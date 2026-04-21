В Стамбуле полным ходом идет фестиваль тюльпанов: фоторепортаж цветочного безумия

Весной Стамбул захлестывает цветочное безумие — здесь проходит знаменитый фестиваль тюльпанов. Самое большое скопление этих весенних цветов — в парке Эмирган, который привлекает миллионы туристов со всего мира. Пока одни только размышляют, лететь в Стамбул или нет, другие уже вовсю фотографируются на фоне цветочных ковров. Корреспондент MSK1.RU, побывавшая на празднике, показывает, насколько грандиозно это событие и что в нем может разочаровать.
В апреле по берегам Босфора розовеет багряник, роняют белые лепестки яблони и персиковые деревья, а парки поражают расцветками тюльпанов.
Именно поэтому в Стамбуле уже в 13-й раз проходит традиционный фестиваль тюльпанов, который продолжается целый месяц.
Первые бутоны начинают проклевываться в конце марта, чтобы порадовать красотой уже к началу апреля.
А сам фестиваль, ставший одним из символов Стамбула, окрашивает город в яркие цвета.
Парк Эмирган, одно из самых популярных мест фестиваля, в апреле превращается в настоящий фейерверк красок.
Здесь высадили 3,5 миллиона тюльпанов, выбрав при этом 125 исключительно турецких сортов.
Кстати, между Турцией и Нидерландами, где проводятся самые известные фестивали тюльпанов в мире, есть давний спор о том, какая страна является родиной этого цветка.
Считается, что историческая родина тюльпана — Центральная Азия. Изначально эти цветы росли в дикой природе в степях на территории современных Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
Затем тюльпаны стали культивировать в Османской империи, и цветок стал символом периода, известного как «Эпоха тюльпанов». Тогда в Стамбуле обнаружили 1588 сортов тюльпанов.
И только в XVI веке тюльпаны попали в Нидерланды, где началась знаменитая «тюльпаномания» и массовое их выращивание.
Традиционно в начале апреля город уже покрывается разноцветным ковром, а пик цветения приходится на 10–20-е числа.
Правда, в этом году погода внесла свои коррективы и в тюльпановое великолепие: цветы, которые только начали распускаться, пострадали из-за заморозков в конце марта и холодного начала апреля.
Буйства тюльпанов в парке Эмирган, как в прошлые годы, практически нет, и дело не только в погоде.
Цветочные клумбы разбиты не на всех дорожках и аллеях парка, а только в центре. Такое ощущение, что площадь парка, засеянная луковицами, существенно уменьшилась.
При этом мэрия отчитывается, что на посадку и проведение фестиваля тюльпанов потратили 10,5 миллиона лир — почти 17,9 миллиона рублей.
Еще один неприятный момент, который бросается в глаза, это ограждения.
Сетка не помогает от шаловливых детей и несознательных туристов, если те пытаются сорвать цветок, зато сильно бьет по глазам и портит красоту.
Кстати, тольпановое разноцветье можно увидеть во многих парках Стамбула, не только в Эмиргане.
Это и любимый туристами парк Гюльхане недалеко от дворца Топкапы, и площадь перед Айя-Софией, и территория на холме Чамлыджа, с которого открывается панорамный вид на Стамбул.
Только представьте: по всему Стамбулу в этом году высадили 30 миллионов тюльпанов.
Хотели бы вы побывать на фестивале тюльпанов в Стамбуле?
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев