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Страна и мир Фоторепортаж Памятник экологической катастрофы мирового масштаба: как выглядит Аральское море, превратившееся в кладбище кораблей

Памятник экологической катастрофы мирового масштаба: как выглядит Аральское море, превратившееся в кладбище кораблей

Грустный фоторепортаж с высохшего дна некогда одного из крупнейших водоемов планеты

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На таком уже не поплаваешь | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНа таком уже не поплаваешь | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

На таком уже не поплаваешь

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Заброшенные места привлекают людей со всего света прежде всего своей историей, загадками и мистикой. Но что, если отправиться на дно бывшего моря, которое исчезло буквально на глазах нашего поколения? Фотограф UFA1.RU преодолел непростой путь и увидел, что осталось от Аральского моря, некогда одного из крупнейших в мире. Теперь на его месте — бескрайнее высохшее дно.

Источник: Булат Салихов / UFA1.RUИсточник: Булат Салихов / UFA1.RU
Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Что это за море

70 лет назад на территории Узбекистана существовало 4-е по величине озеро в мире. Аральское море было не только местом отдыха — здесь был развит и рыболовный промысел. А портовый город Муйнак гордо приветствовал своих гостей надписью про город рыбаков.

Аральское море называют морем из-за его исторических огромных размеров, соленой воды и характерного «морского» режима (штормы, течения), хотя фактически это бессточное соленое озеро.

Когда-то число рыбаков здесь достигало 60 тысяч | Источник: pastvu.comКогда-то число рыбаков здесь достигало 60 тысяч | Источник: pastvu.com

Когда-то число рыбаков здесь достигало 60 тысяч

Источник:

pastvu.com

Аральское море питают реки Амударья и Сырдарья. Всё изменилось, когда из-за колоссального расхода воды на орошение объемы притока сильно сократились. Еще в 1960 году озеро занимало почти 70 тысяч квадратных километров, а в 2020-м — менее 7000.

На этом берегу сегодня кладбище кораблей | Источник: adventuretime.byНа этом берегу сегодня кладбище кораблей | Источник: adventuretime.by

На этом берегу сегодня кладбище кораблей

Источник:

adventuretime.by

Как добраться

Добраться до города Муйнак — равно проделать небольшой квест. Во-первых, надо добраться в Узбекистан: самолетом, поездом или любым другим способом. Затем есть два варианта: долететь до города Нукус и оттуда взять такси и ехать 300 км либо доехать на поезде до города Кунград, оттуда ехать меньше.

Муйнак — бывший портовый город, ставший главной точкой для туристов, так как именно здесь находится знаменитое кладбище кораблей на месте ушедшего берега и открывается самый наглядный вид на масштабы исчезновения Аральского моря.

Нукус тоже весьма атмосферный город | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНукус тоже весьма атмосферный город | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Нукус тоже весьма атмосферный город

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Со своей изюминкой | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUСо своей изюминкой | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Со своей изюминкой

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Но обо всём по порядку. Еще до поездки ко дну бывшего моря надо подумать о наличности: она точно понадобится во время торгов с таксистом. Узбекистан, кстати, сейчас одна из тех стран, где просто почувствовать себя миллионером. Всего 100 долларов — и порядка миллиона сум у вас в кармане. Когда всё готово, можно лететь.

А это городской канал, который идет из реки Амударья | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUА это городской канал, который идет из реки Амударья | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

А это городской канал, который идет из реки Амударья

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

На выходе из аэропорта города Нукус туристов встречает толпа таксистов. Можно отправиться прямиком отсюда или заночевать в городе. А уже с утра выдвинуться в Муйнак на автобусе. Учитывайте, что первый отходит в 9 утра, а очередь к нему занимают уже с 08:00.

Туристы у стелы | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUТуристы у стелы | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Туристы у стелы

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Ехать до Муйнака предстоит чуть больше 300 километров. С таксистом удалось договориться на 800 тысяч сум, что по курсу примерно равно 6 тысячам рублей. Али — так зовут водителя — не очень хорошо говорит на русском, но всё же лучше местной молодежи. Он 1978 года рождения и уже на пенсии, как он сам сказал. Параллельно строит свой дом и занимается извозом туристов. Судя по снимкам в его телефоне, делает он это довольно часто. Он сильно удивился, когда узнал, что в России есть еще и Башкортостан и что там нет своей валюты.

Ехали так быстро, что поезд догнали | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUЕхали так быстро, что поезд догнали | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Ехали так быстро, что поезд догнали

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

После выезда из города пейзажи за окном меняются, теперь вокруг одна пустыня да типичные деревенские домики. В основном на всех установлены солнечные панели. Отдельно надо сказать про дорогу: в некоторых местах ее почти не было, лишь месиво из дыр. Но Али стабильно держал стрелку в районе 130, даже там, где было ограничение в 30.

Такие пейзажи почти всю дорогу, никаких лугов, как в Башкортостане | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUТакие пейзажи почти всю дорогу, никаких лугов, как в Башкортостане | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Такие пейзажи почти всю дорогу, никаких лугов, как в Башкортостане

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Типичный домик на пути | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUТипичный домик на пути | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Типичный домик на пути

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Это еще даже нормальная дорога | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUЭто еще даже нормальная дорога | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Это еще даже нормальная дорога

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Сам город Муйнак сегодня выглядит как тень себя прежнего: скорее, поселок городского типа. В целом в округе у многих домов заборы из глины. Да, именно так, деревянный забор, покрытый глиной. Зрелище грустное, но атмосферное. Это же касается и кладбища кораблей и в целом этого места.

Местные домики выглядят неуютно | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUМестные домики выглядят неуютно | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Местные домики выглядят неуютно

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Обратите внимание на забор | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUОбратите внимание на забор | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Обратите внимание на забор

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Но детей довольно много | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНо детей довольно много | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Но детей довольно много

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Кругом одна пустыня | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUКругом одна пустыня | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Кругом одна пустыня

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Воды не видно на десятки километров | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUВоды не видно на десятки километров | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Воды не видно на десятки километров

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Кто-то уже забил себе место на будущий музыкальный фестиваль | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUКто-то уже забил себе место на будущий музыкальный фестиваль | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Кто-то уже забил себе место на будущий музыкальный фестиваль

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Внутри всё ржавеет | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUВнутри всё ржавеет | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Внутри всё ржавеет

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Пришвартовались, можно сказать | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUПришвартовались, можно сказать | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Пришвартовались, можно сказать

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Небесная длань открылась | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНебесная длань открылась | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Небесная длань открылась

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Корабли ждут воду | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUКорабли ждут воду | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Корабли ждут воду

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU
Словно туша кита | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUСловно туша кита | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Словно туша кита

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Ходить по высохшему дну моря, где когда-то люди купались, ловили рыбу и строили планы на будущее, — чувства, которые надо испытать. И тоска, и ностальгия, вместе с тем это еще и по-своему красиво.

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Булат Салихов
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Экология Узбекистан Море
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Комментарии
2
Гость
1 мая, 16:23
Казахстан восстановил малый Арал. Вроде и узбеки собирались частично восстановить
Гость
1 мая, 13:44
Волга тоже обмелела но это не мешает качать воду по трубопроводам в Казахстан
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Гость
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