажется.

Частое мытье Кексу не требуется, от него вообще не пахнет. От собаки пахнет намного сильнее. С питанием тоже проблем нет, питомец он всеядный. Оксана Кошкина владелица минипига

Как отмечает Оксана, у Кексика непростой характер. Поросенок ревнует хозяйку и постоянно требует внимания, тыкая в ногу своим пятачком. Тем не менее свин очень ласковый и тактильный. Мы публиковали историю появления питомца у девушки в этом материале.