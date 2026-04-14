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Страна и мир В России могут ослабить блокировку Telegram — что об этом известно

В России могут ослабить блокировку Telegram — что об этом известно

Возможно, пользоваться мессенджером станет чуть легче

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Мессенджер Telegram не открывается у российских пользователей с марта этого года | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUМессенджер Telegram не открывается у российских пользователей с марта этого года | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Мессенджер Telegram не открывается у российских пользователей с марта этого года

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

В России могут временно перестать блокировать работу мессенджера Telegram. Об этом сообщают Forbes и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве страны.

По данным этих изданий, в России вскоре ослабят ограничения Telegram. Решение замедлить и заблокировать работу мессенджера вызвало критику в том числе среди чиновников, которые предупредили о значительных рисках экономических и политических последствий этих решений.

Источники этих СМИ также утверждают, что сейчас заметно напряжение, которое вызывают другие проблемы со связью, а также рост цен и налоговые изменения. Это также могло повлиять на решение повременить с блокировками.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России нормализуется, когда исчезнет необходимость в мерах безопасности.

«Это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер, — отметил Песков. — Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер и их необходимость. Что касается ограничений в работе мессенджеров, это связано с необходимостью определенных зарубежных компаний выполнять нормы наших законов, и в случае, если это не делается, принимаются ответные меры».

По словам Дмитрия Пескова, это совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах.

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — сообщил он журналистам.

Проблемы с доступом к Telegram начались в марте. До этого, в феврале, его официально начали замедлять. В Роскомнадзоре заявили Городским медиа, что мессенджер не соблюдает законодательство РФ. Ранее в России заблокировали мессенджер WhatsApp.

Прочитайте наш материал о том, какой путь прошел отечественный интернет.

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Комментарии
15
Гость
15 апреля, 06:02
телеграмм заблокирован, сообщения приходят, а прочитать их невозможно
JayroslavMudryi

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