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Страна и мир Фоторепортаж В Стамбуле полным ходом идет фестиваль тюльпанов: фоторепортаж цветочного безумия

В Стамбуле полным ходом идет фестиваль тюльпанов: фоторепортаж цветочного безумия

Город утонул в 30 миллионах бутонов

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Фестиваль тюльпанов в Стамбуле ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUФестиваль тюльпанов в Стамбуле ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Весной Стамбул захлестывает цветочное безумие — здесь проходит знаменитый фестиваль тюльпанов. Самое большое скопление этих весенних цветов — в парке Эмирган, который привлекает миллионы туристов со всего мира. Пока одни только размышляют, лететь в Стамбул или нет, другие уже вовсю фотографируются на фоне цветочных ковров. Корреспондент MSK1.RU, побывавшая на празднике, показывает, насколько грандиозно это событие и что в нем может разочаровать.

В апреле по берегам Босфора розовеет багряник, роняют белые лепестки яблони и персиковые деревья, а парки поражают расцветками тюльпанов.

Центр парка усажен тюльпанами | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЦентр парка усажен тюльпанами | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Центр парка усажен тюльпанами

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Именно поэтому в Стамбуле уже в 13-й раз проходит традиционный фестиваль тюльпанов, который продолжается целый месяц.

Чтобы увидеть красоту, нужно подняться в гору | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЧтобы увидеть красоту, нужно подняться в гору | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Чтобы увидеть красоту, нужно подняться в гору

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Город наполняют цветы разных оттенков | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUГород наполняют цветы разных оттенков | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Город наполняют цветы разных оттенков

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Первые бутоны начинают проклевываться в конце марта, чтобы порадовать красотой уже к началу апреля.

Краски поражают взор | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUКраски поражают взор | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Краски поражают взор

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

А сам фестиваль, ставший одним из символов Стамбула, окрашивает город в яркие цвета.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Парк Эмирган, одно из самых популярных мест фестиваля, в апреле превращается в настоящий фейерверк красок.

Тюльпаны и лого мэрии Стамбула | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUТюльпаны и лого мэрии Стамбула | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Тюльпаны и лого мэрии Стамбула

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Здесь высадили 3,5 миллиона тюльпанов, выбрав при этом 125 исключительно турецких сортов.

Из парка Эмирган открывается восхитительный вид на Босфор | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИз парка Эмирган открывается восхитительный вид на Босфор | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Из парка Эмирган открывается восхитительный вид на Босфор

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ну что за красота! | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUНу что за красота! | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ну что за красота!

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, между Турцией и Нидерландами, где проводятся самые известные фестивали тюльпанов в мире, есть давний спор о том, какая страна является родиной этого цветка.

Фестиваль собирает тысячи посетителей даже в будни | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUФестиваль собирает тысячи посетителей даже в будни | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Фестиваль собирает тысячи посетителей даже в будни

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Дух захватывает | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUДух захватывает | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Дух захватывает

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Считается, что историческая родина тюльпана — Центральная Азия. Изначально эти цветы росли в дикой природе в степях на территории современных Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Затем тюльпаны стали культивировать в Османской империи, и цветок стал символом периода, известного как «Эпоха тюльпанов». Тогда в Стамбуле обнаружили 1588 сортов тюльпанов.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ну как же без котиков! | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUНу как же без котиков! | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ну как же без котиков!

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

И только в XVI веке тюльпаны попали в Нидерланды, где началась знаменитая «тюльпаномания» и массовое их выращивание.

Сетки портят такой вид | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUСетки портят такой вид | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сетки портят такой вид

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Традиционно в начале апреля город уже покрывается разноцветным ковром, а пик цветения приходится на 10–20-е числа.

Весной в Стамбуле всё цветет | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВесной в Стамбуле всё цветет | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Весной в Стамбуле всё цветет

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Правда, в этом году погода внесла свои коррективы и в тюльпановое великолепие: цветы, которые только начали распускаться, пострадали из-за заморозков в конце марта и холодного начала апреля.

Жалко красоту | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЖалко красоту | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Жалко красоту

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Буйства тюльпанов в парке Эмирган, как в прошлые годы, практически нет, и дело не только в погоде.

Частичное «отюльпанивание» | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЧастичное «отюльпанивание» | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Частичное «отюльпанивание»

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Цветочные клумбы разбиты не на всех дорожках и аллеях парка, а только в центре. Такое ощущение, что площадь парка, засеянная луковицами, существенно уменьшилась.

Больше всего цветов&nbsp;— на самой вершине | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUБольше всего цветов&nbsp;— на самой вершине | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Больше всего цветов — на самой вершине

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

При этом мэрия отчитывается, что на посадку и проведение фестиваля тюльпанов потратили 10,5 миллиона лир — почти 17,9 миллиона рублей.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Еще один неприятный момент, который бросается в глаза, это ограждения.

Ковер тюльпанов выглядит весьма скудно | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUКовер тюльпанов выглядит весьма скудно | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ковер тюльпанов выглядит весьма скудно

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сетка не помогает от шаловливых детей и несознательных туристов, если те пытаются сорвать цветок, зато сильно бьет по глазам и портит красоту.

Вживую картина лучше, чем на фото | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВживую картина лучше, чем на фото | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вживую картина лучше, чем на фото

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUИсточник: Анна Голубницкая / MSK1.RU
Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, тольпановое разноцветье можно увидеть во многих парках Стамбула, не только в Эмиргане.

Тюльпаны впечатляют разнообразием цветов и сортов | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUТюльпаны впечатляют разнообразием цветов и сортов | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Тюльпаны впечатляют разнообразием цветов и сортов

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Это и любимый туристами парк Гюльхане недалеко от дворца Топкапы, и площадь перед Айя-Софией, и территория на холме Чамлыджа, с которого открывается панорамный вид на Стамбул.

Заостренные лепестки&nbsp;— отличительный признак турецких тюльпанов | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЗаостренные лепестки&nbsp;— отличительный признак турецких тюльпанов | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Заостренные лепестки — отличительный признак турецких тюльпанов

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Только представьте: по всему Стамбулу в этом году высадили 30 миллионов тюльпанов.

Можно утонуть в красоте | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUМожно утонуть в красоте | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Можно утонуть в красоте

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Хотели бы вы побывать на фестивале тюльпанов в Стамбуле?

Нет. Есть места интереснее и красивее
Да. Не просто хочу, а мечтаю
А я уже побывал (-а) / скоро побываю

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Тюльпан Фестиваль Цветы Стамбул Парк Босфорский пролив
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Комментарии
3
Гость
22 апреля, 02:13
В Краснодаре в ботаническом саду красивее
manrayhon@mail.ru

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21 апреля, 23:21
В Узбекистане в Намангане тоже есть такой праздник
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