«Был истощенным и облезлым». Волонтер выходил лемура, которого хозяин выкинул на улицу зимой

История уличного лемура Антонины. На фото она с хозяйкой и двумя песиками, Марсиком и Кикой Источник: Иветта Авраамова

Знакомьтесь, это Антонина! И она кошачий лемур. Кто бы мог подумать, что экзотического зверька можно запросто обнаружить на улице Ставрополя: зверька выбросил на мороз в конце 2024 года бывший хозяин. По счастливому стечению обстоятельств Антонина попала в заботливые руки. О том, как живет лемур и почему он не в зоопарке, — в репортаже 26.RU.

Декабрь, холод, а по Ставрополю бегают лемуры

В декабре 2024 года жители Ставрополя были ошарашены новостью о трех лемурах, которые скитались по улицам города в холод. Одного так и не нашли, второй погиб, а третьему удалось выжить. Кстати, кто таким образом избавился от надоевших живых игрушек, неизвестно: угрызениями совести этот человек явно не страдал. Скорее всего, кто-то повелся на милейшую внешность, но явно не справился с трудностями содержания таких зверьков. Отметим, что легально купить лемура в России для дома почти невозможно, но некие люди в интернете обещают доставить зверушку из питомника за 200 тысяч рублей.

История Антонины Источник: Городские медиа

Замерзшего зверька обнаружил ученик возле школы. Мальчик спешил к репетитору, как вдруг увидел посреди дороги хвостатого. Лемуры — существа проворные, но не на морозе. Подросток легко поймал окоченевшую зверушку, положил за пазуху и принес домой. Родители же, поняв, что с таким найденышем просто не справятся, определили диковинку к соседке, главе фонда помощи бездомным животным Ирине Газарян.

— Была худенькой, облезлой, абсолютно дикой, — вспоминает хозяйка Антонины. — Мы были на связи со специалистами, которые содержат десятки таких животных. Нам рассказали, какие витамины давать, чтобы лемур пришел в себя, поскольку она была очень истощенной. Всё пошло на пользу. Поправилась, оброс хвостик. Была такой дикой, замученной. Вообще не знала, что такое фрукты, финики.

Антонина и ее выкрутасы

Наш журналист побывал в гостях у Ирины и Антонины. Помимо этой приятной парочки, дома нас встретили еще кот и три собаки. Все животные спасены с улицы. Антонина, к слову, стала частью этой домашней стаи и полноправным членом семьи.

Быстрый и игривый зверек ничуть не испугался постороннего человека. Антонина, наоборот, проявила интерес, показала, как умеет скакать, рванув от дивана к шкафу, от прихожей до кухни. Так сказать, провела экскурсию. Тося любит не только скакать по всему дому, но и обниматься с собаками и играть в гамачке, который из подручных тряпок соорудила ей Ирина. Питается Тося фруктами, овощами, а от насекомых, которые являются частью стандартного лемурьего рациона, пока отказывается.

Больше всего Антонина полюбила миниатюрного тихого песика Марсика, которого Ирина много лет назад тоже подобрала на улице. Чтобы вытащить неугомонную Антонину в кадр, нам приходилось ее буквально приманивать. На Марсика. Она переживает, когда он уходит на прогулку, и радуется, обнимает, когда тот приходит домой. Вот такая любовь у парочки.

Антонина и Марсик Источник: Иветта Авраамова











— Антонина иногда считает меня злобной «свекровью». Марсик только Антонине принадлежит. Кроме меня, его никому нельзя трогать. Если кто-то посягает на Марсика, все искусанные. Она его охраняет, защищает и никому не разрешает подходить, — рассказывает Ирина.

С остальными членами хвостатой семьи Тоня тоже сдружилась. Кота Персика и вожака банды, пса Кику, она вылизывает, а с еще одним милейшим песиком Мишей частенько устраивает догонялки и бои.

Как приучить лемура к туалету

Следы «большой любви» Антонины (укусы и царапины. — Прим. ред.), как говорит Ирина, покрывают руки хозяйки, как боевые шрамы. Покусывая, лемур показывает свое недовольство, любовь и скуку.

Антонина Источник: Иветта Авраамова

Среди плохих привычек зверька — беспардонные прыжки по обеденному столу. Тося с разбегу взлетает на него, потом на пол и обратно. Глядя на это, Ирина нервно выдыхает и хватается за голову. Это всё, что ей остается, ведь приучить лемура к хорошим манерам практически невозможно. Как и к туалету. Лоток — это не царское дело. Тося может напакостить втихушку, а еще и нагадить прямо в полете. Только уворачивайся. Повезло, как говорит Ирина, что в доме нет ковров.

Пришлось убрать с полок все хрупкие вещи. Зато на карнизах и высоких шкафах больше нет ни пыли, ни дохлых насекомых, смеется хозяйка Тоси.

Зоопарки отказались брать лемура к себе

Как только Тосю забрали с улицы, Ирина вместе с волонтерами пыталась найти ей специализированный уход. Однако три зоопарка отказались от лемура.

— В одном Антонина интереса не вызвала. Позвонила в другой. Там сказали, что не принимают животных от населения. Достаточно долгое время была на связи с частным зоопарком. Но, пообщавшись, поняла, что такой вариант нам не подходит, поскольку они предлагали обменяться лемурами, — поясняет Ирина. — Очень много было звонков от людей, которые хотели завести такую живность, но поскольку я сама категорически против содержания экзотических животных дома, не рассматривала такой вариант.

Между тем для Антонины создали все условия беспечной жизни: у нее сбалансированное питание, качественный уход, а еще и любящая семья с большим домом, где ей выделили комнату с лежанкой и импровизированными лианами. Кстати, содержание лемура влетает в копеечку, ведь это животное нужно кормить свежими фруктами и овощами круглый год, а они нынче дороги.

Кика в момент видео «ругалась» на журналиста Источник: Иветта Авраамова

Когда мы спросили у Ирины, на кого же по повадкам похож лемур, на кошку или собаку, Ирина, смеясь, ответила: