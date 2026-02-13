В конфликте началась решающая фаза, а на Украине готовятся к выборам президента и референдуму: главное об СВО за неделю

Зеленский готовится провести выборы и референдум, передает Reuters Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Ситуация вокруг мирных переговоров накаляется: США торопят Украину со сделкой, а зарубежные аналитики и вовсе считают, что капитуляция Киева не за горами. В то же время взаимные атаки России и Украины продолжаются с новой силой. Сегодня подводим итоги СВО за неделю.

Дроны ВСУ ударили вглубь России

На этой неделе по России нанесли много ударов дронами. Вот что произошло. В ночь на 11 февраля над российскими регионами сбили больше сотни дронов. Больше всего — в Волгоградской (49 дронов) и Ростовской областях (29 беспилотников).

В Волгоградской области от удара повреждения получили квартиры, один из дронов упал на территорию детского сада. К счастью, никто не пострадал.

А в ночь на 12 февраля атаки продолжились. На этот раз не обошлось без жертв и разрушений.

В Тамбовской области упавший дрон повредил здания и устроил пожар в магазине. Загорелся и местный колледж — студентов даже пришлось эвакуировать из общежития. Двое людей пострадали;

в Волгоградской области дрон попал в военный объект, начался пожар. Жителей одного из поселков эвакуировали;

в Брянской области дрон ударил по производству. Погиб один работник;

в Белгородской области дрон упал прямо на машину, водитель погиб. Еще семеро человек пострадали, среди них — четырехлетняя девочка.

Кроме того, днем 12 февраля беспилотники ударили вглубь России. Дроны долетели до Республики Коми. В городе Ухте загорелся нефтяной завод, а из торгового центра эвакуировали людей. К счастью, там обошлось без жертв.

В Сети публикуют, предположительно, фото с места происшествия в республике Коми Источник: Baza / Telegram

Ситуация на Украине

На Украине продолжается серьезный энергетический кризис. На днях с полным отключением электроэнергии столкнулся знаменитый украинский горнолыжный курорт «Буковель» в Карпатах, сообщает издание «Страна». Там перестали работать все системы: остановились подъемники, а в отелях и инфраструктуре поселка погас свет.

«Буковель», обладающий автономными мощностями, стал одним из пунктов, куда съезжались украинцы, спасаясь от постоянных отключений света в своих городах. Однако теперь проблемы с электроснабжением добрались и до курорта.

Ситуация в энергетике Украины остается крайне напряженной. По данным Министерства энергетики, в Киеве, например, жители получают электричество лишь на 1,5–2 часа в сутки. Городские власти предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может еще более усугубиться.

Действия Запада и помощь Украине

Ситуация на Украине может потребовать от Киева и его европейских партнеров пойти на уступки России, особенно в вопросе нейтрального статуса Украины. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Стивен Джерми во время интервью дипломату Иану Прауду.

Джерми считает, что Европе и Украине было бы выгодно выполнить первоначальные требования России. По его словам, речь идет о создании реальных механизмов для устранения коренных причин конфликта и поиска долгосрочного, устойчивого решения.

«НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение», — отметил эксперт.

Одной из главных причин, заставляющих искать компромисс, бывший военный назвал критическое истощение инфраструктуры и Вооруженных сил Украины. По его оценкам, даже простое восстановление электроснабжения может занять до пяти лет.

При этом Москва настроена на долгосрочное урегулирование, а не на временные перемирия, отмечал ранее президент России Владимир Путин. По его мнению, достичь мира возможно лишь после устранения первопричин конфликта, среди которых — угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и положение русскоязычного населения на Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Франции с призывом принять срочные меры для укрепления обороноспособности страны. Как сообщает газета Le Monde, глава украинского государства обсуждал с Катрин Вотрен вопросы, касающиеся систем противовоздушной обороны и военной авиации.

Мирные переговоры и мнения сторон

Американские аналитики, прежде занимавшие высокие посты в разведывательном сообществе США, в течение недели выступили с серией заявлений, суть которых сводится к одному: действия России вступили в решающую фазу, и единственным реалистичным исходом для Киева является безоговорочная капитуляция.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону подверг резкой критике иллюзии украинского руководства относительно намерений Дональда Трампа. По его оценке, действующий президент США преследует исключительно прагматичную цель — завершить конфликт любой ценой, и эта цена сегодня известна.

«Украинцы всё неправильно поняли. Они думали, что Трамп вмешивается, потому что Трампу нравятся украинцы и он пытается помочь им занять выгодную позицию для победы. Но Трамп просто хочет, чтобы этот конфликт закончился. А прямо сейчас самый быстрый путь к прекращению — это капитуляция Украины. Поэтому Трамп отчаянно хочет, чтобы Украина приняла территориальные уступки, все до единой, чего она не делает», — заявил Риттер.

Созвучную позицию высказал Ларри Джонсон, в прошлом аналитик ЦРУ. Он акцентировал внимание на том, что Запад продолжает транслировать устаревшие мнения о возможных уступках Москвы, тогда как реальность демонстрирует обратное.

«Русские не идут на уступки и вряд ли планируют это. Именно этого Запад не понимает. <…> Боевые действия идут, но у Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением: Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет», — отметил Джонсон.

По мнению Джонсона, будущее украинской государственности находится в прямой зависимости от способности Киева своевременно признать неизбежность территориальных потерь.

«Если Украина не согласится на сделку <…>, на территориальные уступки <…>, то следующая сделка будет означать, что Украина как государство превратится скорее в территорию, ведь некоторые ее части уже сейчас фактически не контролируются», — подытожил эксперт.

Страх перед сделкой за спиной

Внутриполитическое положение Владимира Зеленского осложняется еще и растущей неопределенностью в отношениях с Дональдом Трампом. Газета Politico, ссылаясь на источники, близкие к офису президента Украины, раскрыла опасения Киева.

«Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе».

Украинский лидер, по данным издания, отдает себе отчет в приоритетах американской администрации. Предвыборная кампания в конгресс заставляет Белый дом искать быстрых внешнеполитических побед, и украинский кризис рассматривается Вашингтоном именно в такой перспективе.

«Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными», — цитирует Politico слова Зеленского.

На этом фоне в США появляется информация о том, что Дональд Трамп и вовсе может выйти из переговорного процесса. Журнал The Atlantic со ссылкой на источники в окружении президента сообщает: «Трамп всё более отчетливо осознает, что переговоры не приносят ему политических очков, и начинает отвлекать от ключевой задачи — сохранения контроля над конгрессом».

«В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет поглощать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политическим проигрышем», — пишет издание.

Возможные выборы и референдум на Украине

Стремясь удержать рычаги влияния на процесс, Киев вынужден демонстрировать готовность к внутриполитическим трансформациям, которых требует Вашингтон. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники, что американские и украинские представители вели консультации о возможности совмещения президентских выборов с референдумом по условиям мирного урегулирования.

«Два источника сообщили, что американские и украинские чиновники обсуждали возможность проведения национальных выборов и референдума в мае», — передает агентство.

Financial Times уточняет: американская сторона обозначила жесткий дедлайн — 15 мая. В противном случае, по сведениям издания, Киев рискует лишиться обещанных гарантий безопасности со стороны США.

Итоги переговоров в Анкоридже

Пролить свет на общее состояние российско-американского диалога позволяет интервью Сергея Лаврова телеканалу TV BRICS, фрагменты которого были опубликованы 9 февраля. Глава российской дипломатии раскрыл логику Москвы при заключении договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже.

«Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству, — указал министр. — Пока на практике всё выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается „война“. То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования».

Следующий раунд переговоров

Несмотря на отсутствие прогресса по ключевым вопросам, Владимир Зеленский в интервью Bloomberg сообщил о подготовке очередного раунда переговоров, который должен состояться во вторник или среду на следующей неделе. В планах — обсудить территориальные вопросы, а также механизмы экономического урегулирования после окончания конфликта.

По словам украинского лидера, американская сторона предложила идею создания свободной экономической зоны в восточной части Донбасса как буферной территории. Однако Зеленский признал, что ни Москва, ни Киев не испытывают энтузиазма по этому поводу.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей: давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — заявил Зеленский.

Информацию о следующем раунде переговоров подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, новые переговоры пройдут 17–18 февраля в Женеве, а российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Европа тоже хочет влиять на процесс

Свое слово вставила и глава европейской дипломатии Кая Каллас. В интервью Reuters она обозначила принципиальную позицию Брюсселя: мирное соглашение невозможно без согласования с европейскими требованиями к России. Она анонсировала скорое внесение на рассмотрение стран — членов списка уступок, которых ЕС намерен добиться от Москвы.

«Если мы ни за что не будем отстаивать свои права, то нам нет смысла сидеть за столом переговоров, — провозгласила Каллас. — Важно обсудить, на какие уступки должна пойти российская сторона для достижения устойчивого мира».

При этом Каллас выразила недовольство существующим переговорным форматом, в котором европейским столицам отведена роль наблюдателей.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев», — отметила Каллас.