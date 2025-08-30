Ярославна заметила у себя на участке необычную гусеницу. Чем она опасна

Жительница Тутаевского района Ярославской области заметила у себя на участке необычную пушистую гусеницу ярко-желтого цвета.

Мы решили уточнить у энтомолога Дмитрия Власова, что известно про это насекомое. Как оказалось, это гусеница краснохвостки. Ученый отметил, что она является серьезным вредителем различных плодовых культур.

Краснохвостка — бабочка из семейства волнянок. Ее гусеницы легко узнаваемы: они покрыты густыми длинными волосками, окрашены в ярко-желтый, зеленоватый или беловатый цвет и имеют характерный красный «хвостик» на конце тела. Длина гусеницы может достигать до 50 мм.

Гусеницы питаются листьями различных плодовых деревьев (яблоня, слива, груша, вишня), а также березы, дуба и других лиственных пород. Массовое размножение может наносить ощутимый вред садовым посадкам.

Взрослая бабочка выглядит куда скромнее: ее крылья серые, невзрачные, с размытым рисунком.