Правила оформления сим-карт хотят ужесточить, а некоторые вообще запретить: новости 23 июня

Меры обсуждаются в правительстве в рамках борьбы с мошенничеством и спамом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 июня.

В стране введут ипотечные каникулы

Семьям с детьми облегчили жизнь. Госдума приняла закон, согласно которому при рождении второго и последующих детей можно уйти в ипотечные каникулы на полтора года. Это также коснется усыновления или удочерения детей.

Раньше давали только шесть месяцев и при соблюдении жестких условий. Теперь условия упростили и продлили. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в стране живут 24,5 млн семей, где воспитываются 30 млн детей. Больше 45% — с двумя детьми и более. Задача — сделать так, чтобы семей с детьми становилось больше.

«Введенными нормами предусматривается, что в случае рождения второго ребенка или последующих детей родители смогут воспользоваться „кредитными каникулами“ по ипотечным договорам», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Льготный период по ипотеке продлят на 1,5 года. Этот подход уже поддержали в Совфеде.

Российские сервисы станут доступны за рубежом

Жители России, проживающие за границей или отправившиеся туда в отпуск, получат доступ к «Госуслугам». Такой эксперимент с 1 июля вводит кабмин. Он продлится до конца 2027 года.

Получить доступ к порталу в это время можно будет находясь в Армении, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Киргизии, Казахстане, Малайзии, Китае, Сербии, ОАЭ, Турции и Узбекистане. Координация работы возложена на Министерство иностранных дел РФ, передает ТАСС.

Как избежать нападения опасной рыбы на курортах Египта

Туристы в социальных сетях жалуются на «уколы и царапины» после встреч с рыбой-хирургом в Египте. В основном такие инциденты были на побережье Шарм-эль-Шейха. По словам отдыхающих, предупреждающие таблички об этом есть не на всех пляжах. Эксперты Египта рассказали, как обезопасить себя от нападения такой рыбы на курортах Красного моря.

Рыбы-хирурги — это семейство морских лучепёрых рыб отряда хирургообразных (Acanthuriformes). Они получили название из-за острых шипов на боковой поверхности хвостового стебля, которые по форме и остроте напоминают хирургический скальпель. В спокойном состоянии шипы прижаты к телу, но при опасности рыба может расправить их и использовать как оружие.

«Рыба не проявляет агрессии первой, а соблюдение безопасной дистанции и уважительное отношение к морской фауне гарантируют безопасность для туристов», — сказал египетский эксперт по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд.

Он добавил, что рыба-хирург использует свои острые шипы, напоминающие скальпель, исключительно для защиты от хищников при ощущении угрозы. Но туристам всё же следует избегать мест нереста или кладки икры этой рыбы в ее брачный сезон.

«Любое защитное поведение с ее стороны связано с охраной гнезд и икры в период размножения», — рассказал директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан в разговоре с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что за десятилетия туристической активности в Шарм-эш-Шейхе в заповедниках инциденты с этой рыбой были единичными.

Туристка заразилась опасным вирусом в Таиланде и привезла его в Россию

Россиянка отдыхала в Таиланде и вернулась домой с опасным заболеванием. Речь идет о новом случае мелиоидоза.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Мелиоидоз — инфекционное заболевание бактериальной этиологии, обусловленное инфицированием грамотрицательной палочкой Burkholderia pseudomallei (или бациллой Уитмора). Протекает с образованием множественных септико-некротических очагов во внутренних органах и тканях.

Отмечается, что это не первый случай заболевания из Таиланда. До этого были два заразившихся в 2017 и 2024 годах. Подробнее о том, где можно заразиться этой болезнью, кто находится в зоне риска и как себя защитить, рассказали здесь.

На курортах Краснодарского края почернел берег, а вода позеленела

На курорте Краснодарского края снова возникли неприятности: берег загрязнился, а вода в море позеленела и приобрела неприятный запах. Инцидент произошел на пляже в Джемете, как сообщил местный блогер Андрей Маковозов.

По его словам, берег покрылся водорослями, которые стали источником неприятного запаха. Однако, если отойти на несколько метров вперед, вода остается чистой. В некоторых местах скопления водорослей достигают 20 метров. Несмотря на это, туристы продолжают купаться, некоторые даже в гидрокостюмах.

Камка не является вредным растением, но цветение сопровождается неприятным запахом сероводорода. Водоросли прекращают расти только с наступлением холодов, когда температура воды падает ниже +15…+17 °С.

Блогер отметил, что ситуация неоднозначная: с одной стороны, водоросли уже начали чернеть и источать запах, но с другой — всего через 5 метров вода остается кристально чистой и прозрачной.

Маковозов подчеркнул, что это естественный процесс, хотя и неприятный для местных жителей и отдыхающих. Также он добавил, что на берегу нет следов мазута.

Обстановка на берегу Источник: Маковозовы / Telegram

Эколог Вениамин Голубитченко объяснил, что это явление связано с мелководностью побережья, которая способствует развитию водорослей. В районе Сочи, Новороссийска и Геленджика также есть нитчатые водоросли, но в меньших количествах. По его словам, освоение территории приводит к изменению состояния моря, которое загрязняется биогенными веществами.

Можно ли взять сразу месяц отпуска

Работник может уйти в отпуск на месяц по согласованию с работодателем, поскольку Трудовой кодекс не ограничивает максимальную продолжительность отпуска, сообщила руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

По словам Котляровой, согласно статье 114 Трудового кодекса РФ, работник должен согласовать даты отпуска с работодателем, и эти даты фиксируются в графике отпусков за две недели до конца текущего года. Статья 115 ТК РФ устанавливает минимальный срок отпуска — 28 календарных дней в год.

Котлярова уточнила, что отпуск можно разбить на части, но одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. Предоставление отпуска только в выходные дни не допускается. Юрист также отметила, что максимальный срок отпуска не ограничен. Работник может взять отпуск дольше 28 календарных дней по согласованию с работодателем, если это предусмотрено графиком отпусков или если часть дней отпуска предоставляется авансом за будущий рабочий год.

Котлярова рекомендовала работодателям не предоставлять отпуск авансом, однако, если такое решение принято, оформление отпуска происходит в обычном порядке.

На автозаправках случился ажиотаж

В некоторых регионах страны ввели ограничения при покупке топлива на АЗС. Запрет на продажу бензина сверх регламентированного объема установили в Омской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.

Например, в Омской области горючее можно заливать только в бак автомобиля. Другие емкости и канистры наполнить на местных заправках не получится.

«Вводятся ограничения по литражу: 40 л — бензин; 80 л — дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л — бензин; 200 л — дизельное топливо. Для сжиженного углеводородного газа ограничений нет», — уточнил губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Лимиты ввели в Саратовской области. Там действует 30 литров на одну машину. Такое ограничение продлится до 30 июня. Мера необходима для снижения ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке, объяснил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — подчеркнул он в мессенджере MAX.

С 23 июня на заправках «Лукойл» в Воронежской области тоже ввели временные ограничения на объем горючего. В городе водители смогут залить не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива за один раз. На трассах и загородных АЗС лимиты больше: 60 литров бензина и 200 литров дизеля. Такие меры приняты для поддержания баланса на рынке, сообщили в областном правительстве.

«На данный момент запас топлива АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства, УФАС и иных структур», — говорится в Telegram-канале правительства Воронежской области.

Губернатор Иркутской области сообщил, что власти по вопросам топлива перешли в «ручной режим работы». В приоритете горючим обеспечивать пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехнику. В регионе определят запасы бензина на ближайшие три месяца и передадут эту информацию федеральным ведомствам для координации поставок. Отдельно помощь с поставками горюче-смазочных материалов решили оказать сельхозпроизводителям.

Аналогичная ситуация сложилась во Владимирской области. Лимитов нет, но действует приоритет в отпуске топлива. Он распространяется на автомобили экстренных и коммунальных служб, общественный транспорт, поставщиков продукции, мусороперевозчиков и сельхозтоваропроизводителей.

Правила оформления сим-карт хотят ужесточить

В России могут ужесточить правила оборота M2M-сим-карт и eSIM. Такие меры обсуждаются в правительстве в рамках борьбы с мошенничеством и спамом.

В первую очередь речь идет о выделении M2M-сим-карт в отдельную категорию с дополнительной идентификацией пользователей, а также об ограничении их функционала — запрете голосовых вызовов и СМС. В вопросе с eSIM рассматривают возможность запретить россиянам регистрировать их из-за границы.

M2M SIM-карта — это SIM-карта специального назначения, предназначенная для обмена данными между устройствами в рамках технологии M2M (Machine-to-Machine). В отличие от обычных SIM-карт, M2M SIM-карты рассчитаны на работу в условиях перепадов температуры, вибрации, влаги, имеют длительный срок службы (5–10 лет без замены).

eSIM (embedded SIM) — электронная (виртуальная, цифровая) SIM-карта, встроенная прямо в устройство. В отличие от классической SIM-карты, eSIM не оформлена в пластиковый корпус и не вставляется в специальный слот.