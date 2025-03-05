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Животные Ярославна завела необычное экзотическое животное. Как они уживаются — видео

Ярославна завела необычное экзотическое животное. Как они уживаются — видео

Игуана живет в семье уже 19 лет

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Ярославна рассказала о жизни с экзотическим животным

Источник:

Пока некоторые дети просят своих родителей завести обычных домашних животных, таких как кошки или собаки, другие семьи делают выбор в пользу экзотических питомцев. Так было с Софией Толяниной из Ярославля, которая уже 19 лет живет со своей игуаной по кличке Боливар.

Родители нашей героини купили ей ящерицу, когда она пошла в школу. С тех пор Боливар и Соня не расстаются. Девушка даже успела переехать в Санкт-Петербург, но игуану перевезла с собой.

В первые годы экзотическое животное жило в террариуме, но по мере роста ящерица в нем больше не умещалась. Сейчас она, как и другие домашние питомцы, свободно перемещается по квартире.

Игуана прекрасно уживается с другими животными | Источник: София ТолянинаИгуана прекрасно уживается с другими животными | Источник: София Толянина

Игуана прекрасно уживается с другими животными

Источник:

— Боливар — очень миролюбивая ящерица, особенно сейчас, с возрастом. Он прекрасно уживается со всеми котами, спит с ними на своей подушке. Даже вернее будет сказать, что это они с ним спят, потому что там тепло. Кошки им не особо интересуются, как и он ими, поэтому тут всё мирно и по любви.

Игуана — это травоядное животное, поэтому ее рацион полностью состоит из фруктов, зелени и овощей. Поскольку естественная среда обитания для ящерицы — это тропики, для нормального функционирования органов ей необходимы обогрев и освещение. Дома эти условия воссоздаются с помощью лампы накаливания и УФ-лампы.

Подробнее о правилах содержания экзотического животного — смотрите в нашем видеосюжете выше.

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Животные Домашний питомец Питомцы Экзотические питомцы Игуана
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