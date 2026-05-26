Страна и мир Атаки БПЛА Спецоперация на Украине Более 100 украинских беспилотников атаковали Беларусь

Более 100 украинских беспилотников атаковали Беларусь

Дроны падают на территории страны

В Белоруссии заявили о регулярных попытках пересечения границы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Белоруссии заявили о регулярных попытках пересечения границы

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Больше ста беспилотников пытались атаковать территорию Белоруссии за последние семь дней. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. Только за последнюю неделю их было 116», — приводит слова Александра Вольфовича издание Белта. 

Пришлось применять по ним «дежурные средства» 59 раз. По словам Вольфовича, это попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, а не случайные залеты. 

Украинские беспилотники также залетают на территорию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии по пути в Россию. Во время одного из подобных случаев дрон взорвался неподалеку от жилых домов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Литву, чтобы обсудить «ответные меры» на инциденты с залетом украинских дронов на территорию прибалтийских стран, пишет Politico со ссылкой на источники. Украина не отрицает, что беспилотники принадлежат им.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Белоруссия Беспилотник ОДКБ ПВО
