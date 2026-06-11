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Страна и мир «Не работает приложение и переводы»: пользователи Т-Банка жалуются на масштабный сбой

«Не работает приложение и переводы»: пользователи Т-Банка жалуются на масштабный сбой

Люди не могут перевести деньги

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Те, кто перекидывал средства с одной карты на другую на счет в Т-Банк, получили уведомление, что денег не увидел | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаТе, кто перекидывал средства с одной карты на другую на счет в Т-Банк, получили уведомление, что денег не увидел | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Те, кто перекидывал средства с одной карты на другую на счет в Т-Банк, получили уведомление, что денег не увидел

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Сбой произошел в работе Т-Банка. Пользователи пожаловались на некорректную работу сервиса. У многих не открывается приложение, а также не работают денежные переводы. Информация о сбоях появилась на сайте DownDetector.

Больше всего жалоб о неполадках поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Самарской области. У многих клиентов в онлайн-банке не отображаются счета и карты.

Всплеск жалоб | Источник: DowndetectorВсплеск жалоб | Источник: Downdetector

Всплеск жалоб

Источник:

Downdetector

«Проблема с переводами. Не работает приложение не работает переводы, счетов кроме инвестиций не видно, я не могу посмотреть баланс карты. С сайтом тоже самое, не могу даже в личный зайти», — сообщает один из клиентов.

Люди не могу перевести деньги. А те, кто перекидывал средства с одной карты на другую на счет в Т-Банк, получили уведомление, что денег не увидели.

Кроме того, пользователи не могут не только совершить перевод, но и оплатить картой через терминал.

Наши коллеги из MSK1.RU получили комментарий от представителей банка. В пресс-службе отметили, что уже ведут восстановительные работы.

«У некоторых клиентов могут наблюдаться трудности в работе приложения и отображении информации в нем. Работаем над скорейшим восстановлением», — отметили в банке

Также в банке отметили, что могут не отображаться не только счета и карты, но и операции.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Сбой Т-Банк Перевод Приложение Банк Деньги
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Комментарии
2
Гость
1 час
Безнал себя дискредитировал!
Гость
53 минуты
Наличка и только наличка - проверено, работает всегда и везде.
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Гость
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