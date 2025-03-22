В бразильском океанариуме живет целая семья медведей из России. Рассказываем их удивительную историю

В аквариуме Сан-Паулу впервые родился белый медвежонок. Родителей крохи привезли из казанского зоопарка 10 лет назад.
В бразильском океанариуме нашим коллегам из 116.RU рассказали: медведица Нур родилась еще в ноябре прошлого года. Однако всё это время она не выходила в вольер, а потому посетители смогли увидеть ее лишь совсем недавно.
Теперь в аквариуме Сан-Паулу живут три белых медведя — маленькая Нур, самка Аврора и самец Перегрино. Взрослые особи раньше жили в России: Аврора осталась сиротой после того, как охотники застрелили ее маму. А Перегрино родился и вырос в неволе.
Несмотря на то, что белые медведи одиночки, эти двое на удивление нашли общий язык. А потому в Сан-Паулу решили не разделять пару.
— Такое решение было принято на основании наблюдения за поведением пары. Они приехали к нам вместе, когда были еще молодыми, и всегда демонстрировали хорошие отношения. Это постоянное сосуществование позволило им развить прочную связь, — рассказали в океанариуме.
Дальнейшую судьбу маленького медвежонка, как заявили в океанариуме, решит казанский зоопарк. Самих медведей перевезли из России в Бразилию в рамках международной программы по сохранению этого вида.