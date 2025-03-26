«Только чтобы их погладить, нужен час»: волонтер сделала из своего дома приют для собак и кошек — у нее их больше ста

Лариса Лосева позирует нам с одним из своих стареньких постояльцев Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Многие из нас, сталкиваясь с бездомными животными в детстве, мечтали: «Вот вырасту, куплю себе дом и всех их заберу с улицы!» Лариса Лосева из Перми об этом не думала: после того, как из окна выпал взятый родителями котенок, питомцев у нее не было. Всё началось, когда ей было 43 года: однажды она приехала в приют, и, по ее словам, увиденное стало для нее открытием. Сейчас ей 58 лет, работу она заменила на волонтерство, квартиру — на дом. Там у нее живет больше сотни кошек и собак. Наши коллеги из 59.RU побывали в гостях у волонтера и узнали о ее жизни и хлопотах.

Однажды приехала в приют и стала помогать

Раньше Лариса жила со своей семьей в квартире в Перми и работала секретарем в онкодиспансере, отдала этому делу более 30 лет. Лариса делится: людей она любит не меньше животных, но ей морально тяжелее помогать человеку. Считает, что по натуре она спасатель.

Когда Ларисе было 40, она впервые посетила приют «Доброе сердце», занимающийся помощью собакам. Там увидела много бездомышей. Признается: это стало для нее открытием. Лариса решила помогать приюту. Сначала финансово, а через какое-то время они стали ездить туда с мужем, чистили снег, гуляли с животными. Потом стали брать собак на передержку. Дальше — больше.

— Я делала любительские фотографии, размещала их в социальных сетях, пристраивала и отслеживала судьбу, — вспоминает Лариса. — Им нужна была любая помощь, и я помогала. Это было началом моей волонтерской карьеры.

Уволилась, чтобы помогать

Тогда из родительского дома уехала повзрослевшая дочь, и Лариса могла заняться тем, что ей действительно нравится, и реализовывать свои планы, ведь появилось больше свободного времени. Родственники поначалу относились к делу Ларисы негативно, родители отговаривали ее. Только спустя время поняли, как это для нее важно.

Первым питомцем стал пес Миша, потом взяли еще собаку. Когда Лариса взяла на попечение четыре кошки и четыре собаки, то решила, что хочет кардинально изменить свою жизнь. Места в квартире не хватало, поэтому она купила участок и построила дом, а затем переехала туда с животными. А когда поняла, что совмещать уход за животными и работу трудно, то уволилась. Ее муж живет в городе, но каждое утро он приезжает к ней, чтобы помочь.

Постепенно количество животных росло, и сейчас их больше ста.

У всех своя территория

Сейчас Лариса встает очень рано, не позднее шести утра. Она убирает за кошками и собаками — на это уходит около полутора часов, а потом начинает кормить своих подопечных.

Пушистая братва Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











На участке Ларисы есть и вольеры, и отдельные домики. Собаки-старички живут в отдельном небольшом помещении, активные животные — в вольерах. Кому-то даже повезло жить в доме самой Ларисы — на первом этаже там обитают спокойные небольшие псы, второй этаж заняли кошки.

Домик, где живут старички. Собаки здесь отлично уживаются с кошками Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Мне говорят: «Ой, у тебя свой дом, тебе хорошо». Конечно, мне хорошо! Но когда с тобой в комнате живет 24 собаки — это всё равно пыль, грязь, шерсть и, конечно, запах — от этого никуда не деться. Поэтому у меня утром генеральная уборка, — говорит Лариса. — Потом, примерно в 9 часов утра, я выхожу из дома. Не раньше — жалею соседей. Пока я в доме, собаки молчат. Как только я выхожу с ними гулять, начинается ор.

Всех разом выгулять не получится — Ларисе в этом помогают волонтеры. Помимо помощи с прогулками, неравнодушные люди поддерживают Ларису самыми разными способами: переводят деньги, привозят вещи и корма, помогают в уборке, а также тоже размещают в соцсетях информацию о поиске хозяев для животных. Иногда подарки для ее приюта Ларисе заказывают на маркетплейсах. Ей самой достаточно сходить в пункт выдачи и забрать посылки.

Лариса зовет всех своих подопечных по имени Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Для собак Лариса каждый день варит кашу в большом котле. Его размеры поражают, но этого хватает, чтобы целый день животные были сыты.

После домашних дел Лариса со своими подопечными отправляется в ветеринарную клинику. Так как животных много, то к врачу они ездят часто. Примерно в 4 часа дня она возвращается домой и кормит кошек и собак.

Вольер для собак с характером Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











До вечера Лариса пишет посты для социальных сетей, там она рассказывает истории «выпускников», выкладывает фотографии подопечных и делится забавными случаями.

Как животные попадают в семьи

У Ларисы большое количество критериев отбора будущих хозяев для ее питомцев.

— Я отдаю животных людям старше 25 лет, моложе — нет, — говорит она. — Исключения составляют те, кто ездят к животным, проявляют себя. Я должна знать человека или иметь рекомендации. Неохотно отдаю питомцев в семьи с маленькими детьми. Ни в коем случае не отдам человеку, который живет в съемном жилье. Хороший вариант — люди от 30 до 50 лет, у которых есть время заниматься с подопечным. Это должно быть осознанное решение. Они должны быть готовы лечить питомца, кормить хорошим кормом — вкладываться.

Лариса подчеркивает, что всех животных, перед тем как отдать новым хозяевам, обязательно вакцинируют и стерилизуют.

Кошачий рай: тут лежанки, миски и даже городок Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Понятно, что при таком количестве подопечных за здоровьем каждого не уследить, порой визиты в клинику могут быть срочными. Врачи знают волонтера и иногда готовы обслуживать животных в долг. Иногда счета бывают огромными, но неравнодушные люди помогают.

А это котик Шпротик Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Породистые кошки и собаки тоже иногда попадают к Ларисе, но гораздо реже. Волонтер отмечает, что таким животным нужен более сложный уход.

При этом, конечно, пристроить породистых легче и спрос на них выше. Лариса говорит, если человек нашел такое животное, то лучше всего отправить его в зоогостиницу.

— Я людям сразу говорю — нашли, везите на платную передержку, за неделю пристроите, — рассказывает пермячка. — Ну заплатите вы две-три тысячи. Но это не те деньги, от которых вы обеднеете. Оплатите и будете чувствовать себя человеком, потому что помогли.

Берут и возвращают

Нередко, рассказывает Лариса, животных ей возвращают, отчасти именно поэтому старается выбирать хозяев тщательно.

— Это какая-то погибель! Из семи щенков вернули трех, уже подростками, — говорит наша собеседница. — Чаще всего поводы, мне кажется, выдуманные. А на самом деле причина одна. Щенок маленький — разрушения маленькие, большой пес — большие разрушения. Просто его не воспитали. Щенок вырос, начал грызть пороги, прыгать, скакать, ронять, разбивать, гадить. Я считаю, что всегда причина одна — не смогли его воспитать и научить.

Ларисе важно, чтобы животное у новых хозяев чувствовало себя хорошо, — первый год она поддерживает связь с ними. Просит рассказывать о самочувствии и присылать фотографии — для нее это показатель, что ничего плохого не произошло.

Мечты Ларисы

Мечта Ларисы — отдать маленьких кошек и собак в семьи и сконцентрировать свое внимание на старичках — так она называет возрастных зверей. Для них она хочет найти врача, который хотя бы на час-два в день приезжал и проводил осмотры.

Также Лариса планирует сделать еще одно теплое помещение.

Пушистики веселятся Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Хочу, чтобы все старички могли быть целый день со мной и считали меня своей хозяйкой, — рассказывает она. — Каждому хочется выделить свой уголочек, в котором он может отдохнуть без риска, что кто-то его обидит. У каждого старичка, между прочим, свой характер и границы — они ссорятся даже чаще, чем молодые животные.

Лариса Лосева делится, что хочет сделать упор на качество — пусть животных будет меньше, а их самочувствие — лучше. Каждому животному, особенно старичку, нужно внимание. Пермячка отмечает, что у нее только час уходит на то, чтобы погладить каждого подопечного. Поэтому она всегда рада гостям — даже если человек приедет на час и уделит внимание собаке, она будет долго помнить об этом.