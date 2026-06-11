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Страна и мир Как российский инженер создал насосы, но разбогател на них в США — рассказываем в видео

Как российский инженер создал насосы, но разбогател на них в США — рассказываем в видео

История изобретателя Армаиса Арутюнова

142

Историю нефтяника рассказываем в ролике

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Тюмень, армянин-инженер и американский нефтяной гигант — что между ними общего? На самом деле немало. Объединяет их одно изобретение — насос, придуманный Армаисом Арутюновым. Подробнее о изобретателе и его детище рассказываем в видео выше.

Инженер Армаис Арутюнов родился в Тбилиси в 1893 году, а учился и работал в Петербурге. В начале XX века он изобрел по-настоящему инновационную штуку — электрический центробежный насос, который был настолько компактным, что мог опускаться в скважину.

Но в России ему места не нашлось. В 1919 году изобретатель эмигрировал и увез свои идеи с собой, а в 1923 году обосновался в США.

Там инженер пытался продать свой насос нефтяникам, но они отказывались: считали, что устройство противоречит законам физики! В итоге инвесторы всё же нашлись в Бартсвилле — городе в штате Оклахома. В 1928 году Арутюнов основал компанию, которая через два года стала называться REDA — Russian Electrical Dynamo of Arutunoff. А его изобретение стали использовать не только в нефтянке, но и других отраслях: и в водном хозяйстве, и в атомной промышленности.

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Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Нефтегазовая отрасль Насос Инженер Изобретатель
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Комментарии
2
Гость
47 минут
Почему как вспоминают про «Авдоляна», так местные комментаторы изгаляются на тему: незваный гость с Кавказа, плохие дороги и воровство на строительстве, а «Арутюнов» — «российский инженер», хотя к России он имеет еще меньшее отношение, чем пришельцы с Марса?
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Гость
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