НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 767мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Изменения в правительстве
Продадут завод
Суд по пристройке
Запрет на данные о БПЛА
Пожар на НПЗ
Новая школа
Когда ждать снега
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Животные Ярославна завела необычного питомца. Как они уживаются вместе — видео

Ярославна завела необычного питомца. Как они уживаются вместе — видео

Минипиг появился у Оксаны пять месяцев назад

330

История ярославны, живущей с минипигом

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Завести домашнее животное — это ответственный шаг, к которому нужна долгая подготовка. Оксана Кошкина из Ярославля решалась на приобретение питомца около десяти лет, а всё потому, что это необычный четвероногий друг.

Уже пять месяцев вместе с ярославной живет минипиг Кексик. Поросенка девушка купила в Санкт-Петербурге за 15 тысяч рублей. По словам Оксаны, ухаживать за свинкой не так сложно, как кажется.

<p>Оксана Кошкина </p><p>Оксана Кошкина </p>

Частое мытье Кексу не требуется, от него вообще не пахнет. От собаки пахнет намного сильнее. С питанием тоже проблем нет, питомец он всеядный.

Оксана Кошкина

владелица минипига

Как отмечает Оксана, у Кексика непростой характер. Поросенок ревнует хозяйку и постоянно требует внимания, тыкая в ногу своим пятачком. Тем не менее свин очень ласковый и тактильный. Мы публиковали историю появления питомца у девушки в этом материале.

Подробнее об уходе за минипигом можно посмотреть в нашем видеосюжете выше.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Минипиг Домашнее животное Питомец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
26 минут
дежавю
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление