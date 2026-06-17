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Страна и мир Сбежала из Москвы на Ангару. Видеоистория девушки, которая восстанавливает дом деда на острове

Сбежала из Москвы на Ангару. Видеоистория девушки, которая восстанавливает дом деда на острове

Наталия Хализова живет практически в самом центре Иркутска, но путь к ее дому лежит через реку

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Девушка живет на острове посередине Ангары и восстанавливает дедушкин дом

Источник:

Городские медиа

Наталия Хализова несколько лет прожила в Москве, но совсем недавно вернулась к месту своего детства: на один из островов посередине Ангары в черте Иркутска. Там у нее маленький домик от дедушки-рыбака, розовая лодка и жизнь, в которой многое приходится делать самой. История Наталии — в видео выше.

В детстве Наталия проводила на островах почти каждое лето. Тогда это казалось обычным, но спустя годы стало понятно: это было особенное время — город рядом, а вокруг вода, тишина и своя маленькая вселенная.

После института она уехала из Иркутска, жила между Москвой и Тулой. Но в 2023 году приехала домой на лето и поняла, что именно здесь ей хочется остаться.

«Раньше хотелось города, трендов, каких-то тусовок, а теперь для меня посидеть на берегу, что-нибудь пожарить и поесть — самая вкусная пища на свете», — мечтательно говорит Наталия.

Жизнь на острове устроена иначе. Здесь нет привычного городского комфорта: воду нужно принести и нагреть, дрова — напилить, печь — растопить, генератор — запустить. Даже простые бытовые дела занимают куда больше времени, требуют сил. Но такие недевичьи хлопоты Наталию не утомляют, а радуют.

«Не знаю почему, но я прямо тащусь от всего этого», — отмечает иркутянка.

Остров для нее — не бегство от города, а другой способ жить. Здесь рядом вода, огонь, воздух, ветер, птицы и сын, которому она хочет показать не только городскую цивилизацию.

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Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рыбалка Остров Ангара Переезд
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Комментарии
1
Гость
17 минут
Надо скинуться ей на мост.
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Гость
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