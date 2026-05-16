Лекарства станут еще дороже? Какие препараты резко выросли в цене: новости 16 мая

Цены подскочили на некоторые медицинские товары и перевязочные материалы

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 мая.

В Пятигорске взорвалась автозаправка

На газовой автозаправке в Пятигорске произошел мощный взрыв. Пожар удалось локализовать лишь спустя несколько часов.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, предварительная причина взрыва и пожара — нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. На место приехали экстренные службы, в тушении огня задействовали 45 специалистов и 15 единиц техники. Угрозы жилым зданиям не было, а улицу Ермолова пришлось перекрыть.

Мэр города Дмитрий Ворошилов тоже подтвердил эту информацию и отметил, что происшествие никак не связано с атакой беспилотников.

«Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте. Хочу всех успокоить — взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности. Прошу воздержаться от поездки по улице Ермолова. Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения», — написал Ворошилов в своих соцсетях.

Всего во время ЧП пострадали шесть человек. Их госпитализировали. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

По информации наших коллег из 29.RU, пожар на площади 1000 квадратных метров удалось локализовать примерно к 15:00. По информации губернатора, многоквартирный дом, который находится недалеко от заправки, не пострадал. Однако в нескольких квартирах выбило стекла взрывной волной. Власти обещали помочь людям с восстановлением окон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По информации пресс-службы ведомства, криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, назначаются необходимые экспертизы.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в мае

На следующей неделе в нескольких регионах России ожидается аномальная жара. Гидрометцентр сообщает, что с 18 по 22 мая в Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Тульской областях температура поднимется до +27… +32 градусов. Это на 7–9 градусов выше средних показателей для второй половины мая.

Синоптики объясняют, что причиной такой жары станет распространение теплого тропосферного гребня из Средней Азии в центр Европейской России, что приведет к высоким температурам. Однако вместе с жарой придут и кратковременные дожди и грозы.

Также жаркую погоду стоит ждать на Урале. По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС», на выходных и в начале следующей недели температура поднимется до +28 градусов. В южных регионах страны также ожидается около +30 градусов.

На Дальнем Востоке и в Сибири будет прохладнее. Дневные температуры здесь будут колебаться в пределах +17… +22 градусов.

Чтобы высокие температуры не обернулись проблемами со здоровьем, важно соблюдать несколько правил.

Как не стать жертвой мошенников при покупке туров

Покупая туры на отпуск, стоит не поддаваться на фразы «горящие путевки» и «осталось мало мест». Не следует переводить деньги на карты физлиц и нужно обязательно проверять места отдыха через официальные ресурсы.

«В первую очередь нельзя спешить: фразы „горящая путевка“ и „осталось мало мест“ — сигнал опасности», — объяснила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун в разговоре с РИА Новости.

Она добавила, что на подлинность санатория можно посмотреть в реестре Росаккредитации. А туроператоров — в реестре Минэкономразвития.

Кроме того, Браун отметила, что нельзя переводить деньги за путевки на карты физлиц — оплата должна производиться по реквизитам юридического лица и при наличии письменного договора.

Осторожно стоит относиться к QR-кодам и ссылкам — сканировать их и переходить по ним нужно только через официальные приложения.

Почему опасно снимать наличку в банкоматах

Некоторые банкоматы могут представлять опасность при снятии наличных из-за высоких комиссий и возможных ошибок в операциях. Директор финансовой компании Павел Анисимов рекомендует избегать использования уличных банкоматов и предпочитать устройства, установленные в отделениях или на охраняемых территориях своего банка.

Финансист подчеркивает, что особенно важно быть внимательными при снятии денег в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, у туристических достопримечательностей и на вокзалах. В этих местах владельцы карт часто торопятся и не проверяют размер комиссии.

Анисимов советует перед операцией проверить, кому принадлежит банкомат, какую сумму он может выдать и взимает ли комиссию. Информация о дополнительных списаниях должна отображаться на экране до завершения операции. Если комиссия появилась только после снятия денег, следует обратиться в банк с претензией.

«Отдельный риск — банкоматы чужих банков, которые не входят в партнерскую сеть вашего банка. В таком случае расходы могут возникнуть сразу с двух сторон. Один сбор устанавливает владелец устройства, второй может быть предусмотрен тарифом по вашей карте. Поэтому перед крупным снятием лучше зайти в приложение своего банка и проверить лимиты, партнеров и условия выдачи наличных», — объяснил эксперт.

Если банкомат удерживает карту, ее следует немедленно заблокировать через приложение или по телефону. При подозрении на лишние списания необходимо обратиться в банк и зафиксировать время и место операции.

Важно также избегать использования уличных банкоматов в темных и малолюдных местах, где могут действовать мошенники. Злоумышленники могут устанавливать на устройства картридеры, скрытые камеры и фальшивые клавиатуры. Перед использованием банкомата рекомендуется осмотреть его на наличие подозрительных деталей и при появлении незнакомцев, предлагающих помощь, лучше прекратить операцию и найти другой банкомат.

Россию готовы видеть на «Евровидении»

В 2026 году «Евровидение» принимает Вена, столица Австрии. Подготовка к конкурсу сопровождалась скандалами, особенно из-за участия Израиля. Тем временем Россия остается отстраненной от участия уже пять лет. Однако организаторы конкурса сделали сенсационное заявление, сообщив о готовности принять российских участников.

Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться на конкурс в будущем. Он пояснил, что исключение страны в 2022 году не было связано с действиями других участников или зрителей. По словам Грина, решение было обусловлено вопросами к телерадиокомпании ВГТРК.

Директор подчеркнул, что восстановление России зависит от выполнения ряда условий. Он также провел параллель между текущей ситуацией и обсуждением возможного исключения Израиля из конкурса.

Издание LBC отмечает, что заявление Мартина Грина противоречит мнению общественности, считавшей исключение России принципиальной позицией по украинскому конфликту. Однако, по словам Грина, оно не имело отношения к данному вопросу.

Финал конкурса состоится сегодня.

Названы привычки, которые помогут сэкономить на ЖКУ

Каждый год россияне переплачивают за коммунальные услуги до 4 тысяч рублей из-за неоплаченных счетов за электроэнергию. Это происходит из-за ряда ошибок, которые допускают практически все. Однако существует способ сократить расходы на ЖКУ.

Одной из частых ошибок является использование устаревших ламп накаливания. Многие оставляют свет включенным в пустых комнатах, ошибочно полагая, что постоянное включение и выключение выключателей вредит технике.

Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, поэтому переплата будет незначительной. В то же время использование традиционных ламп накаливания приводит к увеличению суммы в счетах.

«Если у вас старые лампы накаливания (по 60–100 ватт), сумма вырастает в 6–10 раз: до 3 тысяч рублей в год „за воздух“. На мой взгляд, замена лампочек на энергосберегающий аналог, а не контроль за выключателями, поможет сохранить существенную часть бюджета», — рассказал деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Еще одной причиной дополнительных расходов являются электроприборы, оставленные в розетках. Это могут быть телевизоры, микроволновые печи, компьютеры, роутеры и даже зарядные устройства для смартфонов. Даже в выключенном состоянии эти приборы продолжают потреблять электроэнергию в режиме ожидания.

«За месяц подобные аппетиты могут обойтись около 100 рублей. А годовой итог приближается к сумме чуть больше 1 тысячи рублей. Применение сетевых фильтров и умных розеток, которые будут своевременно отключать приборы, может снизить затраты», — резюмировал эксперт.

По его словам, средняя светодиодная лампа потребляет всего 10 Вт. Если такая лампа горит в трех комнатах по пять часов в день, это обойдется примерно в 400 рублей в год. Однако современные технологии и правильное использование электроприборов могут значительно сократить расходы на коммунальные услуги.

В стране подорожали лекарства

В России в апреле выросли цены на жизненно важные лекарства, а также на обезболивающие, противовоспалительные препараты, антисептики и лекарства для лечения желудочно-кишечных заболеваний.

«На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,6%, в том числе на лоперамид (+1,3%), водорода пероксид (+1,2%), амброксол и омепразол (+1,1%), ацетилсалициловую кислоту (+1,0%)», — цитирует URA.RU статистику Росстата.

Также выросли в цене аскорбиновая кислота, аторвастатин, ибупрофен и панкреатин на 0,8%. На 0,7% — дротаверин, индапамид, хлоргексидин и эналаприл.

Вместе с тем цены подскочили на некоторые медицинские товары и перевязочные материалы. Подорожали электронные тонометры на 1,6%, вата — на 1,5%, а стандартные электронные термометры и бинты — на 0,8%.

Цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, в среднем выросли на 0,9%. Наибольший рост отмечен у метамизола натрия (+2,3%), активированного угля (+2%), метилурацила (+1,8%), кеторолака (+1,7%) и цитрамона (+1,6%). Кроме того, подорожали троксерутин, таурин, меновазин, левомеколь и валосердин.

