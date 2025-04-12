НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 754мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,00
EUR 96,22
Пробка у торгового центра
Выигрываем миллион
Игра «Локомотива» и «Авангарда»
Весенний призыв в армию
Красавчики-хоккеисты
Дебош в многоэтажке на Суздалке
Ярославна попала в рабство
Находки со дна Волги
Задержали главу диаспоры
Хроника обмеления Волги
Животные фоторепортаж Милота зашкаливает! Показываем забавные фотографии животных из ярославского зоопарка

Милота зашкаливает! Показываем забавные фотографии животных из ярославского зоопарка

Эти кадры поднимут вам настроение

21 336
12 комментариев
Показываем фото милых животных Ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем фото милых животных Ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем фото милых животных Ярославского зоопарка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Никто так не вызывает улыбку, как животные. Пушистики покоряют сердца и вызывают умиление. За повышением гормона счастья серотонина можно отправиться в Ярославский зоопарк. Ведь с приходом весны животные все чаще выглядывают из своих домиков.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов запечатлел постояльцев зоопарка. Показываем сонных медведей, пушистых рысей, забавных оленей и других зверей и птиц. Листайте фото и поднимайте себе настроение!

В начале апреля проснулись медведи Ума и Топа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ начале апреля проснулись медведи Ума и Топа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале апреля проснулись медведи Ума и Топа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У красного волка очень хитрый взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ красного волка очень хитрый взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У красного волка очень хитрый взгляд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот павлин умеет быть эффектным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот павлин умеет быть эффектным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот павлин умеет быть эффектным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Олени делают вид, что незаметны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОлени делают вид, что незаметны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Олени делают вид, что незаметны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зубры и яки топчутся в загоне вместе с оленями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗубры и яки топчутся в загоне вместе с оленями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зубры и яки топчутся в загоне вместе с оленями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Волк принял выжидающую позу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВолк принял выжидающую позу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волк принял выжидающую позу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Полусонная рысь отдыхает под пнем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолусонная рысь отдыхает под пнем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полусонная рысь отдыхает под пнем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Павлины важно бродят по вольеру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПавлины важно бродят по вольеру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Павлины важно бродят по вольеру

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гусь любит пошипеть на посетителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГусь любит пошипеть на посетителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гусь любит пошипеть на посетителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале весны олени сбрасывают рога | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ начале весны олени сбрасывают рога | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале весны олени сбрасывают рога

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тигр Тамерлан облизывается после плотного обеда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТигр Тамерлан облизывается после плотного обеда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тигр Тамерлан облизывается после плотного обеда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бревна&nbsp;— отличная чесалка для спины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБревна&nbsp;— отличная чесалка для спины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бревна — отличная чесалка для спины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что такого увидел пеликан? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто такого увидел пеликан? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что такого увидел пеликан?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зебра пощипывает свежую траву | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗебра пощипывает свежую траву | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зебра пощипывает свежую траву

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Маленький козлик получил свою порцию сена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаленький козлик получил свою порцию сена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Маленький козлик получил свою порцию сена

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Острые клюв, когти и взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОстрые клюв, когти и взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Острые клюв, когти и взгляд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Леопард Баунти растянулась под весенним солнцем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛеопард Баунти растянулась под весенним солнцем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Леопард Баунти растянулась под весенним солнцем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали историю ярославны Софии Толяниной, у нее дома живет игуана с котами. Как экзотическое животное уживается с пушистиками - читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Животные Медведи Рыси Тигр Зоопарк Фото животных Леопард Природа Павлин
Лайк
LIKE21
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
10 часов
А мне ярославский зоопарк больше, чем московский нравится: животные в просторных вольерах - так за ними интереснее наблюдать, большая территория. Кирилл, спасибо за добрые фото!
Гость
12 апреля, 21:35
Мне понравился зоопарк, там ещё нерпарий есть, нерпы спасённые байкальские.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление