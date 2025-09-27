«После басистого хрюка все разбегаются»: ярославна завела необычного питомца. Видео

Ярославна ухаживает за минипигом уже 5 месяцев Источник: Оксана Кошкина

Домашние животные — это наши самые преданные друзья. Они провожают нас, когда мы уходим из дома, и встречают, когда возвращаемся. Питомцы дарят свою любовь и преданность, становясь полноправными членами семьи. Кто-то заводит собак, кто-то кошек, но есть и те, кто не прочь ужиться с необычным зверьком. Например, наша героиня Оксана поселила в своем доме минипига.

В этом материале рассказываем, трудно ли уживаться с таким питомцем и какой уход ему требуется.

История ярославны, которая завела минипига Источник: Никита Егоров / Городские медиа

«Ты что, с ума сошла?»

У Оксаны Кошкиной новый домочадец появился 5 месяцев назад. Девушка назвала минипига Кексик. Ярославна всегда мечтала о свинке, но на протяжении 10 лет не могла решиться на такой ответственный шаг.

— В какой-то момент ради интереса зашла посмотреть объявления. Нашла продавца, списалась, но потом появился страх, что могут подсунуть обычную свинью, поэтому передумала. Однако продавец прислал фото Кексика, и я в него сразу влюбилась, — вспоминает девушка.

Оксана одним днем решила, что хочет забрать поросенка. Продавец находился в Санкт-Петербурге, девушку расстояние не испугало. На следующий день после решения она уже ехала за Кексиком. Продавец отдал полугодовалого поросенка за 15 тысяч рублей.

Никто, кроме молодого человека Оксаны, не знал, что она планирует завести необычного питомца.

Все отреагировали примерно так: «Оксана, ты что, с ума сошла?» Оксана Кошкина владелица минипига

Сейчас Оксана и Кексик живут вместе в квартире. Ярославна отмечает, что с появлением нового жильца объем уборки значительно увеличился.

— Иногда за день несколько раз приходится мыть полы. Пришлось делать ремонт, потому что Кексику понравилось грызть обои. В остальном всё нормально, хлопот примерно столько же, сколько со щенком или котенком, — рассказала героиня.

Уход и питание

По словам Оксаны, особого ухода минипиг не требует. Кексик не очень любит купаться, залезает в ванну, только если там плавают яблоки.

— Частое мытье ему не требуется, от него вообще не пахнет. От собаки пахнет намного сильнее, — объяснила ярославна.

В туалет Кексик приучен ходить на пеленку, как собаки маленьких пород. Сложностей, по словам хозяйки, с этим не было, научили одним днем.

Поросенок обожает яблоки и колбасу, но в основном питается крупами и овощами. Оксана с улыбкой признаётся, что питомец «слишком всеядный».

Характер и умения

Кексик любит показывать свой характер Источник: Оксана Кошкина

У Кексика, по словам Оксаны, своенравный характер.

— С одной стороны, он еще тот абьюзер: ругается весь вечер, если меня долго нет дома, не дает поговорить по телефону, орет, пока не уделю ему внимание. Еще он очень ревнивый, если подхожу к молодому человеку, чтобы обнять, Кекс быстро появляется рядом и дает мне пятаком по ноге, — посмеялась Оксана.

С другой стороны, как объясняет ярославна, поросенок очень ласковый. Когда хозяйка собирается уходить из дома, Кексик это понимает, начинает плакать и прижиматься к ногам, чтобы не уходила.

Также Оксана признаётся, что иногда ее пугает то, насколько поросенок умный и сообразительный. Если Кексик голоден, он сам идет к холодильнику, открывает его и достает еду.

— Мне порой даже страшно бывает. Шутим с молодым человеком, что однажды придем домой, а Кексик стоит и нам блинчики готовит, — рассказала ярославна.

Питомец умеет выполнять простые команды: кружиться вокруг себя, целоваться и реагировать на слово «нельзя». Команда «сидеть» ему дается сложно, так как копытца не позволяют удобно расположиться.

А это любимая поза Кексика Источник: Оксана Кошкина

Прогулки

Оксана водит питомца на улицу на шлейке. Обычно хозяйка гуляет с Кексиком в Брагине, потому что в центре города он приковывает к себе много внимания.

— В центре нам прохода не дают, заваливают вопросами: «А он что, настоящий?», «Почему завели?» и подобное. И все хотят его потрогать, — объяснила девушка.

На других животных поросенок реагирует нормально. Однако, по словам Оксаны, после басистого хрюка все разбегаются.