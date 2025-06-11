«Запрыгнул в машину и уехал»: в Ярославле ищут кота Владика, сбежавшего с костромской фабрики

В соседней Костромской области просят помощи у ярославцев. В местном туристическом комплексе «Фабрика Мороза-Мастера» пропал любимый питомец сотрудников и гостей — кот Владик.
По рассказам работников фабрики, кот запрыгнул в машину, следовавшую в Ярославль.
«Владик — любимый кот всех гостей, внезапно решил попутешествовать. Кот незаметно запрыгнул в рабочую машину и уехал в Ярославль. Из машины он выскочил и убежал. Последний раз его видели в Ярославле, в районе улицы Магистральной, 32. Это район промзоны, Вспольинское поле», — рассказали в туристическом комплексе.
Сотрудники фабрики переживают за Владика. Они просят всех неравнодушных людей помочь в поисках кота.
«Друзья, пожалуйста: если вы видели Владика, если увидите — задержите его, и позвоните нам по телефону: 8(903)-634-43-35, Ольга. Мы сразу приедем. Владик — член нашей творческой семьи. Помогите, пожалуйста, его вернуть домой!», — говорится в сообщении.