В школах хотят ввести новый устный экзамен: новости 25 июня

Список устных экзаменов может пополниться Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июня.

Священник расправился с женой ради несовершеннолетней любовницы

В США арестовали бывшего священника Дэвида Вандера Мира. Его подозревают в убийстве жены и мошенничестве со страховкой. Долгое время считали, что гибель его супруги Бернадетт — несчастный случай. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия случилась в августе 2006 года: женщина сорвалась с обрыва в национальном парке Сион. Сам Вандер Мир тогда рассказывал, что фотографировал жену на фоне рассвета, на секунду отвлекся, услышал крик и увидел, как она падает. Полиция решила, что это был несчастный случай, и закрыла дело.

Спустя годы ситуация прояснилась. Выяснилось, что у священника была тайная связь с юной прихожанкой из молодежной церковной группы. Он снимал для встреч отдельное жилье и купил девушке телефон. За день до гибели Бернадетт девушка захотела расстаться с пастором из‑за его брака. По ее словам, тогда он заявил, что они смогут быть вместе, только если его жена исчезнет.

После смерти жены Вандер Мир получил страховку — 567,4 тысячи долларов. В 2008 году он женился на той самой любовнице. Брак продлился почти 17 лет и распался в 2025 году.

Пересмотреть дело помогли новые сведения. Бывший начальник Вандера Мира Барри Даймонд сообщил полиции о нестыковках в его показаниях. К тому же родители Бернадетт всегда сомневались в версии о несчастном случае: отец считал, что дочь не могла просто упасть со скалы, а мать говорила, что Бернадетт хотела развестись с мужем из‑за измен.

Сейчас Дэвид Вандер Мир находится в тюрьме и ждет суда. Прокуратура округа Вашингтон опрашивает бывших прихожан церкви, где он служил.

В Европе бушует рекордная жара

Европа переживает аномальную жару — она привела к температурным рекордам, сбоям в энергоснабжении и человеческим жертвам.

В Великобритании 24 июня побит полувековой рекорд: в графстве Хэмпшир температура достигла +36,1 °C (предыдущий рекорд датируется 1976 годом).

Во Франции, по данным властей, с начала жары по меньшей мере 48 человек утонули, пытаясь охладиться, передает Reuters. В западной Бретани без электричества остались около 68 тысяч домохозяйств. Кроме того, из‑за экстремальной погоды остановлен второй реактор на АЭС «Гольфеш», а на АЭС «Ножан» снижена мощность реакторов.

В Испании 23 июня стал самым жарким днем с 1950 года: средняя температура поднялась до 28,2 °C. Двое пожилых людей скончались от теплового удара при температуре воздуха +40 °C.

Туристка осталась без ноги после нападения акулы

Туристка из Австрии лишилась ноги после нападения акулы во время отдыха в США. Инцидент произошел в бухте острова Санта‑Фе: 30‑летняя Элизабет устанавливала подводную камеру, когда на нее набросилась акула. Женщина смогла отбиться, но хищница сильно повредила правую голень и покусала левую лодыжку.

Первую помощь Элизабет оказали двое канадских врачей из ее группы, затем ее доставили в госпиталь на острове Санта‑Крус, где пришлось ампутировать правую голень. Раны на левой ноге зажили быстро. Свой 30‑й день рождения туристка встретила в больнице.

Вид напавшей акулы установить не удалось. Хотя на Галапагосских островах, популярных у любителей снорклинга и дайвинга, акулы встречаются регулярно, но нападения на людей случаются крайне редко.

Цены на аренду жилья снижаются

Цены на аренду квартир начали снижаться. Особенно эта тенденция заметна в крупных городах. Челябинск возглавил список городов‑миллионников, где в мае сильнее всего снизились цены на аренду квартир. Стоимость съемного жилья там упала на 5,3% — теперь снять квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс‑службе сервиса «Яндекс Аренда».

Снижение цен заметили и в других крупных городах:

Екатеринбург: минус 5,2%, средняя цена — 31 тысяча рублей;

Нижний Новгород: минус 3,8%, средняя цена — 31 тысяча рублей.

Чуть меньше цены упали:

в Перми — на 2,9% (до 28 тысяч рублей);

в Воронеже — на 2,3% (до 22 тысяч рублей);

в Самаре — на 1% (до 30 тысяч рублей).

В Венесуэле произошло сильное землетрясение

В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 13 км, эпицентр находился в 60 км от Валенсии. Толчки ощущались в соседних регионах: на островах Аруба и Кюрасао, а также в Гайане. Власти предупредили об угрозе цунами для Пуэрто‑Рико и Виргинских островов. В стране ввели чрезвычайное положение.

Больше всего пострадал штат Ла‑Гуайра: там обрушились десятки зданий, в том числе один из самых дорогих отелей страны Hotel Eduard’s. В Каракасе частично разрушены многоэтажные дома.

Число погибших достигло 164 человек, почти тысяча людей получили ранения. Спасатели ведут работы в пострадавших районах.

Источник: Городские медиа

Из‑за повреждений закрыт аэропорт Майкетия, в Каракасе приостановлено движение метро и железнодорожных линий. Также в стране временно прекращена подача газа в жилые дома. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как аэропорт рушится, а люди в панике покидают здание.

Люди лишились миллиардов рублей из-за смены пенсионного фонда

В 2025 году из‑за досрочной смены пенсионного фонда россияне потеряли 2,7 млрд рублей инвестиционного дохода. Год стал рекордным по числу переводов накоплений за последние семь лет, так как люди активнее переводили средства из СФР в НПФ и между разными НПФ.

Только за первый квартал 2026 года накопления перевели 606,3 тысячи человек, общий объем средств — около 119 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом число переводов выросло почти в четыре раза.

Впервые за долгое время из СФР в НПФ ушло значительно больше людей (221,7 тысячи), чем вернулось обратно (83,3 тысячи). В Банке России это связывают с возможностью через НПФ подключиться к программе долгосрочных сбережений (в СФР такой опции нет).

Лидером по привлечению клиентов в 2025 году стал НПФ Сбербанка: в него перешли более 430 тысяч человек, то есть свыше 80% от всех сменивших страховщика.

Как накопить пенсию 70–80 тысяч

Самозанятые могут формировать пенсию двумя способами: делать добровольные взносы в пенсионную систему или копить самостоятельно, например, на вкладе. У обоих вариантов есть нюансы.

Так, чтобы получать пенсию в 30 тысяч рублей, самозанятому нужно 35 лет ежемесячно вносить в систему свыше 20 тысяч рублей — всего почти 8,6 миллиона рублей. Окупить взносы получится лишь через 23 года и 11 месяцев: женщина начнет «отбивать» их примерно к 84 годам, мужчина — к 89.

Еще один способ — накопления на вкладе. Например, если разместить 8,6 миллиона рублей под 12% годовых (с учетом налогов), можно получать около 72 тысяч рублей в месяц. Либо ежемесячно откладывать по 20 тысяч рублей под 5% с капитализацией: через 35 лет накопится порядка 22,3 миллиона рублей. Если дальше держать сумму на вкладе под 5 % и жить на проценты (с учетом налогов), выйдет примерно 87 200 рублей в месяц, плюс положенная социальная пенсия (сейчас 16,5 тысячи рублей).

При этом у государственной пенсии есть преимущество: выплаты ежегодно индексируют, чтобы они не отставали от инфляции. Доход от вкладов не гарантирован, так как ставки могут снизиться, а инфляция съесть часть средств.

Из App Store пропали VK, «Одноклассники» и «Дзен»

Компания Apple исключила приложения VK, «Одноклассники» и «Дзен» из магазина App Store. Теперь их нельзя скачать или обновить на устройствах Apple.

В компании VK прокомментировали случившееся. Там подчеркнули, что удаление произошло без предварительного уведомления. При этом VK никогда не входила в санкционные списки, а вся необходимая документация, включая юридические заключения, уже давно была предоставлена Apple.

Дмитрий Песков посоветовал пользователям VK перейти на устройства с Android и на российские цифровые платформы.

«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы: перейдите на Android, перейдите на наши системы», — отметил Песков.

Он также напомнил, что Apple не в первый раз удаляет приложения из App Store. В качестве примера он привел удаление мессенджера Max. По словам Пескова, такие действия заставляют задуматься о надежности сервиса и о том, насколько уместно доверять ему как поставщику услуг.

Минцифры направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с удалением приложений VK из App Store. В министерстве считают, что решение Apple продиктовано политическими мотивами и является примером недобросовестной конкуренции.

СК РФ предлагает ужесточить ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей

Следственный комитет хочет строже наказывать за преступления против детей. Об этом рассказал советник председателя СКР Александр Фёдоров на юридическом форуме, который прошел в честь 15‑летия ведомства.

Фёдоров отметил, что защита детей — очень важная задача. Поэтому хотят усилить наказание за преступления, которые нарушают половую неприкосновенность несовершеннолетних. Также планируют строже наказывать тех, кто пользуется сексуальными услугами подростков или снимает с их участием порно.

Еще предлагают считать более серьезным преступлением, если насилие над ребенком совершил тот, кто должен о нём заботиться, например, родитель, учитель, врач или соцработник.

А еще депутаты и сенаторы от ЛДПР предложили отменить сроки давности для таких преступлений. То есть преступника смогут привлечь к ответственности и вынести ему приговор независимо от того, сколько лет прошло с момента преступления.

Машина въехала в толпу болельщиков на ЧМ-2026

В мексиканском Кабо‑Сан‑Лукасе автомобиль наехал на толпу во время празднования победы сборной Мексики над Чехией (3:0) на ЧМ‑2026.

Источник: Que Poca Madre / X

Фанаты, отмечая успех команды, перекрыли дорогу. Водитель решил не ждать и попытался проехать сквозь толпу — это вызвало бурю возмущения. Болельщики окружили машину и стали ее бить. В ходе конфликта автомобиль сбил нескольких человек — пострадали не менее 17 человек, один из них в реанимации.

Водителю оказали медицинскую помощь, после чего задержали. Причины инцидента сейчас выясняют, сообщает портал AZ Inte.

Начальную военную подготовку в школах увеличат вдвое

В российских школах вдвое увеличат объем начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время спецпрограммы «Время героев» в беседе с участниками и ветеранами СВО.

По словам Кравцова, в школах большое внимание уделяют патриотическому воспитанию и подготовке молодежи, а система образования строится на традиционных духовно‑нравственных ценностях — и это приносит результаты.

Для учеников 6–11‑х классов уже введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Сейчас на начальную военную подготовку в нём отведено около 20% учебного времени, а с 1 сентября эта доля вырастет до 50%. В программу войдут изучение беспилотных летательных аппаратов и учебные сборы.

Также со следующего учебного года в расписание добавят предмет «Духовно‑нравственная культура России»: в его рамках школьникам будут показывать фильмы об участниках СВО.

Конфискацию имущества хотят сделать отдельным видом наказания

Следственный комитет России (СКР) выступил с инициативой сделать конфискацию имущества отдельным видом наказания.

Как заявил советник председателя СКР Александр Фёдоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), для некоторых коррупционных преступлений уместно вернуть конфискацию в качестве самостоятельного вида наказания. По его мнению, если человек незаконно обогатился благодаря своему служебному положению, справедливым будет не только назначить ему тюремный срок, но и изъять всё нажитое имущество.

Кроме того, в СКР предложили не прекращать поиск преступных активов даже после окончания расследования или смерти фигуранта дела.

Минпросвещения хочет рассмотреть идею введения устного экзамена по географии

Министерство просвещения РФ пока не планировало вводить устный экзамен по географии в 9‑х классах, но готово изучить эту идею. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.