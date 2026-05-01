Маршрут не для ленивых ярославцев: что посмотреть в Нижнем Новгороде за один день

В длинные майские многие ярославцы выбираются в путешествия по России. Регулярно в топ направлений для вылазок попадает Нижний Новгород.
Добраться до города на стрелке Волги и Оки можно на поезде, автобусе или на личном авто. Билет на поезд обойдется от 1,9 тысячи рублей. Время в пути — 8 часов 30 минут. На машине добраться до столицы закатов можно за шесть часов.
Нижний Новгород — город с богатой историей и впечатляющей архитектурой. Здесь точно найдется, что посмотреть и где погулять. Наши коллеги из NN.RU подготовила оптимальный маршрут, который позволит увидеть ключевые достопримечательности и прочувствовать атмосферу древнего города за один день.
Начать прогулку следует утром с площади Максима Горького. Во-первых, сюда будет легко добраться из любой точки города. Во-вторых, от памятника знаменитому писателю удобно выйти на главную пешеходную улицу города — Большую Покровскую. В это время здесь как раз будет не так многолюдно, как вечером.
Улица встречает туристов историческими зданиями, забавными городскими скульптурами «Веселая коза» и «Чистильщик обуви», вокруг которых сложилось много баек. А еще множеством сувенирных лавок и кафе. Что-нибудь на завтрак точно приглянется!
На прогулку по Покровке следует заложить хотя бы один час. А если пару раз свернуть в уютные дворики или начать искать информацию о местных достопримечательностях — уйдут все два.
Маршрут по Большой Покровской как раз выводит туристов к сердцу города — кремлю. Кроме экскурсии по стене, на территории крепости можно увидеть один из старейших нижегородских храмов и памятник шатрового зодчества — собор Архангела Михаила, забраться на смотровую площадку Спасо-Преображенской колокольни, заглянуть в Отдел русского искусства художественного музея и перекусить в атмосферном кафе в Кладовой башне. На прогулку по детинцу стоит заложить хотя бы два часа.
Следующее знаковое место находится буквально в 100 метрах от кремля — Чкаловская лестница. Но наиболее впечатляющий вид на нее открывается с Нижне-Волжской набережной.
Чтобы разнообразить спуск, до нее можно пройти через один из старейших парков города — многоуровневый Александровский сад, с которого открываются незабываемые виды на Стрелку, собор Александра Невского и Пакгаузы. Само место очень тихое и атмосферное — в обеденное время здесь как раз можно отдохнуть в тени деревьев, чтобы продолжить прогулку.
Спуск вдоль Александровского сада ведет прямо к подножию Чкаловской лестницы и на Нижне-Волжскую набережную. Отсюда можно отправиться на часовую прогулку на теплоходе или просто пройтись вдоль берега Волги с видом на множество исторический зданий. Чего стоят только «Академия Маяк имени А. Д. Сахарова» и Блиновский пассаж у площади Маркова!
С Верхне-Волжской набережной как раз удобно попасть в один из красивейших храмов Нижнего — Рождественскую церковь на одноименной улице. Стоит только свернуть в Городецкий переулок, как открывается вид на нарядные купола храма. А прямо за ними расположен подъем в многоярусный парк 800-летия приволжской столицы. Это то самое место, где можно увидеть знаменитые нижегородские закаты!
После прогулки по периметру парка самое время спуститься на гастрономическую и очень красивую улицу Рождественскую, пройтись мимо усадьбы Зайцевых, храма Троицы Живоначальной, доходного дома купцов Пятовых и расположиться в одном из множества ресторанов, чтобы за ужином «переварить» эту долгую и насыщенную прогулку по Нижнему.
Безусловно, одного дня для приволжской столицы мало. После осмотра основных достопримечательностей обязательно надо вернуться, чтобы как минимум побывать на Стрелке, прокатиться на самой длинной в Европе канатной дороге или посетить Вознесенский монастырь. А можно пройтись по Верхне-Волжской набережной и заглянуть в усадьбу Рукавишниковых, добраться до огромного парка «Швейцария» или аутентичного музея-заповедника «Щёлоковский хутор» с памятниками деревянного зодчества.
Если совсем глубоко погружаться в исследование Нижнего, можно отправиться в Автозаводский район, где расположены музей истории ГАЗ и памятник архитектуры в стиле сталинского ампира — знаменитый Серобусыгинский дом. Или посетить один из самых аутентичных пространств города — «Заповедные кварталы». Здесь получится как прогуляться под экскурсию в наушниках, так и присоединиться к завтраку в дворянском стиле в старинной усадьбе.
Кстати, ранее мы публиковали отзыв ярославны о Нижнем Новгороде.
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