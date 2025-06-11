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Животные «Запрыгнул в машину и уехал»: в Ярославле ищут кота Владика, сбежавшего с костромской фабрики

«Запрыгнул в машину и уехал»: в Ярославле ищут кота Владика, сбежавшего с костромской фабрики

Сотрудники комплекса просят всех неравнодушных помочь вернуть животное домой

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3 комментария
В Костромской области пропал кот Владик | Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.comВ Костромской области пропал кот Владик | Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

В Костромской области пропал кот Владик

Источник:

«Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

В соседней Костромской области просят помощи у ярославцев. В местном туристическом комплексе «Фабрика Мороза-Мастера» пропал любимый питомец сотрудников и гостей — кот Владик.

По рассказам работников фабрики, кот запрыгнул в машину, следовавшую в Ярославль.

«Владик — любимый кот всех гостей, внезапно решил попутешествовать. Кот незаметно запрыгнул в рабочую машину и уехал в Ярославль. Из машины он выскочил и убежал. Последний раз его видели в Ярославле, в районе улицы Магистральной, 32. Это район промзоны, Вспольинское поле», — рассказали в туристическом комплексе.

Кот запрыгнул в рабочую машину | Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.comКот запрыгнул в рабочую машину | Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

Кот запрыгнул в рабочую машину

Источник:

«Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

Владик давно стал любимцем гостей комплекса и сотрудников | Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.comВладик давно стал любимцем гостей комплекса и сотрудников | Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

Владик давно стал любимцем гостей комплекса и сотрудников

Источник:

«Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

Сотрудники фабрики переживают за Владика. Они просят всех неравнодушных людей помочь в поисках кота.

«Друзья, пожалуйста: если вы видели Владика, если увидите — задержите его, и позвоните нам по телефону: 8(903)-634-43-35, Ольга. Мы сразу приедем. Владик — член нашей творческой семьи. Помогите, пожалуйста, его вернуть домой!», — говорится в сообщении.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Кот Фабрика Кострома Пропал кот Туристический комплекс
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Найдись, Владик!!!! 🙏🙏🙏🙏🙏
Гость
5 часов
с нищей Костромы похоже бегут даже коты😂
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