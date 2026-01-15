НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

ю-в.

 765мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,53
EUR 91,81
ПСБ: главные события года
Расширили маршрут Золотого кольца
Кто теперь руководит «ЯрГЭТ»
Хотят построить новый сквер
Где хотят провести «Доброфест»
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Страна и мир В Европе умерла принцесса Греческая и Датская. Чем она прославилась

В Европе умерла принцесса Греческая и Датская. Чем она прославилась

Ирина никогда не выходила замуж и не имела детей

92
Принцесса умерла в Мадриде | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПринцесса умерла в Мадриде | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Принцесса умерла в Мадриде

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Умерла Ирина, принцесса Греческая и Датская — известная в Европе монаршая особа. Ей было 83 года.

Принцесса родилась в 1942 году. Она стала младшим ребенком короля Павла I Греческого и Фредерики Ганноверской. Сама Ирина впоследствии никогда не вышла замуж и не оставила наследников.

Свою жизнь она посвятила общественной деятельности и благотворительности. Почти три десятилетия она возглавляла фонд «Мир в гармонии», который сама и создала. Цель фонда — развитие солидарности между разными народами, поддержка культурных и благотворительных инициатив.

О смерти принцессы сообщила королевская семья Испании, с которой Ирина всю жизнь была в близких отношениях. Дело в том, что королева Испании, донья София — сестра Ирины.

«Их Величества Король и Королева, а также Её Величество королева донья София с прискорбием сообщают о кончине Её Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой, которая скончалась сегодня в 11:40 во дворце Сарсуэла в Мадриде», — цитирует сообщение РИА Новости.

Незадолго до этого королева София отменила запланированные мероприятия из-за того, что у Ирины ухудшилось состояние здоровья.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Принцесса Греция Дания Некролог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем