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Животные «В море зайти невозможно!»: отдыхающих на Азовском побережье напугали мертвые медузы

«В море зайти невозможно!»: отдыхающих на Азовском побережье напугали мертвые медузы

По их словам, вода в море превратилась в кисель

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1 комментарий

Туристов напрягает размер медуз

В конце августа и начале сентября на берегу Азовского моря туристы заметили скопление больших медуз. По словам некоторых отдыхающих, от мертвых морских обитателей неприятно пахнет, а в воде их настолько много, что в море невозможно зайти. Наши коллеги из 93.RU рассказывают, что местные пытаются успокоить приезжих и доказать, что медуз прибивает к берегу каждый год.

Ситуация на пляже в Приморско-Ахтарске в конце августа

— Это природа, сегодня убрали, а завтра шторм и опять медуз, тины и мусора принесет. И что, опять убирать, караулить этот берег? Это не речка, это море.

Мертвые медузы у берега в Должанской

— Раньше не было медуз вообще, такое количество впервые лет 6 назад появилось. Всю жизнь, каждое лето мы на Азовское ездили. Да и просто на выходные, и с палатками, и к частникам, и в отели. А теперь нет. Из-за медуз. В море зайти невозможно. Просто кисель из них.

Большая часть медуз — мертвые

— Море встретило нас чистейшей водой с медузами гигантских размеров.

— На Азове вообще нормально отдыхать невозможно, грязная лужа.

—  Море чистое, глубина отличная, но… В этом году здесь нашествие медуз.

По сравнению с маленькой собачкой медузы выглядят огромными

Напомним, недавно биолог рассказала, что если в море невооруженным глазом видно медуз, то лучше в таком море не купаться и переждать.

Встреча с этими обитателями моря может быть болезненной

Причина их массового скопления в Азовском море — увеличение солености воды. Местные ученые считают, что такое уже происходило и это не критично.

ПО ТЕМЕ
Медузы Море Азовское море Приморско-Ахтарск
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Комментарии
1
Гость
4 сентября 2024, 21:41
Нет ничего что может испугать или отказаться от "отдыха" наших туристов 💩
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