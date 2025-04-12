Милота зашкаливает! Показываем забавные фотографии животных из ярославского зоопарка
Эти кадры поднимут вам настроение
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Никто так не вызывает улыбку, как животные. Пушистики покоряют сердца и вызывают умиление. За повышением гормона счастья серотонина можно отправиться в Ярославский зоопарк. Ведь с приходом весны животные все чаще выглядывают из своих домиков.
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов запечатлел постояльцев зоопарка. Показываем сонных медведей, пушистых рысей, забавных оленей и других зверей и птиц. Листайте фото и поднимайте себе настроение!
Ранее мы публиковали историю ярославны Софии Толяниной, у нее дома живет игуана с котами. Как экзотическое животное уживается с пушистиками - читайте в этом материале.