«Запрыгнул в машину и уехал»: в Ярославле ищут кота Владика, сбежавшего с костромской фабрики

В Костромской области пропал кот Владик Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com











В соседней Костромской области просят помощи у ярославцев. В местном туристическом комплексе «Фабрика Мороза-Мастера» пропал любимый питомец сотрудников и гостей — кот Владик.

По рассказам работников фабрики, кот запрыгнул в машину, следовавшую в Ярославль.

«Владик — любимый кот всех гостей, внезапно решил попутешествовать. Кот незаметно запрыгнул в рабочую машину и уехал в Ярославль. Из машины он выскочил и убежал. Последний раз его видели в Ярославле, в районе улицы Магистральной, 32. Это район промзоны, Вспольинское поле», — рассказали в туристическом комплексе.

Кот запрыгнул в рабочую машину Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

Владик давно стал любимцем гостей комплекса и сотрудников Источник: «Фабрика Мороза-Мастера» туристический комплекс / Vk.com

Сотрудники фабрики переживают за Владика. Они просят всех неравнодушных людей помочь в поисках кота.