Уходит накануне iPhone 18: легендарный глава Apple покидает пост — что случилось

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Он руководил компанией на протяжении 15 лет

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Смартфоны компании Apple до сих популярны в России | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСмартфоны компании Apple до сих популярны в России | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Смартфоны компании Apple до сих популярны в России

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Генеральный директор Apple Тим Кук, который возглавлял компанию после смерти ее основателя Стива Джобса, переходит на должность исполнительного председателя совета директоров корпорации. Его место займет Джон Тернус, руководитель подразделения аппаратного обеспечения, пишет Bloomberg.

Джон Тернус станет генеральным директором Apple 1 сентября — об этом компания объявила в понедельник. Ветеран Apple, проработавший в компании более 25 лет, с 2021 года руководил отделом разработки аппаратного обеспечения и сыграл ключевую роль в создании таких продуктов, как iPhone.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Тернус — наиболее вероятный преемник Тима Кука, и теперь его назначение официально подтверждено.

«Джон Тернус обладает умом инженера, душой новатора и стремлением руководить честно и порядочно. Он — провидец, чей вклад в Apple за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без сомнения, — подходящий человек, чтобы возглавить Apple в будущем», — говорится в заявлении Кука. 

В новой должности исполнительного председателя совета директоров Apple Кук будет взаимодействовать с политиками по всему миру. 65-летний генеральный директор уже курирует отношения Apple с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что новые модели айфонов компания Apple представит традиционно осенью. Это могут быть iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

В начале апреля американская корпорация заблокировала пользователям iPhone возможность оплачивать Apple ID через мобильного оператора.

Подписки на иностранные приложения и сервисы могут представлять риски для пользователей из России: персональные данные могут храниться и обрабатываться за границей, что нарушает требования российского законодательства о защите информации. Кроме того, сервисы имеют право блокировать аккаунты без предупреждения и объяснения причин — с минимальной возможностью восстановления доступа. Подробнее — в нашем материале.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Apple IT-технологии IPhone Тим Кук Айфон
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