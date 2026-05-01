Памятник экологической катастрофы мирового масштаба: как выглядит Аральское море, превратившееся в кладбище кораблей

На таком уже не поплаваешь Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Заброшенные места привлекают людей со всего света прежде всего своей историей, загадками и мистикой. Но что, если отправиться на дно бывшего моря, которое исчезло буквально на глазах нашего поколения? Фотограф UFA1.RU преодолел непростой путь и увидел, что осталось от Аральского моря, некогда одного из крупнейших в мире. Теперь на его месте — бескрайнее высохшее дно.

Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Что это за море

70 лет назад на территории Узбекистана существовало 4-е по величине озеро в мире. Аральское море было не только местом отдыха — здесь был развит и рыболовный промысел. А портовый город Муйнак гордо приветствовал своих гостей надписью про город рыбаков.

Аральское море называют морем из-за его исторических огромных размеров, соленой воды и характерного «морского» режима (штормы, течения), хотя фактически это бессточное соленое озеро.

Когда-то число рыбаков здесь достигало 60 тысяч Источник: pastvu.com

Аральское море питают реки Амударья и Сырдарья. Всё изменилось, когда из-за колоссального расхода воды на орошение объемы притока сильно сократились. Еще в 1960 году озеро занимало почти 70 тысяч квадратных километров, а в 2020-м — менее 7000.

На этом берегу сегодня кладбище кораблей Источник: adventuretime.by

Как добраться

Добраться до города Муйнак — равно проделать небольшой квест. Во-первых, надо добраться в Узбекистан: самолетом, поездом или любым другим способом. Затем есть два варианта: долететь до города Нукус и оттуда взять такси и ехать 300 км либо доехать на поезде до города Кунград, оттуда ехать меньше.

Муйнак — бывший портовый город, ставший главной точкой для туристов, так как именно здесь находится знаменитое кладбище кораблей на месте ушедшего берега и открывается самый наглядный вид на масштабы исчезновения Аральского моря.

Нукус тоже весьма атмосферный город Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Со своей изюминкой Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Но обо всём по порядку. Еще до поездки ко дну бывшего моря надо подумать о наличности: она точно понадобится во время торгов с таксистом. Узбекистан, кстати, сейчас одна из тех стран, где просто почувствовать себя миллионером. Всего 100 долларов — и порядка миллиона сум у вас в кармане. Когда всё готово, можно лететь.

А это городской канал, который идет из реки Амударья Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

На выходе из аэропорта города Нукус туристов встречает толпа таксистов. Можно отправиться прямиком отсюда или заночевать в городе. А уже с утра выдвинуться в Муйнак на автобусе. Учитывайте, что первый отходит в 9 утра, а очередь к нему занимают уже с 08:00.

Туристы у стелы Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Ехать до Муйнака предстоит чуть больше 300 километров. С таксистом удалось договориться на 800 тысяч сум, что по курсу примерно равно 6 тысячам рублей. Али — так зовут водителя — не очень хорошо говорит на русском, но всё же лучше местной молодежи. Он 1978 года рождения и уже на пенсии, как он сам сказал. Параллельно строит свой дом и занимается извозом туристов. Судя по снимкам в его телефоне, делает он это довольно часто. Он сильно удивился, когда узнал, что в России есть еще и Башкортостан и что там нет своей валюты.

Ехали так быстро, что поезд догнали Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

После выезда из города пейзажи за окном меняются, теперь вокруг одна пустыня да типичные деревенские домики. В основном на всех установлены солнечные панели. Отдельно надо сказать про дорогу: в некоторых местах ее почти не было, лишь месиво из дыр. Но Али стабильно держал стрелку в районе 130, даже там, где было ограничение в 30.

Такие пейзажи почти всю дорогу, никаких лугов, как в Башкортостане Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Типичный домик на пути Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Это еще даже нормальная дорога Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Сам город Муйнак сегодня выглядит как тень себя прежнего: скорее, поселок городского типа. В целом в округе у многих домов заборы из глины. Да, именно так, деревянный забор, покрытый глиной. Зрелище грустное, но атмосферное. Это же касается и кладбища кораблей и в целом этого места.

Местные домики выглядят неуютно Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Обратите внимание на забор Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Но детей довольно много Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Кругом одна пустыня Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Воды не видно на десятки километров Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Кто-то уже забил себе место на будущий музыкальный фестиваль Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Внутри всё ржавеет Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Пришвартовались, можно сказать Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Небесная длань открылась Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Корабли ждут воду Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Словно туша кита Источник: Булат Салихов / UFA1.RU