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Страна и мир Обзор Маршрут не для ленивых ярославцев: что посмотреть в Нижнем Новгороде за один день

Маршрут не для ленивых ярославцев: что посмотреть в Нижнем Новгороде за один день

Рассказываем, как максимально узнать волжский миллионник в сжатые сроки

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За один день в Нижнем можно увидеть главные достопримечательности | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЗа один день в Нижнем можно увидеть главные достопримечательности | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

За один день в Нижнем можно увидеть главные достопримечательности

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В длинные майские многие ярославцы выбираются в путешествия по России. Регулярно в топ направлений для вылазок попадает Нижний Новгород.

Добраться до города на стрелке Волги и Оки можно на поезде, автобусе или на личном авто. Билет на поезд обойдется от 1,9 тысячи рублей. Время в пути — 8 часов 30 минут. На машине добраться до столицы закатов можно за шесть часов.

Нижний Новгород — город с богатой историей и впечатляющей архитектурой. Здесь точно найдется, что посмотреть и где погулять. Наши коллеги из NN.RU подготовила оптимальный маршрут, который позволит увидеть ключевые достопримечательности и прочувствовать атмосферу древнего города за один день.

Маршрут по Нижнему Новгороду на один день | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаМаршрут по Нижнему Новгороду на один день | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Маршрут по Нижнему Новгороду на один день

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Начать прогулку следует утром с площади Максима Горького. Во-первых, сюда будет легко добраться из любой точки города. Во-вторых, от памятника знаменитому писателю удобно выйти на главную пешеходную улицу города — Большую Покровскую. В это время здесь как раз будет не так многолюдно, как вечером.

Здание Госбанка&nbsp;— одно из самых красивых на улице Большой Покровской | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЗдание Госбанка&nbsp;— одно из самых красивых на улице Большой Покровской | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Здание Госбанка — одно из самых красивых на улице Большой Покровской

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Улица встречает туристов историческими зданиями, забавными городскими скульптурами «Веселая коза» и «Чистильщик обуви», вокруг которых сложилось много баек. А еще множеством сувенирных лавок и кафе. Что-нибудь на завтрак точно приглянется!

Цветущая Большая Покровская | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЦветущая Большая Покровская | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Цветущая Большая Покровская

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

На прогулку по Покровке следует заложить хотя бы один час. А если пару раз свернуть в уютные дворики или начать искать информацию о местных достопримечательностях — уйдут все два.

Выход с Покровки к кремлю | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВыход с Покровки к кремлю | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Выход с Покровки к кремлю

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Маршрут по Большой Покровской как раз выводит туристов к сердцу города — кремлю. Кроме экскурсии по стене, на территории крепости можно увидеть один из старейших нижегородских храмов и памятник шатрового зодчества — собор Архангела Михаила, забраться на смотровую площадку Спасо-Преображенской колокольни, заглянуть в Отдел русского искусства художественного музея и перекусить в атмосферном кафе в Кладовой башне. На прогулку по детинцу стоит заложить хотя бы два часа.

Вид на Нижегородский кремль | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВид на Нижегородский кремль | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вид на Нижегородский кремль

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Собор Архангела Михаила | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUСобор Архангела Михаила | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Собор Архангела Михаила

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Колокольня Спасо-Преображенского собора | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUКолокольня Спасо-Преображенского собора | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Колокольня Спасо-Преображенского собора

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Заведение в башне кремля | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЗаведение в башне кремля | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Заведение в башне кремля

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Следующее знаковое место находится буквально в 100 метрах от кремля — Чкаловская лестница. Но наиболее впечатляющий вид на нее открывается с Нижне-Волжской набережной.

Вид на Чкаловскую лестницу | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВид на Чкаловскую лестницу | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вид на Чкаловскую лестницу

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Чтобы разнообразить спуск, до нее можно пройти через один из старейших парков города — многоуровневый Александровский сад, с которого открываются незабываемые виды на Стрелку, собор Александра Невского и Пакгаузы. Само место очень тихое и атмосферное — в обеденное время здесь как раз можно отдохнуть в тени деревьев, чтобы продолжить прогулку.

Александровский сад в Нижнем | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUАлександровский сад в Нижнем | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Александровский сад в Нижнем

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Спуск вдоль Александровского сада ведет прямо к подножию Чкаловской лестницы и на Нижне-Волжскую набережную. Отсюда можно отправиться на часовую прогулку на теплоходе или просто пройтись вдоль берега Волги с видом на множество исторический зданий. Чего стоят только «Академия Маяк имени А. Д. Сахарова» и Блиновский пассаж у площади Маркова!

«Академия Маяк имени А.&nbsp;Д.&nbsp;Сахарова» | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU«Академия Маяк имени А.&nbsp;Д.&nbsp;Сахарова» | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

«Академия Маяк имени А. Д. Сахарова»

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

С Верхне-Волжской набережной как раз удобно попасть в один из красивейших храмов Нижнего — Рождественскую церковь на одноименной улице. Стоит только свернуть в Городецкий переулок, как открывается вид на нарядные купола храма. А прямо за ними расположен подъем в многоярусный парк 800-летия приволжской столицы. Это то самое место, где можно увидеть знаменитые нижегородские закаты!

Вид на Рождественскую церковь и парк 800-летия Нижнего Новгорода | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВид на Рождественскую церковь и парк 800-летия Нижнего Новгорода | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вид на Рождественскую церковь и парк 800-летия Нижнего Новгорода

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Собор Александра Невского на закате | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUСобор Александра Невского на закате | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Собор Александра Невского на закате

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

После прогулки по периметру парка самое время спуститься на гастрономическую и очень красивую улицу Рождественскую, пройтись мимо усадьбы Зайцевых, храма Троицы Живоначальной, доходного дома купцов Пятовых и расположиться в одном из множества ресторанов, чтобы за ужином «переварить» эту долгую и насыщенную прогулку по Нижнему.

Уютные улочки Нижнего | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUУютные улочки Нижнего | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Уютные улочки Нижнего

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Вид на улицу Рождественскую | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВид на улицу Рождественскую | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вид на улицу Рождественскую

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Безусловно, одного дня для приволжской столицы мало. После осмотра основных достопримечательностей обязательно надо вернуться, чтобы как минимум побывать на Стрелке, прокатиться на самой длинной в Европе канатной дороге или посетить Вознесенский монастырь. А можно пройтись по Верхне-Волжской набережной и заглянуть в усадьбу Рукавишниковых, добраться до огромного парка «Швейцария» или аутентичного музея-заповедника «Щёлоковский хутор» с памятниками деревянного зодчества.

Дом Павловой на «Щёлоковском хуторе» | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUДом Павловой на «Щёлоковском хуторе» | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Дом Павловой на «Щёлоковском хуторе»

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Если совсем глубоко погружаться в исследование Нижнего, можно отправиться в Автозаводский район, где расположены музей истории ГАЗ и памятник архитектуры в стиле сталинского ампира — знаменитый Серобусыгинский дом. Или посетить один из самых аутентичных пространств города — «Заповедные кварталы». Здесь получится как прогуляться под экскурсию в наушниках, так и присоединиться к завтраку в дворянском стиле в старинной усадьбе.

Общая протяженность Серобусыгинского дома составляет километр, потому здание признали одним из самых длинных в России | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUОбщая протяженность Серобусыгинского дома составляет километр, потому здание признали одним из самых длинных в России | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Общая протяженность Серобусыгинского дома составляет километр, потому здание признали одним из самых длинных в России

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Кстати, ранее мы публиковали отзыв ярославны о Нижнем Новгороде.

А вы были в Нижнем Новгороде?

Да, красивый город
Нет, но планирую
Нет, и не хочу
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ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Туризм Отпуск Маршрут Кремль Чкаловская лестница Нижний Новгород
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Комментарии
4
Гость
2 мая, 06:51
Валерия, начните думать по-русски и тогда вы не будете выдавать подобных перлов: "прогуляться под экскурсию в наушниках". Можно гулять и слушать запись экскурсии, если не хватает созерцания без технических устройств. Или вам думается, что вы способны "гулять под экскурсию" мужчины или женщины-экскурсовода?) Это звучит также забавно, если бы иной студент сидел (стоял, ходил) в аудитории под лекцию преподавателя.)) А за информацию о Нижнем Новгороде - спасибо.
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