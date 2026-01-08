На остров гигантских черепах. Туристка слетала на родину Фредди Меркьюри — чем ее поразила Африка

Первое, чем поражает Африка — райские пейзажи Источник: личный архив Натальи Бурухиной

В последнее время Африка стала набирать всё большую популярность у туристов. Путешественников привлекают необычная культура и дикая природа. В конце осени, когда в родные края пришли холода и слякоть, фотограф из Нижнего Новгорода Наталья Бурухина отправилась в жаркий Занзибар. Она призналась, что ее покорила красота местных пляжей, словно из рекламы «Баунти», а также слухи об отзывчивости и дружелюбности местных жителей. Что еще ее удивило в путешествии по неизведанной Африке, читайте в материале NN.RU.

«Акуна матата»

Отправиться так далеко от родного дома Наталья хотела уже давно. В 2021 году даже купила путевку и готовилась к поездке, изучая маршруты и достопримечательности. Но планы рухнули из-за пандемии коронавируса — за несколько дней до вылета девушка заболела, и от путешествия пришлось отказаться.

Спустя четыре года всё же решила осуществить задуманное и отправилась в Танзанию. Через туристическую фирму оформила путевку, в которую входил перелет в обе стороны, проживание в отеле с завтраками и трансфер из аэропорта и обратно.

Первый перелет — из Москвы до столицы Эфиопии Аддис-Абебы — занял около восьми часов. Следующий — около двух с половиной часов до острова Занзибар в Танзании. В конце ноября — начале декабря там стоит жаркая, но комфортная погода — около +30 градусов.

Для проживания Наталья выбрала деревню Кендва, расположенную на западном побережье острова. Выбор был не случайный: во время отливов на восточной стороне вода заметно отступает от берега, оголяя дно. Океан «уходит» буквально на десятки метров несколько раз в день, поэтому лучше выбрать противоположную сторону, где находятся пляжи Кендва и Нунгви.

Пляж Кивенгва во время отлива Источник: личный архив Натальи Бурухиной Источник: личный архив Натальи Бурухиной

Остаться незамеченным в Занзибаре почти невозможно — на туристов сразу обращают внимание местные: с интересом рассматривают, спрашивают, как дела и откуда приехал.

— Они ничего не предлагают и ничего не просят. Просто ходишь и общаешься с ними на английском. Их имена бывает сложно выговорить, поэтому некоторые в качестве имен называют известные нам слова, которые, видимо, слышали от других туристов, — вспоминает Наталья.

Не менее активно себя ведут и торговцы на пляжах — предлагают купить украшения из бисера, плетеные сумки, шляпы. Среди всех заметно выделяются парни, которые ходят в одежде красных оттенков. Масаи — один из самых известных африканских народов. Настоящих представителей племени можно встретить нечасто, зато тех, кто зарабатывает таким способом, — предостаточно.

Источник: личный архив Натальи Бурухиной

Вечером на пляж выбираются танцоры и акробаты. Днем они работают на площадках при отелях, а вечером приходят на берег позабавить публику.

Чаще всего от местных можно услышать слова: «Джамбо» и «Мамбо», что означает: «Привет, как дела?» Не менее распространена фраза «Акуна матата» — та самая из мультфильма «Король лев». Она переводится как «нет проблем» или «без забот», что отражает спокойный образ жизни в Восточной Африке.

— Народ действительно очень отзывчивый, кажется, у них не бывает депрессий. Они постоянно улыбчивы, в хорошем настроении и на любую твою просьбу всегда готовы помочь. Спросишь, где автобусная остановка, они не только тебе пальцем покажут, но и отведут туда, дождутся с тобой автобуса и посадят в него. И это не за деньги.

Родина Фредди Меркьюри

Из Кендвы можно добраться до старейшей части острова — Стоун Таун. На автобусе поездка обойдется в 1 доллар, а на такси в разы дороже — около 50-ти.

— Местные автобусы напоминают наши пазики — это микроавтобусы с сиденьями в два ряда. Платить нужно при выходе, а не на входе, — рассказывает нижегородка.

Источник: личный архив Натальи Бурухиной Источник: личный архив Натальи Бурухиной

На острове есть и другой вид общественного транспорта, напоминающий небольшие грузовики. В отличие от привычных автобусов, ехать придется в кузове, закрытом тентом.

— Есть кабина, где сидит водитель, и кузов с крышей, но без окон. Там находятся две лавочки. От пола до крыши примерно метр. Туда залезаешь на корточках, все усаживаются напротив друг друга, прямо впритык. И даже, если тебе кажется, что места уже нет, то приходит кондуктор и впихнет еще двух человек.

Источник: личный архив Натальи Бурухиной Источник: личный архив Натальи Бурухиной

Стоун Таун — родина легенды группы Queen Фредди Меркьюри. Несколько лет назад в доме, где он жил в детстве, открыли музей. На его создание организаторов вдохновил успех фильма «Богемская рапсодия» (18+), рассказывающий о жизни великого музыканта. Сейчас в здании находятся отель и небольшая выставка, напоминающая о прошлом певца.

Танзания также является единственным месторождением редкого драгоценного камня танзанита. Он известен своим уникальным сине-фиолетовым цветом и эффектом изменения оттенка в зависимости от освещения. На Занзибаре украшения с ним продают повсеместно, стоимость начинается от 50 долларов.

— Перед покупкой нужно обязательно попросить сертификат подлинности, а потом чек. Лучше всего искать магазины, где цены указаны на витрине. Сначала мы зашли в одно место, и меня спросили, на какую сумму я рассчитываю. Предложили серьги-пусеты за 100 долларов. Я решила еще прогуляться, и в соседнем магазине, где были сразу указаны цены, такие же гвоздики были 50 долларов, — объясняет Наталья.

Источник: личный архив Натальи Бурухиной

Еще одно популярное туристическое место на острове — старый форт. В XIX веке сооружение использовалось как тюрьма, а позднее его перестроили в железнодорожный вокзал. Сейчас место приспособили под культурный центр с сувенирными магазинами. А на амфитеатре под открытым небом по вечерам проходят живые танцевальные и музыкальные шоу.

Старый форт Занзибара Источник: личный архив Натальи Бурухиной

У центра форта есть небольшой рынок Источник: личный архив Натальи Бурухиной

Через дорогу от форта вечером начинает работать фуд-маркет. Там на огне готовят рыбу и другие морепродукты. За одно блюдо придется отдать примерно 10–15 долларов.

Ощутить весь местный колорит можно на рынке Дажарани. Там продают много необычных для россиян продуктов, например, плоды баобаба, которые танзанийцы называют местными конфетами, фрукты, рыбу, специи и другие локальные продукты.

— Я хотела купить сушеного кальмара. Когда отрезали щупальцу, я пожевала и не поняла вкус. Что-то очень сухое, соленое и не жующееся. Да еще и лежит всё прямо на прилавке без упаковки — а рядом все ходят, пыль. В общем, я передумала.

А вот местные фрукты попробовать стоит. Тем более, что стоят они довольно дешево: манго — порядка 60 рублей, авокадо — около 100. В магазинах Занзибара в основном продают нескоропортящиеся продукты — макароны, печенье, чай, кофе. Причина — в постоянно возникающих перебоях с электричеством.

— На острове нет своей электростанции, электричество идет с материка, и поэтому каждый день по несколько раз случаются перебои с электричеством. В отелях есть дополнительные генераторы — и свет в номере будет, не включится только кондиционер. Но на потолке есть запасной вентилятор. В любом случае стоит взять с собой фонарик, — делится советом Наталья.

Во время прогулки по городу так же интересно рассматривать двери местных домов, высота большинства из которых не более двух-трех этажей. На входе установлены массивные деревянные двери, богато украшенные резьбой и шипами. Говорят, что традиция такого необычного декора возникла еще в давние времена, когда в стране было много слонов, гуляющих по улицам. Они наваливались на здания и ломали двери, поэтому в качестве защиты жители изобрели такой способ. Сейчас же шипы используют как украшение, обозначающее статус.

Остров гигантских черепах

Отдельно стоит выделить Призон Айленд или тюремный остров, который находится недалеко от Занзибара. Добраться туда можно на моторной лодке. Аренда судна на двоих стоит 50 долларов, но если поторговаться, то можно сбить цену.

В прошлые века остров использовался, как карантинный. Сюда привозили людей, у которых подозревали наличие опасных заразных заболеваний. Здесь же находятся руины тюрьмы, построенной еще в конце XIX века. Однако по этому назначению комплекс никогда не использовали.

Сейчас место называют островом гигантских черепах, которые здесь обитают. В длину они достигают метра, а иногда и больше.

Впервые гигантские черепахи были привезены на остров в 1919 году в качестве подарка главы Сейшельских островов. Позже рептилии расплодились, но в какой-то момент стали исчезать с острова. Считается, что люди вывозили их, чтобы продать или попробовать их мясо. В итоге к концу XX века черепах на острове остались единицы. Только после принятых правительством Занзибара мер популяция гигантских черепах была восстановлена, а сами они взяты под охрану.

За входной билет придется отдать 12 долларов, еще 10 — за налог. Черепах можно погладить, покормить капустой. А вот кататься на них, как показывают в мультфильмах, запрещено.

Кроме сухопутных черепах, в Танзании можно встретить и водных. Несколько аквариумов с рептилиями находятся около деревни Нунгви. Обойдется такое развлечение в 10 долларов.

— Если приехать пораньше, до группы туристов, то ты в этом аквариуме будешь одна, и все черепахи твои. Их там несколько десятков. Можно сказать, что это приют, главная цель которого — спасение и выращивание черепах на Занзибаре. И когда они достигают определенного возраста, то их отпускают на волю в океан. Конкретно в аквариуме Мнарани это происходит каждый год 20 февраля.

Исчезающий остров

Не менее интересен и исчезающий остров в Индийском океане — Накупенда бич. Он представляет собой песчаную полосу, которая появляется из воды во время отлива. Кстати, само название места означает «Я люблю тебя».

— Туристов туда привозят ради пикника. Пока они делают фото на фоне ярко-бирюзового океана и белого песка, им готовят барбекю из морепродуктов. Ставят навесы, чтобы солнце не палило. Когда океан уходит, появляются небольшие лужицы, и вся морская живность, которая не успела убежать, остается в этих лагунах, и ее можно просто рассмотреть поближе. То есть не обязательно даже плавать с маской и трубкой, — вспоминает нижегородка.

Источник: личный архив Натальи Бурухиной

Мечтой Натальи было увидеть занзибарских морских звезд. Они отличаются ярким цветом и шипами, некоторые из них могут даже быть ядовитыми. Посмотреть на звезд можно не только в океане, но и на суше.

— В какой-то момент во время отлива звезды начали появляться на пляже около отеля. Они лежали на берегу, прямо на песке, вне воды. И тут мне пришел вопрос в голову: а как они могут тут лежать и не умирать? Оказывается, природа всё продумала: морская звезда умеет ходить. У нее на каждой щупальце есть куча маленьких лапок с присосками. И лапки двигаются, очень медленно, но так она может сама добраться до воды.

Как признается туристка, рассчитывать на сервис и развитую инфраструктуру не стоит. Ее в Танзании не так много, зато есть невероятной красоты природа и неповторимая экзотика.

— Приезжая в Занзибар по цене путевки Турции, нужно быть готовым, что ты едешь просто к красивейшему бирюзовому океану, отправляешься за экзотикой, местным колоритом и необычной природой. Туда нужно ехать не для того, чтобы сидеть в отеле, а чтобы познакомиться с людьми, которые и внешне и внутренне отличаются от нас, напитаться от них положительной энергией. А для этого с собой нужно взять хорошее доброжелательное настроение, — заключила Наталья.