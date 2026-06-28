Пингвины-недотроги и прыжок в ледяной океан: путешественница побывала в Антарктиде — как это было и сколько стоила поездка

Поездка в Антарктиду — детская мечта Екатерины Источник: Екатерина Музис

Антарктида… Что-то из школьного атласа: далеко, холодно, почти нереально. Но и туда при желании можно добраться. Правда, нужно быть готовым к тому, что на планирование уйдет целый год, а в поездке очень пригодятся крепкие нервы и готовность к тому, что пролив Дрейка быстро объяснит, кто в море главный.

Жительница Тольятти, путешественница, мама двоих детей и создательница клуба путешественников Екатерина Музис съездила в Антарктиду и рассказала в колонке для TOLYATTY.RU как это было — почему нельзя кормить пингвинов, почему морской леопард — это вовсе не милый котик и сколько стоит путешествие. Далее — от первого лица.

«Это была мечта детства»

Милахи еще и просят еды! Источник: Екатерина Музис Дружелюбные создания Источник: Екатерина Музис

Я путешествую уже восемь лет. В 2018 году уволилась из банка, где проработала 11 с половиной лет, и начала много ездить. Тогда были совсем другие времена: можно было поймать билет на Байкал за 1000 рублей, в Питер или Москву — за 500. Я собирала группы по 30 человек, делилась полезной информацией у себя на странице, а потом создала клуб путешественников.

За годы работы в банке удалось скопить достаточно, чтобы позволить себе путешествия Источник: Екатерина Музис

Сейчас у меня в списке 30 стран. Я была на пяти океанах и на всех континентах, кроме Австралии. Но это не значит, что я про нее забыла. Просто в приоритете Бразилия: мы уже купили путешествие на 2027 год. Да, я все планирую заранее — к поездке в Антарктиду готовилась почти год, а мечтала — с самого детства.

Южный полюс, пингвины, край Земли — это романтика, красота, экстрим и, как оказалось, необязательно лютый холод. Мы, например, летали в феврале, когда в Антарктиде лето. На улице было примерно минус 3–5 градусов. Для прогулок вполне комфортно, особенно если не строить из себя героя и одеваться по погоде. Зимой там бывает до минус 50.

Пока Екатерина путешествует, с детьми остается муж Источник: Екатерина Музис Источник: Екатерина Музис

Тур мы покупали за год до предполагаемой даты. Вскоре после покупки начала искать авиабилеты. Сейчас логистика сложная: рейсы могут задержать, отменить, где-то к нам могут возникнуть вопросы на границе. Поэтому мы летели везде с запасом примерно в один-два дня на каждом важном участке, чтобы точно не опоздать на лайнер. И оказались правы — к моей подруге Динаре возникли вопросы на границе. К счастью, всё закончилось хорошо.

Путешествует Екатерина с подругами Источник: Екатерина Музис Источник: Екатерина Музис

Билеты я купила в августе, за полгода до поездки. Самый длинный отрезок пути — перелет из Стамбула в Аргентину: в самолете мы находились около 20 часов, с технической посадкой в бразильском Сан-Паулу. Это был мой самый долгий перелет. Я ходила по салону, делала разминку, пила воду.

Летели компанией Turkish Airlines, самолет был хороший: большие экраны, показывали фильмы, кормили, нам выдали дорожные косметички Lacoste с приятными мелочами для ухода за собой. В хвосте самолета расположена камера, которая все фиксирует и позволяет отследить весь маршрут. Виды были прекрасные — особенно впечатлили Африка и Бразилия. Первая — огромная желтая пустыня. Вторая — пушистый зеленый ковер, а прорезает его стрела Амазонки. Меня настолько впечатлило, что я вернулась домой и вскоре забронировала тур в Бразилию.

Когда мы приземлились в Сан-Паулу, часть пассажиров вышла, совсем как из маршрутки, другие зашли, и мы полетели дальше в Буэнос-Айрес.

Буэнос-Айрес: стейки, танго и океан, в котором не купаются

Так начиналось путешествие Источник: Екатерина Музис Красивой девушке красиво позировать не запретишь! Источник: Екатерина Музис

Перед Антарктидой мы три дня жили в Буэнос-Айресе. Мне очень понравилась Латинская Америка. Там лето, когда у нас зима, много красивых улиц, вкусных кафе, ресторанов. Отели недорогие. И вообще в самом городе можно отдохнуть вполне бюджетно.

Город чистый, красивый, с очень веселыми и приветливыми людьми. Но есть вещь, которая нас поразила: там очень много бездомных. Они спят прямо на улицах, с одеялами и подушками, но при этом прилично выглядят, аккуратно подстрижены и хорошо одеты.

Мы ходили на шоу танго, гуляли по району Ла-Бока, брали экскурсию на кладбище Реколета*. Я в обычной жизни на кладбища не хожу, но это выглядело как город внутри города — со старинной и прекрасной архитектурой. За многими надгробиями скрыты интересные истории, но, сразу предупреждаю, без гида там делать нечего.

* Реколета — престижный район Буэнос-Айреса, где расположено знаменитое одноименное кладбище. Этот некрополь служит последним пристанищем для плеяды аргентинских знаменитостей. Например, там покоится знаменитая Эва Перон. Некоторые захоронения — объекты исторического наследия и охраняются государством.

Паласио Бароло — офисное здание и национальный исторический памятник Аргентины Источник: Екатерина Музис Страна очень колоритная! Источник: Екатерина Музис

Еще один интересный факт: несмотря на близость океана, в Буэнос-Айресе люди не купаются. Набережная есть, люди гуляют, но вода выглядит глиняной — в океан впадает река Парана. Я думала: вот прилетим и обязательно искупаемся в океане. А приехали — все просто ходят вдоль воды, но никто и не думает в нее заходить. Поплавать жители уезжают на удаленные от города пляжи.

Еда в Аргентине превосходная! Бутылку хорошего вина можно купить по цене от 200 рублей, а за 500 рублей мы пили такое, которое у нас стоило бы тысячи три. За огромную порцию стейка, салат, картошку и бутылку вина мы платили около 2500 рублей. А такого мяса я, пожалуй, раньше не ела — оно там восхитительное.

Из Буэнос-Айреса мы отправились в Ушуаю. Это портовый город, который называют краем Земли, потому что он самый южный на планете. Там нас ждал лайнер. В 12:00 мы поднялись на борт, нас угостили шампанским в честь начала поездки, всё было красиво, торжественно. Там же мы прослушали инструктаж о том, что нужно вовремя пить таблетки от укачивания и не пропускать приемы.

Всё было на английском, и этот важный момент насчет таблеток как-то прошел мимо нас. А утром море объяснило, кто тут главный, — я чувствовала себя ужасно, морская болезнь — это не про «немного мутит». Ты не можешь встать с постели, сесть, кажется, что хочешь спать, но ложишься и становится еще хуже. Нам говорили: не лежать, ходить, расхаживаться, отвлекаться. Я старалась, но лучше мне не становилось.

Пришлось обращаться за медицинской помощью и ставить капельницу. Капельница стоила 400 долларов — серьезная сумма. Зато через полчаса я уже стояла в ресторане: красные губы, белое платье, каблуки. В этот вечер был ужин-знакомство с капитаном.

На 170 туристов — 130 человек персонала

На поездки Екатерина зарабатывает благодаря своему клубу путешествий Источник: Екатерина Музис Источник: Екатерина Музис

Наш лайнер был небольшим — и это огромный плюс. На судах с 10–15 палубами обычно очень много людей, у нас же на борту находилось всего 300 человек: 170 туристов и 130 членов экипажа. Поэтому было комфортно: очередей и толпы практически не было. Пассажиры встречались в основном только в ресторане.

На борту было много русскоговорящих: капитан Владимир, его помощник, повар, менеджеры и гиды. Сам капитан сейчас живет в Испании.

Среди моряков бытует мнение, что лучшую подготовку дает именно российское образование. Признаться, слышать это было очень приятно. Екатерина Музис путешественница из Тольятти

Наш день на лайнере проходил размеренно. Утром — завтрак, затем — высадка на резиновых лодках «Зодиак». Каждая экскурсия длилась около двух часов. После возвращения мы отправлялись в тренажерный зал, сауну, сидели в уличном джакузи или плавали в бассейне. После обеда нас ждала вторая высадка либо развлечения на борту: лекции, игры, караоке, танцы. Вечером — ужин и свободное время.

Питание было превосходным: каждый день подавали свежевыжатые соки, фрукты, рыбу, мясо и даже привычный борщ. Ужин проходил по меню — горячее, салат, десерт и вина из разных стран. Бары работали почти круглосуточно, вся еда и напитки, дорогие, импортные, были включены в цену тура. Кофе был доступен весь день, к тому же в каюте стояла кофемашина. По прибытии нас уже ждали фрукты и бутылка игристого. От балкона мы отказались и не пожалели: на лайнере множество красивых лобби, кафе и ресторанов, где можно было бесконечно любоваться панорамными видами за окном.

На входе выдали экспедиционные куртки, рюкзаки и термосы. Одежда оказалась удобной и вполне подходящей для поездки — мы намеренно взяли минимум вещей, и этого оказалось достаточно.

Пингвинов трогать нельзя. Вообще ничего трогать нельзя

Источник: Екатерина Музис

Каждый день мы подходили к разным островам и высаживались. На «Зодиаках» подплывали к материку, ходили на экскурсии, фотографировались на фоне стаек пингвинов. Но есть строгое правило: пингвинов трогать нельзя. Садиться рядом на корточки нельзя. Подходить к ним нельзя. А вот пингвины, наоборот, имеют полное право подходить к людям.

Они действительно подходили, потихонечку, с интересом, нас они не боятся. Птенцов было много: пушистые, маленькие, еще не полностью «взрослые». Очень милые. Но кормить их, конечно, нельзя. Никаких пакетиков с морковкой, никаких «ой, он же просит!»

Источник: Екатерина Музис

Антарктида — замкнутая вселенная со своей хрупкой экосистемой, где каждый микроорганизм играет роль. Попасть туда — всё равно что оказаться в операционной: мы ступали на берег только в высоких резиновых сапогах, а наш путь начинался и заканчивался дезинфекционной ванной.

Это строгий ритуал: мы не имеем права оставить там ни следа своей «большой земли» и не можем вывезти оттуда ни крупинки местной. Запрещено трогать абсолютно всё: ни перышка, ни камешка. Для тех, кто привык увозить с морей сувениры, этот материк становится настоящим тестом на силу воли и уважение к чужому миру.

Антарктида — прекрасный, сложный мир с хрупкой экосистемой Источник: Екатерина Музис

Антарктида не принадлежит ни одному государству. Здесь расположены научные станции разных стран, но нет ни городов, ни привычной жизни, ни суеты. Нам рассказывали, что материк до сих пор почти не исследован, а подо льдом скрыто множество неизведанного. Толщина ледяного покрова в некоторых местах достигает почти пяти километров. И да, детская картинка в моей голове была разрушена окончательно: пингвины никогда не встретятся с белыми медведями, ведь первые живут на Южном полюсе, а вторые — на Северном.

Зато местная фауна впечатляла: морские котики, альбатросы, птичьи стаи и, конечно, киты. Косаток нам увидеть не довелось, зато горбатые регулярно устраивали настоящее шоу. В один из дней мы насчитали их около двадцати! Они заходили в тихую бухту, чтобы вздремнуть и перекусить крилем. Наблюдать, как мимо борта проплывает десятиметровое чудо, слышать его дыхание и чувствовать, как от него дрожит воздух, — это из разряда детского восторга. Мы вроде бы взрослые люди и знали, куда едем, но, когда прямо рядом с тобой разворачивается такая махина, сохранить спокойствие почти невозможно.

Морское чудо-юдо Источник: Екатерина Музис Фото точно не передает размера хвоста кита Источник: Екатерина Музис

Самая же адреналиновая история ждала нас на каяках. Это такие лодки, где ты сидишь практически на воде и можешь лавировать между льдинами. Мы медитировали среди айсбергов, опуская телефоны в ледяную воду, чтобы заснять их скрытую мощь (те самые 90%, что прячутся внизу). И тут морской леопард, дремавший на соседней льдине, видимо, подумал, что мы слишком увлеклись, и решил показать, кто в доме хозяин.

Он бесшумно следовал за нами целых 15 минут, а я в это время с увлечением снимала подводный мир. Когда он вынырнул прямо перед носом каяка, наша реакция была, так скажем, очень громкой. Камеру я, кстати, не бросила — снимала до последнего, пока он «грациозно» проплывал под нами.

Стоит уточнить, что морской леопард — 500-килограммовый хищник, питающийся пингвинами, — это вам не милая кошечка. Перевернуть наш хрупкий каяк для него было бы парой пустяков. Когда организаторы заметили эту слежку, они поняли, что шутки плохи, и рванули к нам на помощь. Позже нам доходчиво объяснили: руку в воду совать нельзя ни в коем случае. Леопард мог принять ее за рыбу и откусить.

Источник: Екатерина Музис

Легкий шок и полный восторг

В последний день пребывания в Антарктиде мы купались в океане. Температура воды — всего три градуса. Разумеется, нас, туристов, просто так в ледяную воду не бросали: всё продумано до мелочей и максимально безопасно — наготове спасатели, страховочные тросы, которыми привязывают и крепко держат. Но впечатления всё равно сумасшедшие: прыжок, легкий шок и полный восторг!

Вообще, уровень безопасности во время всей поездки был очень высоким. Организаторы всё контролировали, подробно инструктировали и внимательно следили за группами. Я требовательный клиент: мне важно заранее понимать расписание, свои права, что включено в тур, а что нет. Наверное, это связано с тем, что я сама организатор и привыкла держать всё под контролем. Менеджерам я задала, кажется, сотню вопросов. Они помогали со страховкой и перелетами, были на связи, даже когда возник риск, что нас не пустят в Аргентину. В итоге всё прошло, можно сказать, безупречно.

Экстрим-прыжок запечатлевал фотограф — фотосессия входила в стоимость аттракциона Источник: Екатерина Музис

Решились бы так, как Екатерина? Источник: Екатерина Музис

На борту было 18 русских, мы очень сдружились. В основном москвичи и мы, две девочки из Тольятти. Были туристы из Австралии, Гонконга, Индии, Бразилии. Очень интернациональный коллектив. Был вечер, где все вместе танцевали. Несмотря на разные языки, танец нас объединил. Ну и немного хорошего вина, конечно, тоже внесло свой вклад в международную дружбу.

Сколько стоит Антарктида: честный бюджет

Пигвинчики милые и общительные. Но людям подходить к ним нельзя Источник: Екатерина Музис Пингвины, кажется, грустно провожают лайнеры Источник: Екатерина Музис

Коротко по бюджету: тур — 710 000 рублей, аренда каяков — 250 долларов, капельница от морской болезни — 400 долларов, но ее покрыла страховка. Таблетки от укачивания давали бесплатно два раза в день.

За тур я платила частями, и, так как стоимость была привязана к доллару, а он падал, получилось выгоднее, чем если бы оплатила все и сразу. В эту сумму входил перелет Буэнос-Айрес — Ушуая — Буэнос-Айрес, ночь в пятизвездочном отеле, экспедиционная куртка, рюкзак, термос и сам круиз.

Отдельно мы платили за трансатлантический полет из Стамбула — 110 000 рублей туда-обратно на человека. Плюс несколько дней жизни в Аргентине: отели, еда, прогулки.

На лайнере тратить деньги почти некуда.

«Не копите деньги, копите страны»

Мне близка фраза: «Не копите деньги — копите страны». Путешествия расширяют горизонты. Наблюдая за бытом, традициями и укладом других людей, начинаешь иначе воспринимать реальность. Даже если логистика сегодня усложнилась, это не повод отказываться от поездок. Главное — готовиться, продумывать запасные варианты и не накручивать себя заранее.

Меня часто спрашивают, где взять деньги на такие поездки. У меня есть отдельный счет «На путешествия». Уже много лет я откладываю на него 10% дохода, если есть возможность — больше. Когда купила тур в Антарктиду, то весь год зарабатывала на эту мечту в своем клубе путешественников: у меня есть Telegram-канал, закрытый чат, в нем больше ста девчонок; мы встречаемся, общаемся, ходим на завтраки, мероприятия, ездим вместе в туры.

Антарктида оставила просто невероятный след в душе. Это история, которую буду рассказывать всем знакомым до глубокой старости. Там абсолютная тишина, чистейший воздух, дикая природа и чувство, что ты вообще не на Земле. Голубизна океана завораживает, а местные обитатели — пингвины, киты и тот самый леопард — сделали эту поездку похожей на крутой документальный фильм, только в главной роли была я.

Но при этом я фанат Тольятти. Да, люблю колесить по миру, но жить буду здесь, в автограде. У нас прекрасные люди, природа в шаговой доступности, горы, Волга, отличная набережная — всё рядом, под рукой. А если хочется театра или выставок — прыгаю в самолет и мчу навстречу приключениям в Москву или Санкт-Петербург. Вдыхаю культурной жизни и еду домой.

Екатерина Музис

Хотели бы побывать в Антарктиде? Да, конечно! Нет, нет — далеко и холодно