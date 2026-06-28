В автошколах введут новые программы обучения: что изменится. Новости 28 июня

В автошколах России могут ввести программы праворульного вождения Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 июня.

В Приморье отказываются купаться из-за акул

Акулы слишком близко подплывают к берегу на пляжах Приморья. Из-за этого местные жители начали отказываться от купания.

Такая ситуация случилась в бухте Триозёрье Партизанского округа. Там очевидцы сняли на видео крупную акулу, которая плавала всего в нескольких десятках метров от берега.

Источник: ol_cosmos / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Люди отмечают, что акула была примерно в 50 метрах от пляжа, где в это время отдыхали десятки людей. В это время в воде был мужчина на сапборде. Когда он увидел в воде хищника, то начал активно грести к берегу.

Несмотря на то, что акула подошла довольно близко к берегу, по опубликованным кадрам специалисты не могут с уверенностью определить ее вид. Качество записи и расстояние до животного не позволяют сделать однозначный вывод.

Источник: tasha_buzz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Школьница побила рекорд по набранным на ЕГЭ баллам

Выпускница московской школы Екатерина Малкова стала первой в истории ЕГЭ, кто набрал 500 баллов на экзаменах. Она получила максимальные оценки по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — подчеркнул глава столицы.

С 5-го по 9-й класс Екатерина обучалась в математической вертикали, а затем продолжила учиться в инженерном предпрофессиональном классе. Она неоднократно побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике, а также участвовала в конференции «Инженеры будущего».

Екатерина стремится заниматься точными науками и сейчас рассматривает возможность поступления в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева для дальнейшего образования.

Возрастные ограничения хотят ввести на детских аттракционах

Детям до 12 лет предложили запретить кататься на аттракционах. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Нужна четкая система возрастных и физических ограничений, отмечают депутаты. Все аттракционы должны иметь обязательную возрастную маркировку: „0+“, „6+“, „12+“ и „16+“. Это не прихоть, а требования федерального закона. Особый акцент — на батуты и надувные горки. Именно они дают больше всего травм, особенно у детей до 10 лет: переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника», — заявил он в разговоре с «Абзацем».

Иванов добавил, что ежегодно травмы на аттракционах и батутных центрах получают тысячи детей. Количество таких случаев с каждым годом увеличивается на 5%. За последние десять лет было возбуждено 130 уголовных дел по фактам травмирования на аттракционах. Дети падают с каруселей, ломают позвоночники, руки и ноги.

«Кроме возрастных ограничений, необходимо ввести строгие требования по росту и весу для каждого типа аттракционов. Ребенок, не достигший нужного роста, просто не может быть безопасно зафиксирован в кресле карусели. Родители обязаны информировать оператора о точном возрасте ребенка, а персонал — строго соблюдать эти ограничения и не допускать нарушения правил. И, конечно, нужен единый федеральный закон об аттракционах, который заменит разрозненные региональные правила», — предложил депутат.

Родителям предлагают выплачивать многодетный капитал

Многодетный капитал в размере не менее миллиона рублей предложили выплачивать при рождении третьего ребенка. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, маткапитал уже показал свою эффективность. Как отмечают различные эксперты, за первые десять лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 2,5–3 миллионов детей. Однако программа нуждается в модернизации.

«Для повышения результативности и эффективности материнского капитала необходимо увеличить размер семейного капитала прежде всего на второго ребенка, а также ввести так называемый многодетный капитал на третьего и последующих детей в размере не менее миллиона рублей», — предложил Рыбальченко.

Сумма маткапитала изменится

Материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции текущего года. Это произойдет 1 февраля 2027 года.

«Все пособия, которые выплачиваются различным льготным категориям, и материнский капитал — он также будет проиндексирован с 1 февраля. Почему с 1 февраля? Потому что в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции [за прошедший год]. То есть проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции», — рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.

По его словам, сейчас сложно назвать сумму проиндексированного маткапитала. Осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан исходя из прогнозного уровня.

«Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала», — заключил Нилов.

Он добавил, что такая формула действует на протяжении многих лет. Также 1 февраля 2027 года должны будут проиндексироваться страховые пенсии с возможностью затем дополнительной индексации 1 апреля.

Расширен список получателей оплачиваемых больничных

Самозанятые россияне начнут получать оплачиваемые больничные с 1 июля 2026 года. Это следует из принятого ранее федерального закона.

С начала года в стране проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно этому закону, право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает через 6 месяцев непрерывных взносов.

Ежемесячный страховой взнос будет варьироваться. При страховом покрытии в 35 тысяч рублей взнос составит 1344 рубля в месяц, а при покрытии в 50 тысяч рублей — 1920 рублей в месяц, передает ТАСС.

В правительстве нашли решение проблемы с топливом

Правительство России разработало план по стабилизации ситуации с топливом в стране. Одна из ключевых мер — возможность его импорта. Эту информацию сообщил вице-премьер Александр Новак.

«У нас две ключевые меры, которые сейчас уже реализуются и для которых созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику. Первая мера — это импорт», — сказал он.

По словам Новака, в ближайшее время состоится совещание по вопросам топливного рынка. На встрече обсудят возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

«Мы будем постоянно анализировать этот вопрос. В понедельник снова вернемся к его рассмотрению», — добавил вице-премьер.

В стране заработает новый порядок формирования кредитных историй

С 1 июля в стране изменится процесс создания кредитной истории. По новым правилам, в нее будут включены данные о предыдущих кредиторах. Об этом сообщил Николай Филиппов, директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике Объединенного Кредитного Бюро.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент при передаче прав на кредит кредитор направляет в бюро кредитных историй (БКИ) только информацию о новом получателе кредита. С июля эти данные станут более подробными. Теперь будут указываться не только даты, но и время.

«При реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему», — рассказал Филиппов изданию РИА Новости.

По его мнению, это нововведение улучшит понимание кредитной истории. Особенно это важно в случаях, когда за один день происходит несколько событий.

«Это позволит детализировать кредитную информацию в случаях, когда в течение одного дня произошло несколько событий, и понять, в каком порядке они произошли. Это важно, например, когда в течение одного дня у заемщика сначала возникла просрочка и сразу же была погашена», — отметил эксперт.

Две авиакатастрофы случились в мире

В мире случились две авиакатастрофы. Во Франции разбился легкомоторный самолет с парашютистами, а в Саудовской Аравии крушение потерпел вертолет нефтяной компании Saudi Aramco.

На борту разбившегося самолета во Франции было 11 человек. Все они погибли. Экстремалы планировали совершить тандемный прыжок.

Телеканал France 3 добавляет, что число жертв может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата. Отмечается, что самолет упал рядом с супермаркетом.

Причиной авиакатастрофы, по предварительным данным, стала неисправность самолета, а сам он упал вертикально. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщил префект департамента Ив Сеги.

Еще одна авиакатастрофа произошла в Саудовской Аравии. При крушении вертолета нефтяной компании Saudi Aramco погибли 14 человек.

Причины катастрофы предстоит установить. По данным Министерства энергетики королевства, все погибшие были гражданами Саудовской Аравии.

Новые программы обучения появятся в автошколах

Программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем, могут появиться в автошколах некоторых регионов России. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

В ближайшее время власти изучат, насколько актуально разработать примерные программы и реализовывать их в регионах, где значительная доля автопарка — с правым рулем. Соответствующий доклад в кабмин РФ в 2027 году должны представить Минпросвещения, МВД и Минпромторг.

Кроме того, предстоит провести комплексное исследование рисков участия в дорожном движении праворульных машин. Эту работу в 2028 году поручено сделать МВД, Минпромторгу и Минтрансу при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

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