Умерла звезда фильмов «Один дома» и «Битлджус» Кэтрин О'Хара

В России артистка известна по роли мамы Кевина в фильме «Один дома» Источник: «Кино-Театр.ру»

Умерла американская актриса Кэтрин О'Хара, известная по роли в фильме «Один дома». Об этом в пятницу, 30 января, сообщило издание Variety со ссылкой на менеджера артистки.

Звезде был 71 год. Причина смерти пока не установлена.

О'Хара получила широкую известность после роли Кейт Маккаллистер — мамы Кевина в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Канале. Ее карьера началась с канадского комедийного скетч-шоу Second City Television, за которое она получила свою первую премию «Эмми». Затем она снялась в фильмах «После работы», «Битлджус» и первых двух частях «Один дома». В 1992 году О'Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша. У пары родились два сына.

В последний раз актриса появлялась на публике в сентябре 2025 года на премии «Эмми».