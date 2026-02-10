Из Нью-Йорка в село на Алтае. Как американка 30 лет живет в Сибири и почему не хочет назад в США

Героиня влюбилась в Алтай с первого взгляда Источник: Сара Линдеманн

71-летняя американка Сара Линдеманн почти 30 лет назад переехала в Россию. Еще в 90-е она перебралась в Новосибирск, а затем вышла замуж и купила дом в Республике Алтай. Сейчас уроженка США почти постоянно живет в Манжероке и борется за сохранение его природы. История героини — в материале NGS22.RU.

«Жизнь тут просто кипела»

Сара родилась в штате Коннектикут недалеко от Нью-Йорка в обеспеченной семье с частными школами и бассейном во дворе. Она вспоминает, что ее мать была настоящей домохозяйкой из 50-х. Однако сама героиня пошла по другому пути сначала долгое время работала в индустрии кино, а потом в 35 лет поступила в Колумбийский университет, где начала изучать русский язык.

— Первый раз я была в России, когда еще тут был Советский Союз, в 1988 году. Я занималась бегом, участвовала в марафонах, бегала два Нью-Йоркских и увидела, что как раз такой проводят в СССР, причем в разных странах Союза, — вспоминает она.

Тогда во время Московского марафона Сара также побывала и в Тбилиси, Баку, Киеве и других городах СССР. Такая поездка произвела на нее впечатление, поэтому в Союз она решила вернуться. Так и случилось, вновь туда она приехала уже в 1990 году, правда уже в Новосибирск.

— Город я выбрала совершенно случайным образом. Просто хотелось побывать там, где я еще не была. Мне очень понравился Академгородок: там много зелени, места, можно бегать, но в тоже время рядом вуз. Мне такая атмосфера тогда нравилась, — отметила Сара.

По плану американка должна была там пробыть четыре месяца, а потом вернуться в США в аспирантуру, однако, когда время вышло, Сара приняла решение остаться.

В Россию героиню привела любовь к марафонам Источник: Сара Линдеманн

— Это было самое интересное место в мире. Жизнь тут просто кипела. Всё стремительно менялось, двигалось вперед, поэтому я решила, что мне нужно это видеть своими глазами, — поделилась пенсионерка.

Сара осталась жить в Новосибирске. В НГУ она преподавала английский язык и таким образом познакомилась со своим будущим мужем Иваном, который был ее студентом.

— Учить новый язык в 34 года было сложно, мне до сих пор хочется, чтобы всё в России было на английском. Поддерживать контакт с близкими в то время оказалось непросто, в 90-е было напряженное время со связью, еще никакого интернета, а телефонные звонки приходилось заказывать заранее. Близкие, конечно, беспокоились, но я была уже взрослой женщиной, — отметила американка.

Однако, несмотря на все сложности, переезд Сары проходил в очень удачное время, ведь между США и Россией тогда были очень теплые отношения.

— Из США я постоянно привозила сюда вещи, которые были нужны людям. Была одна компания, которая позволила мне так 200 кг перевести бесплатно, — рассказала героиня.

В конце 90-х годов Сара вышла в Новосибирске замуж, ее супруг Иван моложе ее на 18 лет. В начале нулевых годов у пары родилась дочь Каролина. Сейчас она учится на третьем курсе мехмата НГУ.

Сначала Сара с мужем хотели купить жилье в Новосибирской области, однако потом обратили внимание на Алтай Источник: Сара Линдеманн

— У нее двойное гражданство — российское и американское. Как и у меня. Я думала, что когда она вырастет, поедет учиться в США, однако она захотела остаться здесь, — добавила Сара.

Сама Сара летает в США каждый год, чтобы встретиться с друзьями. При этом героиня подчеркивает, что перебраться туда вместе с семьей не хотела бы.

— Америка прекрасная страна, но очень дорогая. Мы бы не смогли иметь там такой уровень жизни, как здесь. Да и у мужа развивается карьера здесь, он айтишник, — поделилась она.

Из Нью-Йорка в село

В начале 2000-х в Горном Алтае в Манжероке Сара с мужем построили большой дом.

— В первый раз на Алтай я приезжала с мужем и его семьей. Мы тогда просто были с палатками, это конец 90-х — начало 2000-х. Всё еще было очень примитивно. Снять дом для следующей поездки со всеми удобствами и чтобы отдельно от хозяйки, как я это делала в США, было сложно, — рассказывает она.

При этом тогда, накануне первого визита на Алтай, семья разделилась. Сара задержалась в Новосибирске из-за работы, а муж и его родители отправились в поездку. Позже героиня приехала к ним в республику на зеленой «Ниве».

— Это была очень тяжелая поездка, семь часов в пути. Я очень устала, но потом, когда уже заехала в Манжерок и ехала по улице Береговой, на меня такое впечатление произвел этот пейзаж: Манжерокский порог, горы вокруг. Это была любовь с первого взгляда, причем очень сильная, — подчеркнула героиня.

Именно тогда, в 2001 году, у Сары зародилась идея построить дом на берегу озера в Манжероке. Тогда они с мужем как раз планировали покупать недвижимость, однако цены были очень высокими.

— У нас было не так много денег, а жилье в Академгородке стоило немало, по-моему, $30 000 за однокомнатную квартиру. Какое-то безумство. Удивительно, как после 1998 года быстро скакала экономика. Мы даже начали присматриваться к дачам, однако, если в США дачи рассматриваются как второй дом, то здесь было не так, — говорит американка.

Такой второй дом был у семьи Сары на острове Мэн на берегу Атлантического океана. Героиня признается, что пейзажи около ее дома в Манжероке очень схожи с теми, американскими.

Пара купила участок со старым домом и полностью его снесла для постройки нового Источник: Сара Линдеманн

Сама же героиня 20 лет прожила в Нью-Йорке, поэтому хотела переехать в сельскую местность. В итоге пара решила обратить свое внимание на Горный Алтай, где цены на недвижимость еще не были такими высокими. Однако и с точки зрения инфраструктуры поселок не радовал.

— Если в Академгородке было какое-то движение вперед, то в Манжероке сложилась тяжелая ситуация. Всё закрывалось, и люди оставались без работы. Земля продавалась совсем недорого, поэтому мы решили приобрести 18 соток прямо на берегу. Купили за копейки самое красивое место. Нам тогда очень повезло, потому что все документы были уже готовы. Просто все звезды сошлись, — добавила пенсионерка.

А далее был большой капитальный ремонт, потому что небольшой домик, который стоял на участке, уже давно пришел в негодность. По словам Сары, идея была в том, чтобы построить новый прямо на берегу, чтобы из окон открывался живописный вид.

Дизайн выполнили в стиле рустик — деревенский шик. При этом Саре хотелось, чтобы дом выглядел максимально по-американски. По ее словам, строительство было долгим. Семья постоянно вкладывала в работы накопленные деньги.

— Первые 10-15 лет в России были очень романтичными. Мой американский друг, когда увидел наш дом, также захотел тут приобрести недвижимость. У нас был здесь такой маленький американский уголочек, — вспоминает героиня.

В итоге большой двухэтажный деревянный дом Сара и ее близкие использовали как второе жилье. Приезжали на праздники и просто на отдых. Всё изменилось, когда началась пандемия коронавируса — семья окончательно перебралась в Манжерок во времена локдауна.

«Сюда нужно больше американцев»

С тех пор Сара с мужем в основном живут на Алтае. Супруг героини работает удаленно, как и она сама — американка пишет для западной аудитории статьи о своей русской жизни.

К строительству своего дома пара приступила в 2002 году, когда родилась их дочка Источник: Сара Линдеманн

— Американцы очень мало знают о России. Чаще всего это какие-то мифы или стереотипы, которые их пугают. Моя цель показать, какая тут жизнь на самом деле. Потому что вслед за охлаждением отношений между странами придет и потепление, — заявила жительница Манжерока.

Еще в 90-е годы Сара также учредила Сибирский центр поддержки общественных инициатив, который до сих пор работает. Его штаб-квартира находится в Новосибирске

— Я занималась развитием сообщества, мне хотелось, чтобы люди более активно сотрудничали между собой. Чтобы сами понимали свою ответственность за то место, где живут, чтобы качество жизни росло, — подчеркнула она.

Два года Сара была президентом фонда, а потом ушла с должности. После этого, она выступала там как эксперт, проводила консультации и семинары. Помимо этого, героиня много путешествовала по России, а также написала книгу.

Сейчас Сара уже на пенсии, однако продолжает работать и активно участвовать в жизни Манжерока, который превратился в огромный популярный курорт.

— Тут усиленно развивают туризм, и мы, как местные, хотим также участвовать в жизни своего поселка. Мне еще мой друг-англичанин, как раз эксперт в этой области, говорил: «Это очень красивое место, но главное — не портить то, что привлекает людей», — отметила героиня.

В частности сельчане настаивают на том, чтобы по ночам в населенном пункте было меньше света. Помимо этого, Сара вместе с единомышленниками выступает против массового асфальтирования.

— У нас тут два лагеря. Одни, которые любят вот этот асфальт и свет, из-за которого на небе не видно даже звезд, и другие — мы, которые за природу. Мы не против развития, но стараемся сохранить то, что уже есть. Баланс очень важен, — добавила американка.

При этом когда Манжерок из тихого поселка стал превращаться в огромный курорт, Сара даже хотела переехать куда-то дальше, вглубь региона, однако не смогла оставить дом, который строила так долго.

— Хотелось уже чего-то более тихого и спокойного, но дом — это как твой ребенок. Расставаться с ним сложно. Конечно, мы много путешествуем по Алтаю. Здесь такая бешеная дикая красота, поэтому нужно ходить и смотреть, — рассказала она.

К сибирским морозам героине также не пришлось долго привыкать. По ее словам, здесь мороз сухой, поэтому его переносить ей гораздо легче, чем тот, который был в Восточной Америке на берегу океана.

Сейчас семья перебралась в Манжерок на ПМЖ, и Сара активно участвует в жизни села Источник: Сара Линдеманн

— Там температура может быть была повыше, но из-за влажности кажется, что холоднее. Здесь -15 градусов — это приятно, можно кататься на лыжах. Конечно, когда на западе слышат про Сибирь, у них сразу: «Oh My God», ты получаешь столько внимания. Они думают, что тут весь год идет снег и медведи ходят по улицам, — отметила пенсионерка.

Про себя же Сара подчеркивает, что несмотря на десятилетия в России, осталась американкой. Только, как смеется героиня, привыкла разуваться, заходя в дом. Не сразу привыкла она и к щедрому русскому гостеприимству.

— Когда я приехала в Россию, мне было сложно объяснить, что мне не нужно столько много еды. Я ем понемногу и предпочитаю овощи, а тут мне предлагали очень обильные завтраки, а также обеды с первым и вторым, — вспоминает она.

Сейчас Саре хотелось бы, чтобы в Россию, и в частности на Алтай, приезжало больше американцев.

— Когда они окажутся здесь, у них просто будет шок. Потому что они слышат, как тут ужасно и опасно, а приедут и поймут, что это не то, что они ожидали. Сейчас то они боятся, реально боятся, — заявила жительница Манжерока.

У самой же героини, в числе прочего, в планах посадить огород, чтобы выращивать свои овощи. Раньше не было возможности, ведь семья жила на Алтае не весь год.