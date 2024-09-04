«В море зайти невозможно!»: отдыхающих на Азовском побережье напугали мертвые медузы

Туристов напрягает размер медуз Источник: Кристина Шайдуллина / Vk.com











В конце августа и начале сентября на берегу Азовского моря туристы заметили скопление больших медуз. По словам некоторых отдыхающих, от мертвых морских обитателей неприятно пахнет, а в воде их настолько много, что в море невозможно зайти. Наши коллеги из 93.RU рассказывают, что местные пытаются успокоить приезжих и доказать, что медуз прибивает к берегу каждый год.

Ситуация на пляже в Приморско-Ахтарске в конце августа Источник: Типичный Краснодар / Т.me

— Это природа, сегодня убрали, а завтра шторм и опять медуз, тины и мусора принесет. И что, опять убирать, караулить этот берег? Это не речка, это море.

Мертвые медузы у берега в Должанской Источник: Полина Дубовикова / Vk.com











— Раньше не было медуз вообще, такое количество впервые лет 6 назад появилось. Всю жизнь, каждое лето мы на Азовское ездили. Да и просто на выходные, и с палатками, и к частникам, и в отели. А теперь нет. Из-за медуз. В море зайти невозможно. Просто кисель из них.

Большая часть медуз — мертвые Источник: Типичный Краснодар / Т.me

— Море встретило нас чистейшей водой с медузами гигантских размеров.

— На Азове вообще нормально отдыхать невозможно, грязная лужа.

— Море чистое, глубина отличная, но… В этом году здесь нашествие медуз.

По сравнению с маленькой собачкой медузы выглядят огромными Источник: Наталья Татаринова / Vk.com











Напомним, недавно биолог рассказала, что если в море невооруженным глазом видно медуз, то лучше в таком море не купаться и переждать.

Встреча с этими обитателями моря может быть болезненной Источник: Мария Романова









