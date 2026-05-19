Школьников хотят отпустить на летние каникулы раньше срока: когда начнется отдых. Новости 19 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 мая.

Миру грозит новая пандемия

Миру грозит глобальная пандемия. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за развития инфекционных заболеваний.

Эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности пришли к выводу, что вспышки Эболы и COVID-19 не сделали мир более безопасным от пандемий.

«По мере того как вспышки инфекционных заболеваний становятся более частыми, они также становятся более разрушительными, с растущими последствиями для здоровья, экономики, политики и общества. При этом способность к восстановлению после них снижается», — говорится в докладе совета.

По словам специалистов, больше всего стоит беспокоиться из-за зоонозных вирусов, которые передаются людям от животных. К таким заболеваниям относятся Эбола, коронавирус, хантавирусы, сибирская язва, бешенство, клещевой энцефалит и другие.

Кроме того, опасения ВОЗ вызывает и новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и других странах Африки. По информации специалистов, вирус изменился, поэтому против него нет одобренной терапии или вакцины.

Совет считает, что для защиты от пандемии во всех странах необходимо обеспечить равный доступ к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения.

Врачи бьют тревогу из-за того, что хантавирус может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Платежи за ЖКУ летом станут меньше

Летом, в период планового отключения горячей воды, сумма в платежке может уменьшиться на 33–47%. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, при отключении горячей воды на 10–14 дней по плану стоимость этой услуги в платежке может снизиться на 33–47%. Законодательство предусматривает, что за каждый час превышения допустимого срока отключения стоимость услуги уменьшается на 0,15%. Итоговая сумма снижения платы зависит от продолжительности отключения, отметил он.

Ранее жильцам приходилось самостоятельно фиксировать отсутствие горячей воды и подавать заявление в управляющую компанию (УК). Однако с марта текущего года вступили в силу новые правила: перерасчет теперь должен происходить автоматически, без заявлений от жильцов. Управляющие компании или ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерыв в подаче горячей воды и корректировать сумму за эту услугу в следующей платежке.

Ставки по ипотеке вырастут

Министерство финансов предложило ужесточить условия семейной ипотеки. С июля планируется повысить ставку для родителей, не состоящих в браке. Об этом стало известно из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

Минфин рассматривает увеличение ставки по льготным кредитам в двух случаях:

если второй родитель возьмет семейную ипотеку;

если заемщик не женат и не проживает по одному адресу с ребенком.

По данным Telegram-канала «Московская перспектива», изменения затронут и кредиты, выданные после февраля этого года. Источник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что рассматриваются ставки в размере 8–9%. Для сравнения: текущая рыночная ипотека стоит 17–19%, а семейная — около 6%.

Минстрой поддержал инициативу по ужесточению условий, но считает, что нововведения не должны влиять на уже выданные кредиты. Как изменится ставка, пока неясно.

Можно ли в жару перейти на удаленку

В случае аномальной жары работодатель имеет право перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Инициатива может исходить и от самих работников, которые должны подать соответствующее заявление. Об этом сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты, занимающейся общественной экспертизой законопроектов и нормативных актов.

«Заявление работодателю с этой просьбой вправе подать сотрудник. После этого руководитель издаст приказ о переходе на удаленный формат, а с работником подпишет дополнительное соглашение к трудовому договору», — отметил Машаров в разговоре с RT.

По его словам, работодатель может самостоятельно сократить продолжительность рабочего дня для защиты здоровья сотрудников в жаркую погоду. Он обратил внимание на нормы СанПиН 1.2.3685-21, предусматривающие уменьшение рабочего времени в зависимости от температуры в помещении: при 28,5 градуса — на один час, при 29 градусах — на два, при 30,5 градуса — на четыре, а при 32,5 градусах работа должна быть приостановлена.

Машаров уточнил, что при наличии кондиционера в помещении сокращение рабочего дня не обязательно. Если же работодатель не предпринимает никаких действий для улучшения условий труда в жару, работники могут покинуть рабочее место, предварительно уведомив об этом в письменной форме.

При этом это не будет считаться прогулом, как показывает судебная практика. Эксперт напомнил, что работодатель обязан обеспечивать нормальные температурные условия на рабочем месте.

МРОТ хотят повысить почти на 33 тысячи рублей

В Госдуме выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов и предложил увеличить показатель до 60 тысяч рублей в месяц.

Миронов высказался по поводу прогноза Министерства экономического развития РФ, согласно которому реальные доходы населения в 2026 году вырастут на 1,6%. По словам депутата, необходимо повышать зарплаты тем, кто создает общественное благо, а не извлекает из него выгоду.

Он также предложил перейти к поквартальной индексации пенсий с учетом инфляции, увеличить стипендии, отменить подоходный налог для малоимущих и освободить граждан от долгов. Депутат считает, что такие меры позволят добиться реального, а не только статистического роста доходов, передает ТАСС.

Жительница Карелии выиграла более двух миллионов после вещего сна

Жительница Карелии выиграла свыше двух миллионов рублей в лотерее после сна о стаде коров, предвещающем удачу. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», организованной Минфином России.

Екатерина из Республики Карелия выиграла суперприз в онлайн-лотерее «Великолепная 8», получив более 2 миллионов рублей. Накануне ей приснилось стадо красивых и ухоженных коров. Этот сон, как она узнала из интернета, предвещает большую удачу и финансовое благополучие. Три дня спустя женщина решила испытать судьбу и приобрела 10 лотерейных билетов, которые принесли ей выигрыш.

В лотереях она начала участвовать недавно. До этого в них участвовал только ее муж. Каждую пятницу он покупал несколько билетов «Мечталлион».

В игре она не успела разработать свою стратегию, но всегда выбирала четные числа. Выигрыш семья планирует использовать на ремонт.

В школах введут новую программу

Минпросвещения России утвердило единую программу обучения физкультуре в школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре», — сказал Кравцов журналистам во время Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.

Курс семьеведения предлагают расширить

Внеурочный курс «Моя семья» намерены распространить на начальную школу по запросу родителей. Об этом сообщила член комитета по вопросам семьи, отцовства и материнства Татьяна Ларионова.

«Сегодня вопрос относительно того, что такие уроки нужны начиная с 1-го класса, отпадает сам по себе», — сказала депутат, указав на успешную апробацию курса семьеведения в старших классах.

По ее словам, курс семьеведения первоначально был создан для учеников 10–11-х классов, затем последовала программа для 5–9-х классов.

«Сейчас уже 58 регионов участвуют в разработке и апробации этого курса», — отметила она в разговоре с ТАСС.

Ларионова подчеркнула, что уроки семьеведения получают положительные отзывы не только от учеников, но и от их родителей, которые сожалеют, что их дети не начали посещать этот курс раньше.

В настоящее время обсуждается возможность расширения курса на начальную школу. Однако Ларионова подчеркнула, что это должны сделать обдуманно и без спешки, чтобы достичь наилучших результатов.

Школьникам хотят выдавать бесплатные путевки в лагеря

Отличников предлагают поощрять бесплатными путевками в детские лагеря, а педагогов, подготовивших стобалльников и победителей олимпиад, — федеральными выплатами. Как отметил депутат Госдумы Сергей Миронов, успехи в учебе также заслуживают поощрения на федеральном уровне.

«Например, если ребенок на отлично окончил учебный год, он должен получать бесплатную путевку в детский лагерь, наша фракция разрабатывает такую инициативу», — отметил депутат в разговоре с РИА Новости.

Лидер партии добавил, что за золотую медаль в дополнение к отдыху следует предусмотреть федеральную выплату, например в размере 5 тысяч рублей. Он считает, что это не слишком большая сумма, но станет наградой за школьные знания, а не за подготовку к ЕГЭ.

Поощрять в Госдуме предлагают не только учеников, но и педагогов. Сейчас в некоторых регионах России уже введены выплаты для стобалльников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад, однако золотые медалисты получают премии реже.

«Правильно, что регионы вводят такие выплаты. Но нужно поощрять и учителей, которые подготовили этих ребят. Такие выплаты педагогам тоже есть в ряде регионов, но их надо закреплять в федеральном законодательстве», — подытожил политик.

Учебный год предлагают закончить досрочно

В условиях аномальной жары, охватившей российские регионы, занятия в школах следует либо завершать раньше времени, либо сокращать их продолжительность, особенно для младших классов. С таким предложением выступил Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ.

Он считает, что для первоклассников, у которых впереди всего одна учебная неделя, это особенно актуально. По словам Гриба, не все школы оборудованы кондиционерами, а открытые окна не помогают в жару.

«Без кондиционеров в такую жару очень тяжело, особенно в больших городах. Главное — забота о здоровье детей и учителей. Работодателям надо рассмотреть возможность для родителей детсадовцев и первоклашек взять отгул или перейти на удаленку в эти жаркие дни», — сказал Гриб в разговоре с ТАСС.