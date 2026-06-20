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Страна и мир Зарядки для смарфонов в транспорте и кафе небезопасны: что с ними не так

Зарядки для смарфонов в транспорте и кафе небезопасны: что с ними не так

Владельцев устройств предупредили о рисках

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Данные с телефона могут легко похитить в общественном месте | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДанные с телефона могут легко похитить в общественном месте | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Данные с телефона могут легко похитить в общественном месте

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Зарядки для гаджетов в публичных местах — аэропортах, торговых центрах и кафе не всегда безопасны. Владельцев смартфонов предостерегли от действий, которые могут вылиться в серьезные проблемы.

Разъемы в мебели или транспорте, пауэрбанки напрокат, а также станции с розетками и USB вместе стоит использовать с осторожностью, подчеркнул преподаватель Российского технологического университета Андрей Рыбников. Опасность появляется, когда владелец устройства подключает телефон к чужому USB‑порту.

USB разработан для передачи данных, поэтому устройство может «узнать» телефон и установить соединение. Внутри некоторых станций есть контроллеры, которые могут начать обмен данными, уточнил Рыбников.

Современные операционные системы Android и iOS ограничивают свободное подключение — для доступа к данным обычно нужно подтвердить запрос на телефоне. В случае соединения злоумышленники могут получить данные, установить вредоносное ПО или завладеть конфиденциальной инфомация. Однако для этого обычно нужны дополнительные действия со стороны пользователя или специальное оборудование.

Риск взлома смартофона возрастает, если владелец гаджета использует старую версию операционной системы, некачественный кабель либо выключает защиту USB устройство. По возможности нужно использовать для зарядки свой блок питания и пауэрбанк.

Украсть личные данные злоумышленники могут и при помощи искуственного интеллекта. Например, жертва сама того не подозревая, может установить на устройство программу-вымогателя.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Гаджет Смартфон Кража аккаунта Аэропорт Пауэрбанк
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