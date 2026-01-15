В Европе умерла принцесса Греческая и Датская. Чем она прославилась

Принцесса умерла в Мадриде Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Умерла Ирина, принцесса Греческая и Датская — известная в Европе монаршая особа. Ей было 83 года.

Принцесса родилась в 1942 году. Она стала младшим ребенком короля Павла I Греческого и Фредерики Ганноверской. Сама Ирина впоследствии никогда не вышла замуж и не оставила наследников.

Свою жизнь она посвятила общественной деятельности и благотворительности. Почти три десятилетия она возглавляла фонд «Мир в гармонии», который сама и создала. Цель фонда — развитие солидарности между разными народами, поддержка культурных и благотворительных инициатив.

О смерти принцессы сообщила королевская семья Испании, с которой Ирина всю жизнь была в близких отношениях. Дело в том, что королева Испании, донья София — сестра Ирины.

«Их Величества Король и Королева, а также Её Величество королева донья София с прискорбием сообщают о кончине Её Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой, которая скончалась сегодня в 11:40 во дворце Сарсуэла в Мадриде», — цитирует сообщение РИА Новости.