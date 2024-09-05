Кот Крошик растолстел до 17 килограммов. А как вообще коту сбросить лишний вес: советы ветеринара

Милая лепешечка на фото — страдающий кот-пенсионер в жизни Источник: Приют Матроскин Пермь / Vk.com











По соцсетям разлетелась фотография пермского кота огромного размера. Комментаторы напали на бывших хозяев Крошика — мол, раскормили бедное животное. Но всегда ли виноваты сердобольные люди, которые ведутся на голодные глаза? Об этом и способах похудения для котов наши коллеги из 59.RU спросили у ветеринарного диетолога.

На этом фото — 14-летний бедняга Крошик, и он уже не может ходить. Кот утратил эту способность из-за солидного возраста, а веса в нем — 17 кг. Врачи обследовали хвостатого и подсчитали — в идеале Крош должен весить 5–7 кг.

Источник: Приют Матроскин Пермь / Vk.com

Котейка такой не от болезни, а от большой любви: долгие годы он жил в подвале одной из пермских больниц, врачи об этом знали, а один из них — особенно полюбил. Свои чувства медик проявлял безлимитной едой со стола. Так Крошик и потолстел. Недавно о больничном питомце узнала администрация и попросила переселить животное.

Сейчас кот находится в реабилитационном центре при приюте «Матроскин», где ему помогут худеть на 85–170 граммов каждую неделю и буквально встать на ноги.

После публикации истории Крошика на 59.RU комментаторы ополчились на тех, кто кормил кота. «Люди — идиоты. Зачем кормить со стола? В корме есть всё, что нужно и сколько нужно», «Так и хочется сказать: „Поправляйся, котик!“ Но поправляться уже некуда», «Это кошмар. Крошик весит даже больше, чем мейн-куны — самые большие домашние кошки. Хозяев надо призвать по статье № 245 УК РФ».

Источник: Приют Матроскин Пермь / Vk.com

Диетолог ветеринарной клиники «Друг» Ульяна Малахова утверждает, что у кошек не существует заболеваний, провоцирующих набор веса. Чаще дело в переедании.

— Чаще всего владельцы не регулируют количество еды — ставят миску с кормом, которая может простоять весь день. Да, конечно, у кошек пищевое поведение такое, что они могут в течение дня несколько раз кушать. Но особенность в том, что владельцы, когда видят пустую миску, дальше насыпают. Влияют и лакомства, и еда со стола. То есть в 95% случаев животное просто переедает, — объясняет зооврач.

Но любящие хозяева виноваты не всегда: в редких случаях животное полнеет из-за гипотиреоза — недостатка гормонов щитовидной железы. Также питомцы поправляются, если сидят на гормонах — они показаны при поликистозе, возникающем, когда кошка не стерилизована, при бронхиальной астме, заболеваниях кишечника, кожи и других. Всё просто — у животных на гормонах растет чувство голода и, как следствие, они сами.

Источник: Приют Матроскин Пермь / Vk.com

Ожирение чревато проблемами с суставами и позвоночником из-за увеличившейся нагрузки на них. Также существует страшная вещь — липидоз печени — это когда жира в организме настолько много, что он откладывается и там. Это может закончиться полным повреждением органа. Реже случается, что животные не могут умыться. В таких случаях может возникнуть, например, мочевой дерматит — когда моча подтекает, оседает вокруг половых органов и появляется воспаление, а кот не может дотянуться, чтобы помыться. Могут закупориться параанальные железы, жидкость из которых должна выходить при походе в туалет, но у кота происходит запор, ведь он почти не двигается.

Если выясняется, что дело по большей части в переедании, врачи анализируют рацион — выясняют, корм какой калорийности и в каком количестве животное съедает.

— Снижаем калорийность, начиная с 10−15% от рациона. Если у кота сахарный диабет, то, конечно, есть особенности — кормление сопряжено с инъекциями инсулина. Если у кота есть липидоз печени, рекомендуется худеть в неделю не больше, чем на 1−2% от его актуального веса. Если быстро худеть, липидоз будет прогрессировать, — объясняет зоодиетолог. — Если ест сухой корм, например для кастрированных, предлагаю либо снижать дозу того же корма, либо перейти на диету — специальные сухие корма для худеющих животных с повышенным количеством клетчатки. Второй вариант предлагаю, потому что котик привык есть определенное количество еды. Когда ему резко снижают пайку, он может негативно отреагировать, попрошайничать. Владельцы начинают нервничать, думая, что он голодает.

Корм для похудения содержит меньше жира и больше клетчатки, которая разбухает в кишечнике, за счет чего насыщение происходит быстрее. Но есть нюанс — в туалет будет хотеться чаще.

Когда и спецкорм не помогает, Ульяна Андреевна рекомендует смешанное кормление — оставить долю корма и добавить в рацион белка в виде обычных продуктов. С полностью натуральным рационом может быть даже проще, считает врач. Всё будет зависеть от того, какие продукты использует хозяин. В таком случае объем порции может даже порадовать котика.

Также некоторые используют L-карнитин — да, тот самый, который пьют люди до и во время кардиотренировки, чтобы ускорить сброс веса. Однако по поводу эффективности относительно животных доказательств немного.

Важно: в момент похудения не рекомендуется использовать мясные лакомства, влажные корма и даже подушечки.

— Можно добавить физические нагрузки — рекомендую активные игры. Но желательно выбирать игрушки, которые они могут поймать. Лазер не стоит, потому что котик не может его поймать, и у него возникает фрустрация, а они по природе охотники. Из-за этого могут быть приступы агрессии. Также некоторым рекомендую использовать шарики с дырочками, куда можно вкладывать корм, но именно как часть суточного рациона.