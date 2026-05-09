В роддоме на Кавказе новорожденных переодели в военную форму: новости 9 мая

Сотрудники роддома своеобразно поздравили ветеранов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 мая.

До конца года нужно заплатить еще один налог

Владельцам вкладов скоро придется заплатить налог с процентов за прошлый год. Правила расчета изменились, и теперь они работают иначе.

С 2025 года проценты по вкладам вывели из общей налоговой базы. Это значит, что к ним нельзя применить стандартные, социальные или имущественные вычеты. Налог на проценты считают отдельно.

Для налоговых резидентов России действует прогрессивная шкала: если общий годовой доход человека не превышает 2,4 миллиона рублей, с процентов удержат 13%. Если доход выше — с суммы превышения возьмут 15%. Для нерезидентов (тех, кто находится в России менее 183 дней) ставка единая — 15% независимо от дохода.

Налог начисляют только на проценты, которые превышают необлагаемый лимит в 210 тысяч рублей. Если все проценты по вкладам и накопительным счетам (со ставкой выше 1%) уложились в эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили — налог возьмут с разницы.

Подавать декларацию не требуется. Банки сами передают данные в ФНС. Налоговая рассчитает сумму, учтет необлагаемый лимит и пришлет уведомление. Заплатить нужно до 1 декабря 2026 года.

Мошенники придумали схему обмана с капремонтом и списанием долгов

Злоумышленники придумали новые схемы, используя тему взносов на капремонт и задолженностей. О самых опасных уловках рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Если кто-то предлагает за вознаграждение убрать строку капремонта из квитанции, это мошенничество. Никакого закона, освобождающего всех собственников от этого платежа, нет, пояснил депутат. Полное освобождение от взносов получают лишь неработающие пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также владельцы новостроек в первые годы после ввода дома. Половинная компенсация положена ветеранам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Не менее опасен миф о массовом списании долгов. Государственных программ, которые раз в пять лет прощают просрочки, не существует. Долги обнуляются только через банкротство в суде или в МФЦ при сумме обязательств от 25 тысяч до миллиона рублей.

Настоящий юрист не звонит первым и не ищет должника по базам. Если собеседник просит предоплату, обещает гарантию и ссылается на закрытую программу — это мошенники, отметил эксперт в разговоре с ТАСС. Реальные шаги человек должен предпринимать сам: льготы оформляют в соцзащите, реструктуризацию кредита обсуждают с банком, заявление на банкротство подают в МФЦ бесплатно.

Врач заявила об опасной привычке людей с гипертонией

Повышенное давление не стоит воспринимать как естественное следствие старения. Бесконтрольный прием таблеток тоже опасен для здоровья. Об этом предупредил врач-кардиолог Евгений Кокин.

По словам специалиста, гипертония требует постоянного контроля и лечения. Без терапии она повышает риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и других тяжелых осложнений. Один из самых распространенных мифов, что препараты можно принимать только в момент скачков давления. Однако гипертонию нельзя лечить курсами: это хроническое состояние, требующее постоянного приема лекарств.

Кардиолог также предостерег от самолечения. Гипотензивные препараты делятся на несколько групп и действуют по-разному. Схему лечения подбирают индивидуально с учетом возраста и сопутствующих заболеваний. Самостоятельный выбор лекарств может быть не только бесполезным, но и опасным.

Помимо медикаментов, важны изменение образа жизни: снижение веса, физкультура, отказ от курения, ограничение соли и алкоголя, полноценный сон и борьба со стрессом. Также Кокин развеял миф о «рабочем» давлении 150–160/90 мм ртутного столба. Современные рекомендации определяют целевой уровень ниже 140/90, добавил врач в беседе с «Известиями».

Ко Дню Победы предложили ввести дополнительные выплаты

В честь 9 Мая дополнительные выплаты должны получать не только ветераны, но и действующие военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных органов. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он пояснил, что праздничные дни часто влекут дополнительные финансовые затраты для семей. По его мнению, такие выплаты могли бы стать самостоятельной мерой поддержки. Инициатива направлена на то, чтобы отметить вклад защитников Отечества, сообщает РИА Новости.

Парламент Венгрии избрал нового премьер-министра

Депутаты венгерского парламента поддержали кандидатуру лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на пост главы правительства. На первом заседании нового созыва спикер Госсобрания Агнеш Форстхоффер огласила итоги. Мадьяра поддержали 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался.

Новый премьер принял присягу и получил поздравления от президента республики Тамаша Шуйока, а также от лидеров парламентских фракций. В своей речи Мадьяр заявил, что будет «не править, а служить». Он назвал Венгрию разграбленной и возложил ответственность за это на предыдущее правительство. Политик также призвал президента Шуйока немедленно уйти в отставку.

В России отметили День Победы

Россия с размахом отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия проходят по всей стране.

Главный парад страны состоялся в Москве на Красной площади. На нем выступил с обращением президент России Владимир Путин. Позже он вместе с почетными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Полное выступление Путина Источник: Ruptly

Затем президент провел торжественный прием в Кремле по случаю Дня Победы. После него он встретился с некоторыми гостями один на один.

Источник: Кремль. Новости / Telegram

Все мероприятия прошли спокойно и без попыток срыва. Однако Минобороны заявило о множестве нарушений перемирия, которое продлится до 11 мая.

Новорожденных во владикавказском роддоме нарядили в военную форму

Во владикавказском роддоме № 2 новорожденных нарядили в военную форму. На кадрах, которые опубликовала врач Лали Гаприндашвили, дети лежат в пилотках и с георгиевскими лентами.

«Рождение ребенка — это символ победы жизни над смертью, окончания войны и начала мирного времени», — написала в соцсетях Гаприндашвили.