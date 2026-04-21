В Стамбуле полным ходом идет фестиваль тюльпанов: фоторепортаж цветочного безумия

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Весной Стамбул захлестывает цветочное безумие — здесь проходит знаменитый фестиваль тюльпанов. Самое большое скопление этих весенних цветов — в парке Эмирган, который привлекает миллионы туристов со всего мира. Пока одни только размышляют, лететь в Стамбул или нет, другие уже вовсю фотографируются на фоне цветочных ковров. Корреспондент MSK1.RU, побывавшая на празднике, показывает, насколько грандиозно это событие и что в нем может разочаровать.

В апреле по берегам Босфора розовеет багряник, роняют белые лепестки яблони и персиковые деревья, а парки поражают расцветками тюльпанов.

Центр парка усажен тюльпанами Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Именно поэтому в Стамбуле уже в 13-й раз проходит традиционный фестиваль тюльпанов, который продолжается целый месяц.

Чтобы увидеть красоту, нужно подняться в гору Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Город наполняют цветы разных оттенков Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Первые бутоны начинают проклевываться в конце марта, чтобы порадовать красотой уже к началу апреля.

Краски поражают взор Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

А сам фестиваль, ставший одним из символов Стамбула, окрашивает город в яркие цвета.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Парк Эмирган, одно из самых популярных мест фестиваля, в апреле превращается в настоящий фейерверк красок.

Тюльпаны и лого мэрии Стамбула Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Здесь высадили 3,5 миллиона тюльпанов, выбрав при этом 125 исключительно турецких сортов.

Из парка Эмирган открывается восхитительный вид на Босфор Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ну что за красота! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, между Турцией и Нидерландами, где проводятся самые известные фестивали тюльпанов в мире, есть давний спор о том, какая страна является родиной этого цветка.

Фестиваль собирает тысячи посетителей даже в будни Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Дух захватывает Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Считается, что историческая родина тюльпана — Центральная Азия. Изначально эти цветы росли в дикой природе в степях на территории современных Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Затем тюльпаны стали культивировать в Османской империи, и цветок стал символом периода, известного как «Эпоха тюльпанов». Тогда в Стамбуле обнаружили 1588 сортов тюльпанов.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Ну как же без котиков! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

И только в XVI веке тюльпаны попали в Нидерланды, где началась знаменитая «тюльпаномания» и массовое их выращивание.

Сетки портят такой вид Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Традиционно в начале апреля город уже покрывается разноцветным ковром, а пик цветения приходится на 10–20-е числа.

Весной в Стамбуле всё цветет Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Правда, в этом году погода внесла свои коррективы и в тюльпановое великолепие: цветы, которые только начали распускаться, пострадали из-за заморозков в конце марта и холодного начала апреля.

Жалко красоту Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Буйства тюльпанов в парке Эмирган, как в прошлые годы, практически нет, и дело не только в погоде.

Частичное «отюльпанивание» Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Цветочные клумбы разбиты не на всех дорожках и аллеях парка, а только в центре. Такое ощущение, что площадь парка, засеянная луковицами, существенно уменьшилась.

Больше всего цветов — на самой вершине Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

При этом мэрия отчитывается, что на посадку и проведение фестиваля тюльпанов потратили 10,5 миллиона лир — почти 17,9 миллиона рублей.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Еще один неприятный момент, который бросается в глаза, это ограждения.

Ковер тюльпанов выглядит весьма скудно Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сетка не помогает от шаловливых детей и несознательных туристов, если те пытаются сорвать цветок, зато сильно бьет по глазам и портит красоту.

Вживую картина лучше, чем на фото Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, тольпановое разноцветье можно увидеть во многих парках Стамбула, не только в Эмиргане.

Тюльпаны впечатляют разнообразием цветов и сортов Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Это и любимый туристами парк Гюльхане недалеко от дворца Топкапы, и площадь перед Айя-Софией, и территория на холме Чамлыджа, с которого открывается панорамный вид на Стамбул.

Заостренные лепестки — отличительный признак турецких тюльпанов Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Только представьте: по всему Стамбулу в этом году высадили 30 миллионов тюльпанов.

Можно утонуть в красоте Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU