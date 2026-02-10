Страна и мир Роскомнадзор объяснил, почему решил ограничить работу Telegram

Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера

2 790
В ведомстве назвали главные правила для мессенджеров

Александр Ощепков / NGS.RU

Ряд мессенджеров, в том числе Telegram, по-прежнему не исполняет законодательство РФ, поэтому продолжится введение ограничений. Об этом Городским медиа сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

«Как публично сообщалось ещё в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», — объяснили Городским медиа причину новых ограничений в Роскомнадзоре.

Telegram, по данным ведомства, до сих пор не исполняет требования российского законодательства.

Где читать новости Ярославля

«Не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что открыто для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но при условии уважения к России, ее гражданам и законам. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:

  • размещение серверов на территории России;

  • обеспечение защиты персональных данных;

  • защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма.

Пользователи Telegram жалуются на замедление работы мессенджера уже второй день подряд. У россиян медленно загружается приложение, не открываются фото и видео, не отправляются сообщения.

Проблемы в работе мессенджера начались еще в 2025 году. С лета в нем не работают видео- и голосовые звонки. В начале января зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Деляги заявил, что Telegram могут заблокировать в России к осени 2026 года.

Подписывайтесь на наш канал в MAX, чтобы следить за новостями Ярославля даже во время проблем с мобильным интернетом или работой мессенджеров.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Роскомнадзор Telegram Блокировка Замедление
35
Гость
10 февраля, 16:05
Я хоть и не надзор, но, пожалуй, тоже объясню. Смотрите телевизор и радуйтесь, радуйтесь.
Гость
10 февраля, 16:14
Все прекрасно понимают зачем объявлена охота на вотсап и телегу. Чтоб загнать всех в Мах. А в Мах сидит майор Пронин и хочет знать о чём мы пишем друг другу.
