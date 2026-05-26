Бронь от армии получила еще одна категория россиян — кому не стоит ждать призыва

Госдума приняла закон, дающий отсрочку от срочной службы выпускникам некоторых образовательных учреждений. Соответствующий документ прошел все чтения и появился в открытом доступе.

Так называемую бронь от призыва в армию получат выпускники учебных заведений МВД. Она будет действовать сразу после получения диплома, а также всё время службы в органах. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, это решение нужно, чтобы закрыть кадровый дефицит в МВД.

Изначально закон касался только порядка присвоения воинских званий. Позже в него внесли поправки — они появились после указа президента Владимира Путина. Текст документа «О воинской обязанности и военной службе» опубликован на сайте Госдумы.

С января 2026 года в России действует первый в истории круглогодичный призыв — медосмотры, психологическое тестирование и призывные комиссии работают теперь вне зависимости от месяца.