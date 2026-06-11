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Страна и мир Отпуск в этом месяце принесет больше проблем, чем отдыха: в чем причина

Отпуск в этом месяце принесет больше проблем, чем отдыха: в чем причина

Планируя летние путешествия, стоит учитывать не только цены на билеты и путевки

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Людям не не рекоменуют выбирать для отдыха страны Юго-Восточной Азии | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЛюдям не не рекоменуют выбирать для отдыха страны Юго-Восточной Азии | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Людям не не рекоменуют выбирать для отдыха страны Юго-Восточной Азии

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Идеальных сроков для летнего отдыха, нет с точки зрения эпидемиологической обстановки. Также нет никаких запретов на отпуск в любой месяц, но в августе увеличивается риск подхватить инфекцию.

«Нет такого, что в июне вы не ходите, потому что будете болеть, а в июле нужно всем идти. Но наиболее резкий подъем заболеваемости кишечными инфекциями у нас начинается в конце июля — августе, потому что на рынок выходит большое количество <…> овощей и фруктов», — предупредил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он добавил, что смысла ограничивать себя в выборе времени и места для отдыха, опираясь на активность инфекций, нет. Лучше всего хорошо подготовиться к поездке и заранее выяснить, какие есть особенности есть в регионе, в который вы собираетесь.

«Вылезли клещи в этом году — это не значит, что не надо ехать туда. Просто надо знать, что нужно соблюдать, чтобы проблем не возникло. У нас нет таких зон, приехав в которые, вы обязательно заболеете. Даже посещение самой неблагополучной зоны, если вы будете выполнять рекомендации медиков, будет безопасным», — добавил эксперт в разговоре с ТАСС.

Онищенко не рекомендовал россиянам выбирать для отдыха страны Юго-Восточной Азии, так как там совсем другой климат, обстановка, по сравнению с Россией. Внутри же страны можно ездить в любые города.

Узнать о том, какие ещё болезни угрожают в отпуске, можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Здоровье Инфекция Врач Туризм
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