Более 100 украинских беспилотников атаковали Беларусь

В Белоруссии заявили о регулярных попытках пересечения границы

Больше ста беспилотников пытались атаковать территорию Белоруссии за последние семь дней. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. Только за последнюю неделю их было 116», — приводит слова Александра Вольфовича издание Белта.

Пришлось применять по ним «дежурные средства» 59 раз. По словам Вольфовича, это попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, а не случайные залеты.

Украинские беспилотники также залетают на территорию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии по пути в Россию. Во время одного из подобных случаев дрон взорвался неподалеку от жилых домов.