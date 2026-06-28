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Страна и мир Владимир Путин собрал спецсовещание по топливу — что сказал президент

Владимир Путин собрал спецсовещание по топливу — что сказал президент

Руководитель дал ряд важных поручений

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Глава государства рассказал о мерах по обеспечению топливом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГлава государства рассказал о мерах по обеспечению топливом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Глава государства рассказал о мерах по обеспечению топливом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин провел совещание на тему обеспечения топливом внутреннего рынка с представителями правительства и нефтяных компаний. Он обозначил ключевые меры по стабилизации ситуации в стране.

Сегодня мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимальном уровне, подчеркнул президент. Он предложил участникам встречи обсудить дополнительные шаги, направленные на обеспечение топливом для бесперебойной работы предприятий и населения.

Особое внимание Владимир Путин уделил динамике производства и поставок топлива. По словам главы государства, в июле текущего года объемы выпуска основных видов топлива в Российской Федерации должны превысить июньские показатели. При этом уже поступили накопленные ранее объемы, что позволяет стабилизировать ситуацию на рынке.

В частности, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн тонн, что почти соответствует аналогичному уровню прошлого года. Поставщики используют резервы топлива, однако их объемы сохраняются на уровне предыдущего года.

«Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти», — сказал президент.

В этой связи он поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка. К их числу, например, относится наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен.

Отдельное внимание президент России уделил агропромышленному комплексу (АПК). Владимир Путин подчеркнул, что соблюдение графиков поставок топлива для предприятий агросектора имеет критическое значение, так как напрямую влияет на урожайность и продовольственную безопасность страны. Для координации всех вопросов по обеспечению рынка топливом работает правительственный штаб, он функционирует в круглосуточном режиме.

Сегодня вице-премьер России Александр Новак заявил о ключевых мерах для урегулирования ситуации с бензином. Они уже реализуются и для них созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику, отметил он. В частности, это возможность импорта топлива.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Топливо Владимир Путин
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Комментарии
32
Гость
1 час
Я что-то не понял? Нам опять нужно отнестись с пониманием и ещё потерпеть?
Гость
1 час
Движуху, видимо, он сворачивать и не собирается?
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