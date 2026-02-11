Поставил лайк — сел в тюрьму: почему это простое действие опасно

Лайк не на том посте может стать основанием для проверки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Простой лайк в соцсетях может привести к серьезным последствиям: от штрафа до уголовного дела с реальным сроком. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин.

Хотя сам по себе лайк не всегда означает согласие с материалом, после реакции пост может появиться в ленте пользователя, пояснил юрист. Это может расцениваться как распространение информации — даже если человек не в курсе, где и когда «всплыл» материал.

Какие статьи могут применить

Если пост содержит запрещенную символику или пропаганду, грозит ответственность по статье 20.3 КоАП РФ:

штраф от 1 000 до 2 000 рублей;

либо административный арест до 15 суток.

Когда контент провоцирует ненависть или вражду, действует статья 20.3.1 КоАП РФ. Наказание строже:

штраф от 10 000 до 15 000 рублей;

обязательные работы до 100 часов;

или арест до 15 суток.

Ситуация становится куда серьезнее, если в посте усмотрят одобрение терроризма, — тогда применяется статья 205.2 УК РФ. Например, лайк под сообщением, где кто‑то радуется теракту или оправдывает его, может привести к:

обыску;

изъятию цифровых устройств;

лишению свободы до пяти лет.

Еще более суровое наказание предусмотрено частью 2 статьи 280.4 УК РФ (призывы против безопасности государства) — от трех до шести лет лишения свободы, пояснил Михаил Салкин.

Как находят тех, кто ставит лайки

Всё дело в цифровом следе — метаданных, которые остаются при любом действии в Сети. По ним можно установить: устройство, с которого был сделан лайк, операционную систему и IP‑адрес.

Юрист отметил, что за подобной активностью следят подразделения МВД по борьбе с экстремизмом, а также профильные управления ФСБ — в случае материалов, угрожающих безопасности государства.

По словам Михаила Салкина, чаще всего уголовные дела начинаются не с «мониторинга по ключевым словам», а с заявления гражданина, заметившего подозрительный пост или реакцию. Бывает и так: выявляют один запрещенный материал — и затем «распутывают» всю цепочку — кто репостил, комментировал, ставил лайки.

«Важно понимать, что с момента размещения материала, даже если его быстро удалить, может пройти длительное время, прежде чем к нему вернутся, и затем уже последуют процессуальные действия», — отметил юрист в разговоре с изданием «Абзац».