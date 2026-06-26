Успешный бизнесмен разбился в горах, отмечая день рождения невесты — детали трагедии

Травмированного молодого человека нашли спустя несколько часов, но спасти его не удалось Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В Индии 25-летний бизнесмен Кетан Агарвал, наследник успешной семейной компании в сфере недвижимости, упал со скалы. В трагедии оказалась замешана его будущая жена.

Инцидент выглядел как несчастный случай. Молодой человек отправился отмечать день рождения невесты в крепости Лохагад. Он поскользнулся и упал с обрыва во время съемки фото. Именно об этом следователям рассказала его спутница — Сия Гоял, пишет газета Hindustan Times.

Семья погибшего заподозрила неладное. Еще до трагедии невеста вела себя странно: во время одного из походов в Лохагад она якобы «спасала» жениха от змеи, толкнув его. Позже она сорвала поездку на Бали и настаивала на повторном визите в крепость — на место будущей трагедии. Родственники молодого человека поделились своими опасениями с полицией. В итоге правоохранители начали более детальное изучение обстоятельств дела.

Следствию удалось выяснить важные детали. У невесты погибшего бизнесмена был 22-летний любовник Четан Чаудхари. Изначально пара хотела сбежать, но позже отказалась от этой идеи. Девушка считала, что побег запятнает честь ее семьи. Вместо этого она решила избавиться от жениха, подговорив любовника сбросить его с обрыва.

Полиция установила, что Сия и Четан общались более 2000 раз за шесть месяцев и обсуждали подробности заговора. Анализ мобильных телефонов показал, что девушка искала в интернете способы убийства. Даже после смерти Кетана переписка Сии и Четана не прекращалась — это стало еще одним доказательством их причастности к инциденту.