«Активно плавают и охотятся в любых водоемах». Каких змей можно встретить в реках и озерах

Встреча со змеей нередко заканчивается госпитализацией Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С начала года уже есть пострадавшие от укуса змей. Нередко пресмыкающихся можно встретить во время отдыха прямо в водоеме. NN.RU узнал, на каких змей можно наткнуться в реках и озерах, опасны ли они для человека и как распознать агрессию со стороны пресмыкающихся. На эти и другие вопросы нам ответил эколог и биолог Евгений Соломайкин.

Евгений Соломайкин — кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского

— Какие змеи встречаются в водоемах и опасны ли они?

— В непосредственной близости от воды — у берегов рек, озер, прудов, стариц и заросших каналов — чаще всего можно встретить два вида неядовитых змей — обыкновенного и водяного ужей.

Первого можно распознать по желтым, оранжевым или беловатыми пятнам «ушкам» — пятнам по бокам головы. У него гладкая чешуя, окраска чаще всего оливково-серая, серая или черная, а брюхо светлое с темными пятнами. Питается в основном лягушками, рыбой, реже — мелкими грызунами.

У второго таких «ушек» нет. Он оливковой, серой, буроватой или зеленоватой окраски с темными пятнами, расположенными в шахматном порядке. Брюхо желтоватое или оранжевое с темными пятнами. Питается преимущественно рыбой и земноводными. Оба вида активно плавают и охотятся в любых водоемах. Вопреки заблуждению, змей можно встретить не только в стоячей воде, но и в реках. Например, Волге и Оке.

Ужи абсолютно не опасны для человека. При встрече они редко проявляют агрессию. Их первая реакция — спрятаться или уплыть. Но если их схватить или прижать, то змеи могут шипеть и делать ложные выпады с закрытым ртом, выделять резко пахнущую беловатую жидкость, которая неопасна, в крайнем случае — могут укусить. В этом случае главная опасность — возможное инфицирование ранки, как от любой царапины.

Ученый говорит, что в самом городе, особенно в центре, встретить змей у воды маловероятно из-за сильной урбанизации берегов. Но в пригородных зонах отдыха, на Волжских и Окских островах, в пойменных озерах, в заросших парковых прудах — вполне возможно.

Евгений Соломайкин рассказал об особенностях поведения змей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Также встречаются обыкновенные гадюки, как правило, в лесах и на опушках недалеко от водоемов. Но этот вид водной змеей не является. Как ужи, гадюка не плавает для охоты. Она может случайно оказаться у воды, переползая к месту охоты или укрытия, или будучи потревоженной. При этом змея может переплыть небольшую водную преграду, если ей надо попасть на другой берег. Но целенаправленно жить и охотиться в воде она не будет.

Гадюка ядовита и опасна. При этом ее яд редко смертелен для здоровых взрослых людей при своевременном оказании помощи. Укус гадюки болезненный и может вызвать тяжелую реакцию. Особенно у детей, аллергиков и людей с ослабленным здоровьем.

Специалист отметил, что гадюка нападает только ради самообороны, если ее потревожили, прижали, наступили или попытались схватить. Сама по себе она человека не преследует и не атакует.

Как быть при встрече со змеей в водоеме или у воды?

Сохраняйте спокойствие и дистанцию (2–3 метра минимум). Подавляющее большинство змей (включая гадюк) предпочтут уползти/уплыть при виде человека. Не пытайтесь ее поймать, тронуть, сфотографировать с близкого расстояния или убить. Это самый верный способ спровоцировать укус (особенно от гадюки). Убийство змей не только жестоко, но и часто незаконно (многие виды охраняются). Дайте змее путь к отступлению. Если она на тропинке или у воды перед вами, остановитесь и подождите либо медленно обойдите ее по широкой дуге. Если змея в воде плывет в вашу сторону: спокойно отплывите в сторону. Она не охотится на вас, скорее всего, просто плывет по своему маршруту. Ужи отлично видят в воде и постараются избежать столкновения. Смотрите под ноги и на ветки, когда идете по заросшему берегу или купаетесь в зарослях. Особенно в теплые солнечные дни, когда змеи греются. Не суйте руки в прибрежные норы, дупла, под коряги. Научитесь отличать ужей от гадюк: основные отличия гадюки — зигзагообразный рисунок вдоль спины (хотя бывают и черные, без рисунка), треугольная голова с четким шейным перехватом (у ужей голова плавно переходит в тело), вертикальный зрачок (у ужей — круглый). Если не уверены — считайте любую змею потенциально ядовитой и соблюдайте дистанцию.

При укусе змеи следует обращаться за обследованием и лечением в токсикологический центр.