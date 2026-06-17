Сбежала из Москвы на Ангару. Видеоистория девушки, которая восстанавливает дом деда на острове

Девушка живет на острове посередине Ангары и восстанавливает дедушкин дом Источник: Городские медиа

Наталия Хализова несколько лет прожила в Москве, но совсем недавно вернулась к месту своего детства: на один из островов посередине Ангары в черте Иркутска. Там у нее маленький домик от дедушки-рыбака, розовая лодка и жизнь, в которой многое приходится делать самой. История Наталии — в видео выше .

В детстве Наталия проводила на островах почти каждое лето. Тогда это казалось обычным, но спустя годы стало понятно: это было особенное время — город рядом, а вокруг вода, тишина и своя маленькая вселенная.

После института она уехала из Иркутска, жила между Москвой и Тулой. Но в 2023 году приехала домой на лето и поняла, что именно здесь ей хочется остаться.

«Раньше хотелось города, трендов, каких-то тусовок, а теперь для меня посидеть на берегу, что-нибудь пожарить и поесть — самая вкусная пища на свете», — мечтательно говорит Наталия.

Жизнь на острове устроена иначе. Здесь нет привычного городского комфорта: воду нужно принести и нагреть, дрова — напилить, печь — растопить, генератор — запустить. Даже простые бытовые дела занимают куда больше времени, требуют сил. Но такие недевичьи хлопоты Наталию не утомляют, а радуют.

«Не знаю почему, но я прямо тащусь от всего этого», — отмечает иркутянка.