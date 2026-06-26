НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

ю-з.

 751мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,63
EUR 85,77
Фоторепортаж с выпускного
Автомобилист — о бензине
Кому делегировать бизнес-процессы?
Умнее всех
Современная медицина рядом
Винит врачей в смерти сына
Эксперт — о бензине
Нелегальный техникум
Афиша на неделю
Страна и мир Успешный бизнесмен разбился в горах, отмечая день рождения невесты — детали трагедии

Успешный бизнесмен разбился в горах, отмечая день рождения невесты — детали трагедии

Родственники мужчины потребовали от полицейских разобраться в загадочном деле

134
Травмированного молодого человека нашли спустя несколько часов, но спасти его не удалось | Источник: Максим Серков / NGS42.RUТравмированного молодого человека нашли спустя несколько часов, но спасти его не удалось | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Травмированного молодого человека нашли спустя несколько часов, но спасти его не удалось

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

В Индии 25-летний бизнесмен Кетан Агарвал, наследник успешной семейной компании в сфере недвижимости, упал со скалы. В трагедии оказалась замешана его будущая жена.

Инцидент выглядел как несчастный случай. Молодой человек отправился отмечать день рождения невесты в крепости Лохагад. Он поскользнулся и упал с обрыва во время съемки фото. Именно об этом следователям рассказала его спутница — Сия Гоял, пишет газета Hindustan Times.

Семья погибшего заподозрила неладное. Еще до трагедии невеста вела себя странно: во время одного из походов в Лохагад она якобы «спасала» жениха от змеи, толкнув его. Позже она сорвала поездку на Бали и настаивала на повторном визите в крепость — на место будущей трагедии. Родственники молодого человека поделились своими опасениями с полицией. В итоге правоохранители начали более детальное изучение обстоятельств дела.

Следствию удалось выяснить важные детали. У невесты погибшего бизнесмена был 22-летний любовник Четан Чаудхари. Изначально пара хотела сбежать, но позже отказалась от этой идеи. Девушка считала, что побег запятнает честь ее семьи. Вместо этого она решила избавиться от жениха, подговорив любовника сбросить его с обрыва.

Полиция установила, что Сия и Четан общались более 2000 раз за шесть месяцев и обсуждали подробности заговора. Анализ мобильных телефонов показал, что девушка искала в интернете способы убийства. Даже после смерти Кетана переписка Сии и Четана не прекращалась — это стало еще одним доказательством их причастности к инциденту.

Теперь оба подозреваемых задержаны. Дело переквалифицировано из несчастного случая в убийство. Семья погибшего надеется на справедливое наказание для виновных.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Индия Трагедия Бизнесмен
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Рекомендуем