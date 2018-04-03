Мэрия объяснила, куда делся свет с улицы Красноборской

Причина отключения на этот раз оказалась простой

Многострадальные посёлки Маяковского и Полесье в Заволжском районе Ярославля снова остались без света. В темноту погрузились дороги и улица Красноборская.

История с освещением этой улицы обсуждается уже много лет. Но причина темноты на этот раз оказалась банальной.

— Авария на сетях. Как только устранят, свет вернётся, — объяснили в мэрии Ярославля.

Напомним, люди 17 лет просили провести освещение по участку улицы Красноборской, и властям пришлось пойти навстречу людям в обход правил.