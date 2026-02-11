Появляются незамедленные версии Telegram: почему это опасно

Мошенники начнут распространять вредоносные приложения под видом альтернативных версий мессенджера Telegram для кражи аккаунтов и данных. С таким предупреждением выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Если ничего не изменится, в ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram. Под видом модов и альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы с их помощью красть аккаунты, данные, пароли и так далее», — написал депутат в своем канале на платформе Max.

Парламентарий призвал не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Он также предупредил, что даже официальные магазины приложений не гарантируют полную безопасность: в Google Play и App Store не раз находили программы со встроенными троянами.

«На проактивную позицию команды Павла Дурова по выявлению вредоносов, маскирующихся под Telegram, в свете его последних заявлений я бы не рассчитывал», — отметил Горелкин.

Пользователи испытывают проблемы с Telegram уже несколько дней. Роскомнадзор заявил о том, что начал замедление мессенджера.