Страна и мир Появляются незамедленные версии Telegram: почему это опасно

Не все магазины приложений способны обеспечить безопасность

Максим Бутусов / E1.RU

Мошенники начнут распространять вредоносные приложения под видом альтернативных версий мессенджера Telegram для кражи аккаунтов и данных. С таким предупреждением выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Если ничего не изменится, в ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram. Под видом модов и альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы с их помощью красть аккаунты, данные, пароли и так далее», — написал депутат в своем канале на платформе Max.

Парламентарий призвал не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Он также предупредил, что даже официальные магазины приложений не гарантируют полную безопасность: в Google Play и App Store не раз находили программы со встроенными троянами.

«На проактивную позицию команды Павла Дурова по выявлению вредоносов, маскирующихся под Telegram, в свете его последних заявлений я бы не рассчитывал», — отметил Горелкин.

Пользователи испытывают проблемы с Telegram уже несколько дней. Роскомнадзор заявил о том, что начал замедление мессенджера.

Подобную схему мошенники использовали после блокировки WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Под предлогом улучшения качества связи пользователей убеждали перейти по ссылке и установить стороннее приложение.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Telegram Антон Горелкин Замедление Приложение Мошенничество
Гость
11 февраля, 17:03
То есть РКН своими решениями способствует деятельности мошенников? Так?
Гость
11 февраля, 19:42
На рынке "Суздальская ярмарка" на улице Доронина в Ярославле у фермеров вкуснейшая квашеная капуста! Много лет продается. Весь район её покупает. А вы про какой-то Телеграм??? Смешно, однако.
