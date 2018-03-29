В Ярославской области здание 120-летней фабрики разбирают на кирпичи

Здания, простоявшие больше 120 лет, разбирают по кусочкам

Этим зданиям шерстопрядильной фабрики в посёлке Волга Некоузкого района в ноябре исполнится 123 года. Но велик риск, что до конца года строения немецких архитекторов не доживут.

Частный собственник фабрики начал разбирать историю по кусочкам — продаёт на «Авито» чугунные детали и кирпичи. На днях разобрали трубу, входящую в комплекс зданий некогда известной фабрики.

— Позавчера вечером разрушили-таки трубу, входящую в комплекс зданий бывшей Волжской шерстопрядильной фабрики, закрытой около десяти лет назад и постепенно превращающейся в руины и развалины. Глядя на то, как печально заканчивается более чем столетняя история фабрики, почему-то вспомнился из детства рассказ Михаила Коршунова «Флаг забастовки», написанный в 1968 году. Кстати, именно в том году комсомольцы фабрики заложили в стену одного из корпусов капсулу — послание потомкам, — рассказал ярославец Андрей Тутариков, следящий за судьбой зданий фабрики.

Такой была труба на фабрике ещё летом

Больше всего неравнодушных к архитектурным зданиям ярославцев беспокоит потеря истории региона с исчезновением фабрики.

— Мы вчера поспорили по поводу этого. Кому они нужны, такие старые фабрики, сколько их таких по всей стране в последние годы было разрушено — не пересчитать. Современные стройматериалы и конструкторские решения позволяют делать быстрее, экономнее, возможно, даже качественнее, — продолжает Андрей Тутариков. — Всё так. Только это ведь наша история. И она с такими подходами тоже может разрушиться. Точнее, уже разрушается. И нас разрушает. Никакими уроками патриотизма и новыми памятниками к круглым датам это не исправить.

В настоящий момент здания фабрики не имеют формального статуса памятника архитектуры — просто не занесены в реестр. Поэтому остановить её разбор практически невозможно.