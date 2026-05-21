Еще в одной стране разрешили жениться на девочках младше 10 лет: новости 21 мая

Ранее в Афганистане минимальный возраст девочки для вступления в брак составлял 16 лет Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 мая.

Какие три ошибки снизят будущую пенсию

Размер будущей пенсии зависит от нескольких факторов, и некоторые ошибки при трудоустройстве могут привести к уменьшению выплат. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Екатерина Медякова.

Например, получение «серой» зарплаты, когда работодатель платит взносы только с минимальной официальной части, а остальное выдает в конверте. В страховой стаж и баллы пойдет только официальная часть, что снизит индивидуальный коэффициент, пояснила Медякова ТАСС.

Работа по договору подряда или оказания услуг тоже несет риски. Запись в трудовую книжку на основании такого документа не делают, а если заказчик не перечислил страховые взносы, этот период исключают из расчета стажа.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход, но пенсионные права автоматически не формируются. Им нужно перечислять взносы добровольно. Индивидуальные предприниматели, которые не платили фиксированные взносы, также рискуют, что эти годы не зачтут при расчете пенсии, резюмировала Медякова.

В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

За долгие годы совместной жизни государство может начать поощрять супругов денежными выплатами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш.

По задумке парламентария, сумма выплаты зависит от продолжительности брака. За пять лет предлагают платить 5 тысяч рублей, за десять — 10 тысяч, за 25 лет — 30 тысяч рублей. За 45 лет совместной жизни супруги смогут получить 70 тысяч рублей, а максимальная поддержка в 250 тысяч рублей предусмотрена за 70 лет брака.

Политик подчеркнул, что поддержка крепких браков должна помочь и демографии. Когда молодые люди видят, что государство ценит пары, прожившие вместе десятилетия, у них формируется более позитивное отношение к семье, уточнил он в разговоре с РИА Новости.

ФНС ужесточила взыскание долгов

Федеральная налоговая служба начала жестче действовать при взыскании долгов с компаний. Теперь под ограничения попадают не только деньги и недвижимость, но и товарные знаки, патенты, программы и базы данных.

«Это не означает, что налоговая „заберет“ бренд или софт. Но компания может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия инспекции», — рассказала член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

Для IT-бизнеса, онлайн-школ и владельцев интеллектуальной собственности это особенно критично. Ограничения могут отпугнуть партнеров и инвесторов, а в отдельных случаях привести к банкротству, отметил руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский.

Благодаря единому налоговому счету количество должников сократилось вдвое, а поступления от мер взыскания в 2025 году достигли 1,4 трлн рублей, пишут «Известия». При выявлении злоупотреблений требования предъявляют не только самой компании, но и контролирующим лицам (с них уже взыскали более 224 млрд рублей). Проверки стали быстрее и менее предсказуемыми.

Банки начнут следить за наличкой

Центробанк предложил кредитным организациям усилить контроль за происхождением крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Мера направлена на борьбу с легализацией преступных доходов и другими незаконными операциями, сообщили в ЦБ.

Банкам следует ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки. При этом ужесточение не коснется тех физлиц, в отношении которых у кредитной организации уже есть документально подтвержденная информация о финансовом положении и источниках денег.

Предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Новые правила касаются как физических, так и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Электросамокаты получат номера к 2028 году

К 2028 году МВД и Минтранс введут государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с установкой номерных знаков. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, который утвердило правительство.

Помимо этого, к 2030 году планируют решить вопрос об обязательной маркировке электросамокатов и электровелосипедов, подтверждающей их соответствие требованиям безопасности. План также предусматривает строительство инфраструктуры для пользователей СИМ. Уже в этом году Минтранс и региональные власти должны утвердить стратегию развития такой инфраструктуры и интеграции СИМ в городские транспортные системы.

Еще один важный раздел плана посвящен обновлению дорожной инфраструктуры. В 2026–2028 годах устройствами разделения встречных потоков оснастят четырехполосные дороги независимо от их категории. До 2030 года такими устройствами оборудуют 250 километров трасс и построят 40 надземных пешеходных переходов.

В МИД предостерегли от поездок в Молдавию

Владельцам российских паспортов рекомендуется здраво оценивать целесообразность посещения Молдавии из-за дискриминации при въезде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге дипломат обратила внимание на политику молдавских властей. Россиян под надуманными предлогами подвергают многочасовым проверкам и задерживают.

«В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии», — сказала Захарова.

По ее словам, такие действия властей Молдавии носят дискриминационный характер. В МИД призвали соотечественников учитывать эти риски при планировании поездок.

Мошенники с помощью ИИ создают фальшивые видео с официальными лицами

Злоумышленники используют генеративный искусственный интеллект для создания поддельных видео и аудио с участием известных людей и чиновников. Они анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции, сообщила юрист Елена Богданова.

Обман работает следующим образом: мошенники рассылают сообщения о якобы специальных выплатах семьям с детьми. Для оформления жертву просят перейти в мессенджер или на поддельный сайт, имитирующий портал «Госуслуги». Там у человека выманивают персональные данные и банковские реквизиты.

Россия провела учения с пусками ядерных ракет

С 19 по 21 мая Россия провела учения стратегических и тактических ядерных сил. В рамках тренировки военные выполнили пуски нескольких ракет, сообщило Минобороны РФ.

С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Из акватории Баренцева моря произвели пуск ракеты «Циркон» по полигону «Чижа». С атомного подводного крейсера выполнили пуск ракеты «Синева».

В учениях также участвовала Белоруссия. Вооруженные силы соседней страны выполнили практический пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» с полигона Капустин Яр. К тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС и МиГ-31И, которые осуществили пуск гиперзвуковых ракет «Кинжал».

«Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в Минобороны.

Об итогах военное ведомство доложило президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что все поставленные задачи выполнили полностью.

За украшения клумб во дворе грозит высокий штраф

Использование автомобильных покрышек для декора жилой территории может обернуться крупными штрафами. Об этом рассказал вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности. Они выделяют вредные вещества в атмосферу и почву. Кодекс об административных правонарушениях прямо запрещает использовать их для украшения дворов, уточнил юрист в беседе с «Абзацем».

Штраф для физических лиц составит от 1 до 2 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц (например, управляющих компаний) наказание серьезнее — от 100 до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток. При повторном нарушении штраф для граждан вырастет до 3 тысяч рублей, добавил Завалько.

В школах предложили досрочно завершить учебный год

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила досрочно закончить учебный год в школах либо ввести свободное посещение в оставшиеся дни. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Это предложение она связала с атаками беспилотников и высокой температурой воздуха.

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб также выступил с аналогичной инициативой. Он отметил, что во многих школах нет кондиционеров, а на улице стоит 35-градусная жара.

В Минпросвещения, в свою очередь, рекомендовали завершить учебный год 26 мая. Это необходимо, чтобы своевременно подготовить в школах пункты для проведения ОГЭ и ЕГЭ.

В Афганистане разрешили браки с девятилетними девочками

Власти Афганистана снизили для девочек минимальный возраст вступления в брак до девяти лет. Об этом пишет британская газета The Times.

«Согласно новому закону, если девочка достигает половой зрелости в возрасте девяти или десяти лет, она считается достигшей законного возраста для вступления в брак», — говорится в публикации.