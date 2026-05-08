«Зачем слепой вам нужен?» История повара, который потерял зрение, но нашел любовь и увлекся спортом

Первые два года Николай даже боялся покидать квартиру Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Кемеровчанин Николай Цыганцев последние 12 лет не видит. Внезапная потеря зрения перевернула всю жизнь: ушла жена, пришлось сменить профессию, а в первые годы он и вовсе не мог без посторонней помощи выходить из дома. Но сегодня Николай живет полноценно, встретил новую любовь, занимается шоудауном (адаптивный теннис для незрячих), ездит на соревнования в другие города и справляется со всеми бытовыми делами.

Как ему удалось выстроить свою реальность заново и какая она, действительность в вечном мраке, он рассказал корреспонденту NGS42.RU.

Два года не выходил из дома

Николай родился зрячим и не испытывал проблем со здоровьем. Мальчика воспитывала бабушка, так как обоих родителей лишили прав. Учился он, как сам признается, не особо успешно. После девятого класса получил профессию повара-кондитера в училище, женился, готовился стать отцом. Никто не знал, что в его глазах тикает бомба замедленного действия — наследственная глаукома, передавшаяся от дедушки через поколение, и слепота — вопрос времени.

В 27 лет Николай случайно упал в подъезде и сильно ударился головой, потерял сознание. Очнулся уже в реанимации и, по его словам, будто оказался в совершенно другом мире.

— Глаза открыл, а всё в каком-то помутнении. Вижу тени или черные силуэты, и всё, — говорит Николай.

Когда он вышел из больницы, поначалу даже не говорил жене, что теряет зрение. Однако работать поваром он больше не смог, устроиться на новую работу тоже не получалось — не проходил окулиста. А ситуация продолжала безвозвратно ухудшаться.

В конце концов супруга забрала новорожденного сына и просто ушла.

— Два года я вообще боялся на улицу выйти, только в ларек за сигаретами и обратно домой. Но потихоньку стал выходить всё дальше. Однажды пошел по бульвару гулять и нашел вторую жену, — рассказывает наш собеседник.

Николай присел на скамью, на которой отдыхала девушка. Они разговорились. Наталья сразу поняла, что Николай не видит, ведь ему пришлось ощупать сиденье перед тем, как выбрать место для отдыха. Несмотря на это, она предложила встретиться еще раз.

— А потом я ее спросил: «Зачем слепой вам нужен?» Она говорит: «А при чем здесь зрение? Не в нем дело». Вот так и поженились, — улыбается Николай.

Их брак длится уже около 10 лет, однако Наталью всё еще удивляют некоторые навыки мужа. Например, его руки повара всё еще могут нашинковать овощи с астрономической скоростью, и глаза для этого не нужны. Когда супруг берется за нож, она покидает кухню — страшно смотреть.

За 12 лет Николай хорошо научился справляться со всеми бытовыми делами. Ему не тяжело даже мыть полы дома — что они чистые, он понимает на ощупь.

— Но всё равно мою на три раза, у нас дома живут две кошки, — рассказывает Николай.

Кстати, трехэтажный домик для питомцев он смог соорудить сам. Правда в процессе пробил палец скобой.

Николай сам сделал домик для кошек, которые живут в семье Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Из того, что остается недоступным, — мытье окон. Несколько раз он пробовал, но супруга всякий раз приходила в ужас от количества разводов.

Но в целом с повседневностью он справляется так хорошо, что иногда жена просто забывает, что тот слеп. Порой, не думая, перекладывает вещи на непривычные места, и Николаю приходится потратить время, чтобы отыскать что-нибудь. Организация пространства — единственная вещь, из-за которой в доме возникают небольшие споры.

В остальном пара живет душа в душу. Наталья поддерживает Николая, но никогда не окружает гиперопекой, заставляет быть самостоятельным.

— Я ей говорю: «Свози меня в пятую поликлинику». — Она: «Трость есть?» — Я говорю: «Да, есть». — «Всё, вперед, сам». Ну, конечно, она правильно делает. Я везде с тростью, она помогает. В незнакомом районе, если плохо ориентируюсь, поднимаю голову, вижу просвет между домами — значит можно идти, — рассказывает Николай.

«Раздражает, когда люди не слышат»

Николай подтверждает: у слепых со временем обостряется слух — это правда. Именно с помощью него он занимается своим любимым видом спорта: смесью настольного тенниса и аэрохоккея, называемой шоудаун. Перед игрой участники надевают специальные светонепроницаемые очки, и Николай теряет остатки способности видеть. Но мячик в полете гремит — и этого достаточно.

На соревнования он ездит в Новокузнецк и другие города. Незнакомая обстановка не пугает, как правило, Николаю на адаптацию в новом месте нужен всего один день.

В Кемерове ему, как и многим, кто живет в темноте, не хватает озвучиваемых светофоров. Они есть только неподалеку от Общества слепых и возле областной больницы. При этом, по словам Николая, в Новокузнецке с этим дела обстоят намного лучше.

Николай видит только свет и смутные силуэты Источник: Максим Серков / NGS42.RU

— Много незрячих ходят через мост, просили у администрации поставить там, но денег в бюджете, говорят, нет, — рассказывает он.

Иногда в плохо знакомой местности Николай вынужден просить помочь прохожих. Большинство помогают охотно, если слышат.

— Несколько раздражает, что люди на улице всё время в наушниках. А я же не вижу. Обращаешься к человеку, а он молчит. И непонятно, это он просто не хочет отвечать или не слышит тебя. Хотя люди знают, что если человек с белой тростью — значит, незрячий. Но некоторые почему-то пугаются, когда подходишь, — рассказывает собеседник.

Николай объясняет, что собаку-поводыря в Кузбассе завести несложно: нужно только подать в реабилитационный центр заявление и четвероногого помощника выдадут бесплатно. И это действительно сильно облегчает жизнь незрячих. Но у него пока нет такой возможности.

Белая трость означает слепоту владельца Источник: Максим Серков / NGS42.RU

— Мы с женой взяли комнату в общаге в ипотеку, места у нас совсем мало. А так я бы завел, конечно, — говорит он.

А вот сегодня современная техника сильно облегчает жизнь незрячим. Например, приложения «Робин-онлайн» и Be My Eyes подскажут, сколько осталось до нужного дома метров, или, если сделать снимок товара, прочитают вслух этикетку, включая сроки годности и состав. Хотя иногда Николай по старинке просто спрашивает у продавцов. Также в Кемерове развивается тифлокомментирование.

— Мы ходили в драмтеатр, надевали наушники и слушали диалоги со сцены, а в ухо голос кратко описывал, что происходит, — делится впечатлениями слабовидящий.

Снежная зима насыпала проблем

В этом году кемеровчане жаловались на особенно снежную зиму и недостаточную трудоспособность дорожников. Но, перебираясь через наваленные на обочины тракторами снежные валы, мы не испытали и половины трудностей, с которыми столкнулись слабовидящие.

Николай же познал беду с обеих сторон: и как пешеход, что не может найти выход из непроходимого сугроба, и как дворник кемеровского Общества слепых, которому пришлось бороться со снежным бедствием по долгу службы.

Потеря зрения не мешает Николаю идти к спортивным рекордам Источник: Максим Серков / NGS42.RU

— Мы здесь работали всю зиму вдвоем с другом. Я не припомню, когда еще было столько снега. Не знаю почему, но он как-то по-особенному долго таял. Было тяжело убираться и в конторе, и тут, в доме культуры, — рассказывает незрячий.

Работу в Обществе слепых Николаю помогла найти вторая жена. Теперь, когда он освоился со своим недугом, он помогает советом и поддержкой тем, кто недавно лишился одного из главных чувств восприятия.

— Родителям детей с такой особенностью стоит как можно быстрее обращаться в Общество слепых. Здесь ребенок будет в кругу своих, его помогут занять, развить таланты. Например у нас тут маленькая девочка поет, отлично получается, гастролирует по городам, чтобы чувствовать себя успешной и востребованной. Есть школа для незрячих, где обучают шрифту Брайля, — говорит Николай.

Несмотря на технические новинки, чтение по системе Брайля всё еще остается необходимым навыком Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Так как он потерял зрение уже во взрослом возрасте, то чтению для незрячих обучается до сих пор. Признается, что дается тяжело, намного труднее, чем проходит обучение в детстве.

Николай общается со своим сыном от первого брака. Ему уже 12 лет, он знает, что папа слепой. Отношения с бывшей супругой поддерживает, обиды на ее уход сейчас уже нет, но 10 лет назад, когда всё случилось, было сложно принять расставание.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

С нынешней женой Натальей они хотели бы завести детей, но пока не получается. И это единственная деталь, которой не хватает Цыганцевым для полного счастья.